Zahraničí

Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací mezi Rusy sovětský teror s léčebnami

Tereza Engelová Tereza Engelová
před 1 hodinou
Situace politických vězňů v Rusku se během léta poměrně dramaticky zhoršila, říká ředitel organizace Gulag.cz Štěpán Černoušek. Počty lidí, kteří byli odsouzeni třeba za kritiku války proti Ukrajině, rostou. Oficiální čísla mluví o čtyřech tisících osob, může jich být ale násobně víc. Podle lidskoprávního sdružení Memorial je nejmladšímu 14 a nejstaršímu 87 let.
Spotlight Aktuálně.cz - Štěpán Černoušek | Video: Tereza Engelová

Podle hosta Terezy Engelové navíc vychází najevo, že čím dál častějším způsobem trestání nepohodlných osob je jejich umisťování na psychiatrii. "Vypadá to, že zneužívání psychiatrických léčeben bude asi větší, než si myslíme."

Hlavní rozdíl mezi odsouzením k trestu odnětí svobody a přesunem do psychiatrické léčebny, je ten, že chovanec neví, jak dlouho tam bude. "Jste diagnostikován jako psychiatrický pacient, který musí být léčen. A není jasné, kdy bude vyléčen," vysvětluje.

V Rusku přitom nejde o žádnou novinku, upozorňuje Černoušek s tím, že "zneužívání psychiatrie probíhalo už za Brežněva", tedy v Sovětském svazu 60. a 70. let. Do léčeben se dostali například i někteří z protestujících proti invazi do Československa, kteří 25. srpna 1968 vyšli na Rudé náměstí.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:06-6:06 V čem se přes léto zhoršila situace politických vězňů v Rusku? Odkud ředitel organizace Gulag.cz čerpá informace? V čem je pobyt v psychiatrické léčebně horší než ve vězení?

06:06-09:36 Za co se dnes nejčastěji lidé v Rusku posílají na psychiatrii a jaké "léčebné" postupy jsou na ně aplikovány? Je to stejné jako v Sovětském svazu 70.-80. let?

09:36-16:12 Jaké jsou rozdíly mezi běžnými věznicemi a trestaneckými koloniemi? Kdo je Jurij Dmitrijev a za co byl odsouzen? Bránily úřady odkrývání masových hrobů?

16:12-19:54 Co se stalo s Dmitrijevovou adoptivní dcerou a jakou roli sehrála v procesu? Je reálná šance, že se Jurij Dmitrijev z vězení dostane dříve než po uplynutí trestu? Jaké projevy nesouhlasu se dnes v Rusku nejčastěji trestají?

19:54-24:12 Je válka proti Ukrajině hlavní "zakázané" téma? Má už nový zákon o "vyhledávání extremistického obsahu" dopady v praxi?

24:12-30:26 Co znamená, že FSB může zřizovat vlastní věznice? Jak v praxi probíhá indoktrinace dětí a opravdu se rozšiřuje i do mateřských škol? V jakém stavu je dnes ruská opozice?

30:26-32:09 Existuje osobnost, která by mohla nahradit Alexeje Navalného jako opozičního lídra? Vidí Černoušek nějaký časový horizont, ve kterém by mohlo dojít ke změně režimu v Rusku?

 
Mohlo by vás zajímat

"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér
1:00
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko SSSR gulag politický vězeň Válka na Ukrajině Vladimir Putin Přehled zpráv

Právě se děje

Aktualizováno před 6 minutami
"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

ŽIVĚ
"Nejsem spokojený s ničím, co souvisí s válkou." Trump se mračí a něco chystá

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 24 minutami
"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

"Zkoušku popularity" Milei drtivě prohrál. Pohořel ve volbách v klíčové provincii

Argentinský prezident Javier Milei utrpěl v neděli drtivou porážku v místních volbách v nejlidnatější provincii Buenos Aires.
před 41 minutami

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání

Není váš, ale může být krásný. Jak zútulnit pronajatý byt, levně a bez bourání
Prohlédnout si 0 fotografii
před 48 minutami
Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Za vraždy příbuzných muchomůrkou zelenou dostala žena doživotí

Soud v Melbourne uložil ženě minimální trest 33 let bez možnosti předčasného propuštění.
před 53 minutami
Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Obří prestiž pro Hribika, proti "svým" ale nefandí. Musíme se změnit, nabádá Čechy

Rozhodčí Jan Hribik se na olympiádě potká s naprostou elitou. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluvil i o emocích na MS nebo kultivaci českého prostředí.
před 57 minutami
"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér
1:00

"Jsou to seznamy smrti." Kreml chce useknout Ukrajině hlavu, varuje expremiér

"Je to součást širší války Ruska proti Ukrajině - pokus o zdecimování našeho vedení a oslabení našeho odhodlání," řekl Arsenij Jaceňuk.
před 1 hodinou

Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon

Překvapení Škodou, Mnichov si ale chce vzít Čína. Začíná největší evropský autosalon
Prohlédnout si 32 fotografií
Včera odpoledne začal prezentací koncernu VW mnichovský autosalon. A po delší době byl koncernový večírek skutečně bohatý na novinky.
Nejvíce samozřejmě zaujala předprodukční verze Škody Epiq.
Další zprávy