"Všechno je v..." Zastřelte ho, běsní Solovjev po videu mladíka z ruské letecké zkázy

Vladimir Solovjov po ukrajinských útocích na ruská letiště svými nápady znechutil i samotné ruské vojenské blogery. Propagandista ve svém televizním pořadu na stanici Rossija 1 navrhl zastřelit brance, který nahrál a zveřejnil krátký záběr z útoku.

Solovjov, jeden z vrchních propagandistů prezidenta Vladimira Putina, se před kamerami vztekal na mladé vojáky za to, že dronové útoky na strategické bombardéry zveřejňují. Zuřivost v něm vyvolal zejména branec, který podle ruského telegramového kanálu Astra poskytl záběr na hořící letouny zřejmě z letiště Olenja v Murmanské oblasti. Jiné zdroje uvádějí, že šlo o letiště v Irkutsku.

"Je to všechno v prdeli, v prdeli," komentuje krátký záběr ruský voják. "Videa, která se tu objevují, natáčejí branci. A může být tento branec zastřelen? Prostě vyvést toho hajzla a před nastoupenou jednotkou ho jednoduše zastřelit jako zrádce vlasti," navrhoval v pořadu Solovjov.

Podle ruského serveru Moskevský komsomolec propagandista poznamenal, že nyní tento voják pracuje v zájmu nepřítele. Bývalý poradce ukrajinského ministra vnitra Anton Geraščenko sarkasticky na síti X poznamenal, že Solovjev "našel viníka ztráty více než 30 procent ruského strategického letectva a navrhl, aby byl popraven".

"Ruské zákony takový krok nedovolují. Všichni jsme humánní, nemůžeme mu ani vynadat," pokračoval Solovjov, který podle serveru Lenta zalitoval, že nebyl obnoven SMERŠ (Smrt špiónům). Šlo o zvláštní jednotky sovětské kontrarozvědky. Jejich prvořadým úkolem bylo odhalování zrádců a kolaborantů v řadách Rudé armády nebo boj proti poraženectví. Měly povolení na místě lidi zabíjet.

Propagandista poznamenal, že vojáci nemohou mít u sebe telefon, ale prochází jim to, protože tento zákaz všichni porušují. Jeho slovní výlevy pobouřily dokonce i komunitu ruských vojenských blogerů, kteří invazi na Ukrajinu podporují, poznamenal telegramový kanál Astra. "Prostě ten šmejd díky vlastní beztrestnosti opět ztratil hlavu," komentoval propagandistovo vystoupení válečný zpravodaj Vladimir Romanov.

Solovjovův výrok kritizoval i Z-bloger Roman Alechin, který poznamenal: "Proč nejsou stížnosti na ty, kteří jsou na ministerstvu obrany zodpovědní za vzdělávání a ideologickou práci? Puberťák, který byl vychováván podle zásady 'když to nezveřejním, znamená to, že se to nestalo', by měl být zastřelen, ale ti, kteří ho měli formovat v obránce vlasti, by měli být odměněni? Podivná logika."

Ukrajinský dronový útok z 1. června mířil na ruské základny Belaja v Irkutské oblasti na Sibiři, Ďagilevo v Rjazaňské oblasti, Olenja v Murmanské oblasti a Ivanovo u Moskvy. Ukrajinská tajná služba SBU, která akci zorganizovala, tvrdí, že zasaženo bylo 41 ruských letounů, včetně strategických bombardérů, jako je Tu-95, Tu-22 a Tu-160 a rovněž letadlo včasné výstrahy A-50.

