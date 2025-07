"To se zbláznili?" Ruští vojáci nevěřili svým uším. Velitelé formují brutální oddíly

Ukrajinská vojenská rozvědka (HUR) zveřejnila nahraný telefonát ruských vojáků, který naznačuje, že ruští velitelé zjevně verbují vojáky do takzvaných bariérových oddílů - jednotek, které mají bránit vlastním vojákům ustoupit z bojiště. Tato válečná strategie je ale podle mezinárodního humanitárního práva nezákonná a odsuzována jako válečný zločin.

Ve zvukovém záznamu, který HUR zveřejnila na sociální síti Telegram, jeden z ruských vojáků popisuje, jak náboráři nedávno navštívili jejich jednotku a žádali o dobrovolníky do bariérových jednotek. "Přišli za námi… řekli jsme jim, ať si trhnou nohou, v podstatě jsme nikam nešli. Naši kluci byli v šoku, všechny jsme je poslali do pr*ele. To se zbláznili, nebo co," říká Rus.

Druhý voják reaguje tím, že náboráře nazývá "totálními šmejdy", a dodává: "Měli by je hned zastřelit." Muži dále diskutují o tom, jak se obecně po ruských jednotkách šíří zvěsti o náborové akci. "Jo, taky jsem o tomhle svinstvu slyšel," říká druhý voják. "K nám zatím nikdo nepřišel, ale už jsme slyšeli, že chodí a ptají se," doplnil.

V zachyceném hovoru se také jeden z vojáků otevřeně vysmívá této taktice a obviňuje velitele z toho, že neznají meze. "To jim úplně jeblo, nebo co? Posílat lidi, aby stříleli do vlastních… tyhle parchanty by měli zastřelit jako první," nadává Rus.

Bariérové oddíly jsou vojenské jednotky, jejichž hlavním úkolem je zabránit útěku vlastních vojáků z boje - tedy doslova střílet do vlastních řad, pokud se pokusí ustoupit bez rozkazu nebo dezertovat. Umístí se za útočící nebo bránící jednotky a jejich účelem je fyzicky zabránit vojákům ustoupit (např. střílením varovných výstřelů, zatýkáním nebo i smrtící silou).

Rusové tak využívají taktiku z druhé světové války, kdy tyto jednotky oficiálně obnovil Stalin roku 1942 dekretem č. 227 ("Ni krok nazad!" - Ani krok zpět!). Tehdy se používaly ke kontrole morálky a k zabránění paniky, zejména při velkých ofenzivách, kde docházelo k vysokým ztrátám.

Ukrajinská vojenská rozvědka s odkazem na několik odposlechů opakovaně uvádí, že Rusko takovou strategii nyní na Ukrajině oživuje kvůli rostoucím ztrátám, hroutící se morálce a rozšířenému strachu mezi svými vojáky. Rusko se k údajnému použití bariérových jednotek nevyjádřilo.

Začátkem loňského roku server Kyiv Post publikoval rozhovor s Marií, která pracuje jako jedna z profesionálních odposlouchávačů ukrajinské rozvědky a hovořila o šokujících vyjádřeních ruských vojáků, která zaslechla.

Rusko pravidelně tvrdí, že jsou zachycené hovory, které Ukrajina zveřejňuje, falešné. Na to se novináři Kyiv Postu Marie zeptali. "Všechny jsou skutečné, i když se mohou zdát šílené. Někdy sama nemohu uvěřit slovům, která slyším, ale je to tak, jak to je," vysvětlila.

