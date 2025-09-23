Autorkou projektu je ředitelka Národního centra historické paměti Jelena Malyševová. Ta tvrdí, že bourání pomníků vojákům Rudé armády je cíleným politickým aktem. "Tyto památníky byly zbourány demonstrativně, dokonce okázale, což velmi dobře chápeme. A právě to symbolizovalo, že jejich odstranění je politickým činem a neodpovídá paměti, která se zachovává v samotných státech osvobozených národů," uvedla při otevření areálu.
Podle ní se evropské státy snaží vymazat "vizuální vnímání paměťových bodů". "Historickou paměť nelze vymazat, je založena na spojení generací, akademické vědě, archivních dokumentech a zůstává. Odstranění obrazu, odstranění místa paměti neznamená, že se vymazává," dodala.
Reakce na bourání v Evropě
V rozhovoru, který sdílelo i ruské velvyslanectví na Slovensku, Malyševová označila bourání pomníků v Evropě za "útok na vědomí společnosti". Kritizovala také rozhodnutí pražské radnice odstranit sochu maršála Ivana Koněva. "Položila bych radnici otázku, co bylo důvodem na postavení pomníku? Nebyli obyvatelé Prahy, celá československá společnost vděční maršálovi za osvobození Československa?" řekla.
Připomněla, že v době odhalení v roce 1980 československý tisk oslavoval Koněva jako zachránce Prahy. "Nebyl to právě on, kdo s 1. ukrajinským frontem Rudé armády zachránil Prahu před zničením nacisty během Pražského povstání? Ne nadarmo má socha v ruce kytici květů," dodala Malyševová.
Podle ní byla pozdější demontáž výsledkem politických tlaků. "Byl to pokus vymyslet takový důvod, který by se v kontextu současných západních narativů stal základem pro demontáž pomníku. Našel se zjevně zpolitizovaný umělý argument, který byl podstrčený společnosti," prohlásila.
Socha, o kterou se vede spor
Socha maršála Koněva byla z pražských Dejvic odstraněna v dubnu 2020. Radnice krok zdůvodnila Koněvovou rolí v potlačení maďarského povstání v roce 1956 i jeho podílem na okupaci Československa v roce 1968. Od té doby je socha uložena v depozitáři v Měšicích u Prahy.
Rusko se však o její osud dlouhodobě zajímá. Letos v květnu Moskva zaslala české vládě diplomatickou nótu s žádostí, aby pomohla určit přesné místo, kde se památník nachází, a umožnila kontrolu. Český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) potvrdil, že Praha na nótu odpoví, i když podle něj Rusové informace snadno zjistí sami. Připomněl zároveň Koněvovu roli v okupaci roku 1968.
Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij naopak tvrdí, že "pomník maršála Sovětského svazu Ivana Koněva je symbolem vítězství, symbolem osvobození Československa a jeho hlavního města Prahy od hitlerovské okupace".
Konflikt kolem Koněvovy sochy se stal jedním z viditelných symbolů ochlazení česko-ruských vztahů, které se zhoršují už více než deset let. K napětí přispěly události po ruské anexi Krymu v roce 2014 i postupné sbližování Prahy se západními partnery v NATO a EU. Výrazný zlom nastal na jaře 2021, kdy česká vláda obvinila ruské tajné služby z podílu na výbuších muničních skladů ve Vrběticích. Následovala vzájemná vlna vyhošťování diplomatů, která prakticky paralyzovala fungování obou ambasád.
Po začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se vztahy propadly na historické minimum. Česká republika se stala jedním z nejaktivnějších zastánců tvrdých sankcí proti Moskvě a zároveň patří mezi nejvýznamnější poskytovatele vojenské i humanitární pomoci Kyjevu.
Symbolika Kaliningradu
Výběr místa, kde se park nachází, není náhodný. Kaliningrad, bývalý Königsberg, byl za druhé světové války součástí nacistického Německa a po roce 1945 připadl Sovětskému svazu. Malyševová zdůrazňuje, že právě odtud začalo osvobozování Evropy. Podle ní je park připomínkou "života, míru a rozvoje, které Evropanům přinesla Rudá armáda".
Projekt má sloužit nejen Rusům, ale i zahraničním návštěvníkům. Repliky jsou doplněny interaktivními informačními panely a mají podle autorky fungovat jako protiváha bourání památníků v Evropě. "Dnes se Evropa může zachránit před tím, co kdysi vedlo k druhé světové válce a milionům obětí, pouze tím, že bude citlivě přistupovat k paměti a chápat historickou pravdu," uzavřela Malyševová.