Trefit cíl nestačí. Rusové na Ukrajině sáhli k jedné ze svých nejkrutějších taktik

"Rusové svými údery porušili trakční rozvodnu v Černihivské oblasti," informoval ukrajinský místopředseda vlády a ministr pro rozvoj komunit a území Oleksij Kuleba. Na místo ihned přijely technické týmy a také záchranáři, kteří pomáhali obětem útoku.
Právě v tento moment vojska Moskvy použila jednu ze svých nejkrutějších taktik "double tap", kterou proti Ukrajině praktikuje systematicky. Druhý úder vojáci zaměřili právě na záchranáře a techniky.
"V noci týmy okamžitě zahájily opravy železnice, ale nepřítel nasměroval drony na místo oprav. Díky monitorovacím systémům se podařilo personál evakuovat a nedošlo tak k žádným obětem na životech," poznamenal Kuleba.
Tato praxe porušuje válečné právo, protože záměrně cílí na civilisty a záchranné služby, píše server Euromaidan Press.
Útoky na energetický systém Černihivu podle společnosti Černihiv Oblenergo připravily o elektřinu více než 30 tisíc obyvatel.
Ruské útoky také poškodily železniční infrastrukturu na trase Sumy-Charkov, což způsobilo zpoždění spojů. Společnost Ukrzaliznycja, která na Ukrajině provozuje železniční dopravu, uvedla, že vlaky č. 46 Užhorod-Charkov a č. 113 Charkov-Lvov odjely ze stanice Plisky s více než hodinovým zpožděním kvůli výměně lokomotivy.
Charkov, největší město na frontové linii Ukrajiny, je skoro každý den terčem ostřelování a raketových útoků. Rusko se útoky na železniční infrastrukturu podél trasy Sumy-Charkov zřejmě pokouší narušit dodávky vojenského materiálu.
Už na konci září ruské ministerstvo obrany zveřejnilo své plány rozšířit vojenské operace hlouběji do Charkovské oblasti po případném dobytí města Kupjansk.
Podle těchto plánů mají západní a severní skupiny vojáků v úmyslu "spojit své síly u Vovčansku a Kupjansku", čímž by se v podstatě vytvořila "nárazníková zóna" poblíž mezinárodní hranice v severní části Charkovské oblasti.
Ruské úřady mluvily o tom, že dobytí Kupjansku "by také podpořilo snahu Rusů postupovat směrem ke Slovjansku a Kramatorsku (obě města leží jižně od Kupjansku v Doněcké oblasti) a Rusové by tak mohli dobýt ukrajinský opevněný pás v Doněcké oblasti".