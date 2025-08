"Snad ho zabijí" Ruska šokovala výroky o manželovi ve válce. Nejde prý o výjimku

"Tahle smlouva je úžasná. Dostanu jednorázově pět milionu rublů." Ruské manželky se pyšní tím, kolik mohou "vydělat", zatímco jejich muži bojují za svou zem na Ukrajině. Některé dokonce vyprávějí o tom, jak si koupí dům poté, co jejich muž na frontě zemře.

“Jde do speciální vojenské operace. Ku*va my si budeme žít,” říká Anastasia ve videu | Video: X/Geraschenko_en

"Jde do speciální vojenské operace. Ku*va my si budeme žít," popisovala vesele v živém vysílání na sociálních sítích sedmadvacetiletá obyvatelka ruského města Ťumeň Anastasia, jak výhodné je si vzít vojáka, který jde do války na Ukrajině, obzvlášť pokud tam zemře.

"Nahlásím mu do péče moje děti a dostanu jednorázovou platbu pět milionů rublů (asi 1,3 milionu korun). Také budu dostávat měsíční platbu ve výši 200-300 tisíc rublů (50-80 tisíc korun). Navíc ty výhody: školka, škola a měsíční příspěvek, protože jsem manželka vojáka," uvedla na videu.

Žena se rozplývala nad tím, jak také s dětmi konečně vyjede k moři. "Proč si myslíte, že moje děti teď cestují po Abcházii," smála se na záběrech. "A pak ho tam zabijí. Tfuj, tfuj. Možná si koupíme dům," doplnila.

Ruská média uvádějí, že Anastasia pracuje jako prodavačka v obchodě a má tři děti. Žena podle nich později uvedla, že slova z videa byla vytržena z kontextu a že její manžel se speciální vojenské operace, jak Kreml nazývá svou agresi na Ukrajině, nezúčastnil. Ruští novináři také píší, že Anastasiino video v současné době vyšetřuje policie.

K videu se vyjádřil i poslanec Vitalij Milonov, který ženu nazval "kudlankou" a obrátil se na ministerstvo vnitra a vyšetřovací výbor s žádostí o zrušení jejího manželství s ruským vojákem. Žádal také o trest za "veřejnou diskreditaci ozbrojených sil".

Anastasia ale není ojedinělým případem. Ukrajinský web Telegraf informoval o tom, jak manželky ruských vojáků bez zábran proměňují účast svých mužů ve válce proti Ukrajině v lukrativní byznys.

"Zatímco oni jdou na jistou smrt kvůli Putinovi, ženy si kupují drahé oblečení, které si dříve nemohly dovolit, jezdí do přímořských letovisek a některé z nich dokonce netrpělivě čekají na smrt svých manželů, aby získaly pět milionů jako kompenzaci a výhody pro děti," popisuje server.

Podle Telegrafu některé z manželek vidí takové peníze poprvé a utrácejí je okamžitě za to, co byly zvyklé vidět jen v televizi. "Sní o lepším životě a myslí si: 'Konečně budeme žít jako lidé.' Většina těchto žen totiž nikdy neviděla moře a žila od výplaty k výplatě (za předpokladu, že vůbec měly práci)," vysvětluje list.

S vyplácením kompenzací to ale není tak jednoduché. Minimální měsíční platba ruskému vojákovi na základě smlouvy v zóně bojových operací činí 210 tisíc rublů (asi 55 tisíc korun). Přesná částka ale závisí na hodnosti a funkci vojáka.

Za vojákovu smrt dostane rodina jednorázovou kompenzaci ve výši pěti milionů rublů. Rusko ale často neuznává své vojáky za padlé, aby částku nemuselo vyplácet. V mnoha případech je zapisuje jako nezvěstné. V takovém případě rodiny dostávají měsíčně 23 tisíc rublů (asi 6 tisíc korun).

