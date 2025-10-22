Zahraničí

Trefit cíl nestačí. Rusové na Ukrajině sáhli k jedné ze svých nejkrutějších taktik

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Rusko opět zaútočilo na ukrajinské železnice. Konkrétně na klíčové dopravní trasy, které spojují severní a severovýchodní regiony země, kde dochází k nejintenzivnějším bojům. Při útocích vojáci využili strategii, která porušuje válečné právo.
"Šla jsem do práce, ale nebylo tam světlo," popisuje následek útoku obyvatelka Černihivu | Video: Reuters

"Rusové svými údery porušili trakční rozvodnu v Černihivské oblasti," informoval ukrajinský místopředseda vlády a ministr pro rozvoj komunit a území Oleksij Kuleba. Na místo ihned přijely technické týmy a také záchranáři, kteří pomáhali obětem útoku.

Související

"Proč to děláš?" nechápou Rusové. Další tenistka raději mění občanství

Marija Timofejevová

Právě v tento moment vojska Moskvy použila jednu ze svých nejkrutějších taktik "double tap", kterou proti Ukrajině praktikuje systematicky. Druhý úder vojáci zaměřili právě na záchranáře a techniky.

"V noci týmy okamžitě zahájily opravy železnice, ale nepřítel nasměroval drony na místo oprav. Díky monitorovacím systémům se podařilo personál evakuovat a nedošlo tak k žádným obětem na životech," poznamenal Kuleba.

Tato praxe porušuje válečné právo, protože záměrně cílí na civilisty a záchranné služby, píše server Euromaidan Press.

Útoky na energetický systém Černihivu podle společnosti Černihiv Oblenergo připravily o elektřinu více než 30 tisíc obyvatel.

Ruské útoky také poškodily železniční infrastrukturu na trase Sumy-Charkov, což způsobilo zpoždění spojů. Společnost Ukrzaliznycja, která na Ukrajině provozuje železniční dopravu, uvedla, že vlaky č. 46 Užhorod-Charkov a č. 113 Charkov-Lvov odjely ze stanice Plisky s více než hodinovým zpožděním kvůli výměně lokomotivy.

Charkov, největší město na frontové linii Ukrajiny, je skoro každý den terčem ostřelování a raketových útoků. Rusko se útoky na železniční infrastrukturu podél trasy Sumy-Charkov zřejmě pokouší narušit dodávky vojenského materiálu.

Související

Kuleba: Na průlom zapomeňte. Putin má k Ukrajině jediný vzkaz, vše ostatní je hluk

Vladimir Putin.
1:35

Už na konci září ruské ministerstvo obrany zveřejnilo své plány rozšířit vojenské operace hlouběji do Charkovské oblasti po případném dobytí města Kupjansk.

Podle těchto plánů mají západní a severní skupiny vojáků v úmyslu "spojit své síly u Vovčansku a Kupjansku", čímž by se v podstatě vytvořila "nárazníková zóna" poblíž mezinárodní hranice v severní části Charkovské oblasti.

Ruské úřady mluvily o tom, že dobytí Kupjansku "by také podpořilo snahu Rusů postupovat směrem ke Slovjansku a Kramatorsku (obě města leží jižně od Kupjansku v Doněcké oblasti) a Rusové by tak mohli dobýt ukrajinský opevněný pás v Doněcké oblasti".

Věznice vybrakoval Prigožin. Novinář v mrazivém rozhovoru odkryl, kdo válčí za Putina (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Dmytro Karpenko | Video: Matyáš Zrno
 
Mohlo by vás zajímat

Na vrcholu i v hledáčku: Giorgia Meloniová jako hvězda světové politiky

Na vrcholu i v hledáčku: Giorgia Meloniová jako hvězda světové politiky
15 fotografií

Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Trumpův návrh je dobrý kompromis, řekl Zelenskyj. Míní, že Putin vše shodí

Ekologické petardy selhaly. Svátek Diwali proměnil indické Dillí v plynovou komoru

Ekologické petardy selhaly. Svátek Diwali proměnil indické Dillí v plynovou komoru
10 fotografií

"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem

"Odzbrojení Hamásu bude těžké." Viceprezident USA jednal s Netanjahuem
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 železnice

Právě se děje

před 1 minutou
"Jsi blázen, že jsi dál chytal!" Po scéně jako z 50. let se volá po změně pravidel

"Jsi blázen, že jsi dál chytal!" Po scéně jako z 50. let se volá po změně pravidel

Sezona hokejové NHL je teprve na začátku, ale zápasy už přinesly dost podnětů k možné změně v pravidlech.
před 1 minutou

Češi renovují pohledem přes plot. Zbytečně jim kvůli tomu rostou účty

Češi renovují pohledem přes plot. Zbytečně jim kvůli tomu rostou účty
1:04:55
Aktualizováno před 3 minutami
Lehečka vyhořel. Noskové se díky kraťasu povedl obrat, uspěla i Muchová
2:34

Lehečka vyhořel. Noskové se díky kraťasu povedl obrat, uspěla i Muchová

Českým tenistkám se dnes dařilo, muži zatím prohrávají.
před 31 minutami
V blízkosti Země se něco děje. Objevil se asteroid, jehož dopad by znamenal armagedon

V blízkosti Země se něco děje. Objevil se asteroid, jehož dopad by znamenal armagedon

Astronomové z Carnegieho institutu pro vědu oznámili objev dalšího z takzvaných blízkozemních asteroidů.
před 32 minutami
Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Za ospravedlňování ruských válečných zločinů potvrdil soud učitelce podmínku

Pražský městský soud se případem zabýval potřetí. V minulosti ženu pravomocně osvobodil s odůvodněním, že její počínání nelze postihnout.
před 33 minutami
Dárek pro Putina: Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Dárek pro Putina: Češi se skládají na raketu pojmenovanou po Daně Drábové

Iniciativa Dárek pro Putina spustila sbírku na raketu s plochou drahou letu Flamingo.
před 37 minutami

Na vrcholu i v hledáčku: Giorgia Meloniová jako hvězda světové politiky

Na vrcholu i v hledáčku: Giorgia Meloniová jako hvězda světové politiky
Prohlédnout si 15 fotografií
26. září 2022, Forte dei Marmi (Itálie) - Giorgia Meloniová si užívá den u moře se svým partnerem Andreou Giambrunem a dcerou Ginevrou.
Srpen 2025 - nová obálka časopisu TIME s Giorgiou Meloniovou, která se téměř tři roky po nástupu do funkce stala jednou z nejzajímavějších osobností Evropy.
Další zprávy