Stačí jedna špatná věta. Putinův režim vrací mezi Rusy sovětský teror s léčebnami

Podle hosta Terezy Engelové navíc vychází najevo, že čím dál častějším způsobem trestání nepohodlných osob je jejich umisťování na psychiatrii. "Vypadá to, že zneužívání psychiatrických léčeben bude asi větší, než si myslíme."
Hlavní rozdíl mezi odsouzením k trestu odnětí svobody a přesunem do psychiatrické léčebny, je ten, že chovanec neví, jak dlouho tam bude. "Jste diagnostikován jako psychiatrický pacient, který musí být léčen. A není jasné, kdy bude vyléčen," vysvětluje.
V Rusku přitom nejde o žádnou novinku, upozorňuje Černoušek s tím, že "zneužívání psychiatrie probíhalo už za Brežněva", tedy v Sovětském svazu 60. a 70. let. Do léčeben se dostali například i někteří z protestujících proti invazi do Československa, kteří 25. srpna 1968 vyšli na Rudé náměstí.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-6:06 V čem se přes léto zhoršila situace politických vězňů v Rusku? Odkud ředitel organizace Gulag.cz čerpá informace? V čem je pobyt v psychiatrické léčebně horší než ve vězení?
06:06-09:36 Za co se dnes nejčastěji lidé v Rusku posílají na psychiatrii a jaké "léčebné" postupy jsou na ně aplikovány? Je to stejné jako v Sovětském svazu 70.-80. let?
09:36-16:12 Jaké jsou rozdíly mezi běžnými věznicemi a trestaneckými koloniemi? Kdo je Jurij Dmitrijev a za co byl odsouzen? Bránily úřady odkrývání masových hrobů?
16:12-19:54 Co se stalo s Dmitrijevovou adoptivní dcerou a jakou roli sehrála v procesu? Je reálná šance, že se Jurij Dmitrijev z vězení dostane dříve než po uplynutí trestu? Jaké projevy nesouhlasu se dnes v Rusku nejčastěji trestají?
19:54-24:12 Je válka proti Ukrajině hlavní "zakázané" téma? Má už nový zákon o "vyhledávání extremistického obsahu" dopady v praxi?
24:12-30:26 Co znamená, že FSB může zřizovat vlastní věznice? Jak v praxi probíhá indoktrinace dětí a opravdu se rozšiřuje i do mateřských škol? V jakém stavu je dnes ruská opozice?
30:26-32:09 Existuje osobnost, která by mohla nahradit Alexeje Navalného jako opozičního lídra? Vidí Černoušek nějaký časový horizont, ve kterém by mohlo dojít ke změně režimu v Rusku?