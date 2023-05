Operace Koněv. Hodně lidí si vůbec neuvědomilo, o co reálně šlo, tvrdí historik

Mnoho lidí si to tehdy neuvědomilo, ale veškeré dění kolem pomníku sovětského maršála Ivana Koněva byla velice dobrá hybridní operace Ruské federace proti Česku, míní vojenský historik Eduard Stehlík. Rusové tím podle něj jen chtěli zastavit obnovu českých válečných hrobů na svém území. "O nic jiného jim nešlo," podotýká.

V této souvislosti Stehlík v rozhovoru s Lindou Bartošovou vzpomínal na svou návštěvu ruské metropole před osmi lety. "O tom, že někdo řeší v Moskvě nějaký zapomenutý Koněvův pomník, jsem se dozvěděl v říjnu 2015, když jsem tam byl na jednání. A najednou mi ruská strana řekla, že údajně chce Praha 6 zbourat Koněvův pomník. Já jsem ale říkal, že to asi těžko, protože bych o tom něco musel vědět," popisuje Stehlík, který v tu dobu působil jako poradce tehdejšího starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře.

Od toho okamžiku se podle něj pomník, který stál na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, stal terčem systematických vandalských útoků. "Začali se tam scházet zvláštní lidé. A objevovaly se informace, které do té doby o Koněvovi nikdo nevěděl," uvádí Stehlík. Podle jeho slov pak po odstranění pomníku neúspěšně upozorňoval na možné zapojení Ruska do celé akce. "I když jsem tyto podklady připravil pro některé naše politiky, tak řekli: 'Máš pravdu, je to dobře, ale hlavně o tom nemluv nahlas'," tvrdí Stehlík.

Sochu sovětského vojevůdce Ivana Koněva nechalo na jaře 2020 vedení Prahy 6 odstranit. Radnice v té době rozhodla, že socha bude vystavena v pražském Muzeu paměti 20. století. Proti odstranění tehdy vystupovala ruská ambasáda, komunisté nebo různé proruské spolky a aktivisté. Ruská kriminální ústředna v tu dobu zahájila formální vyšetřování podle paragrafu o veřejném hanobení válečných symbolů.

Sovětský maršál Koněv se na konci druhé světové války podílel na osvobození Prahy, části Polska, Slezska a Saska. Vedl také krvavé potlačení povstání v Maďarsku v roce 1956 a působil v Berlíně v době výstavby berlínské zdi.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

0:34 - 3:31 Jakou roli dnes podle historika Eduarda Stehlíka hraje ve společnosti historie? Jaké momenty historii přepisují anebo spíše doplňují?

3:31 - 7:05 Proč se při debatě o osvobozování Československa opomíjejí brutální činy "osvoboditelských armád" jako například znásilňování žen. Je správné vůbec používat pojem "osvobození"?

7:05 - 12:50 Jak se po ruské invazi na Ukrajinu změnily připomínky 8. května a proč se tak stalo až po invazi?

12:50 - 14:52 O tom, jak bychom měli nakládat s ideologickými symboly moci ve veřejném prostoru.

14:52 - 20:00 Na jaké hrdiny zapomínáme nebo jsme úplně zapomněli?

20:00 - 24:00 Vidí Stehlík ze své pozice historika nějaké paralely mezi nacistickou agresí před a během druhé světové války a ruskou agresí na Ukrajině?

24:00 - 27:45 Co si myslí o povaze českého národa? Je na čase se zbavit mýtu o tom, že jsme jako národ ohnuli páteř?