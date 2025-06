Musí se začít co nejdřív. Ruské hračky říkají mnohé o Putinových záměrech

Propaganda běží v Rusku na plné obrátky. Ruské internetové obchody se zaměřily i na ty nejmenší – plyšáci, hračky nebo společenské hry s proválečnou tematikou se stávají napříč zemí hitem. "Jedná se o vleklou válku, takže stát a jeho vůdce Vladimir Putin potřebují, aby se chlapci už od mateřské školy připravovali na budoucí realitu," řekl ruský psycholog.

K válce na Ukrajině vznikla spousta předmětů podporujících ruskou propagandu a ani hračky nezůstaly pozadu. Na trhu se objevují jak plyšáci s vyšívanými písmeny Z či V, tak i propracované společenské hry.

První desková hra o válce na Ukrajině nese název "Speciální operace na předměstí" a k sehnání je za zhruba 1400-1600 rublů (cca 400 korun).

"V této strategické hře vedete prapor, jehož cílem je osvobodit Ukrajinu od nacistické nadvlády," zní v popisu.

Hra je inspirována slavnými Monopoly a jejím hlavním úkolem je obsadit co nejvíce ukrajinských měst. Místo peněz z Monopolů používají hráči fiktivní měnu s tvářemi prezidenta Vladimira Putina, ministra zahraničí Sergeje Lavrova a bývalého generála Sergeje Surovikina.

"Děj vás chytne od prvních minut. Je skvělé, že část výtěžku jde na podporu účastníků speciální vojenské operace. Ideální dárek pro vlastence!" napsala jedna z kupujících. Další recenzenti se svěřují, že hru darovali svým synům ke Dni obránců vlasti (který připadá na 23. února).

Další desková hra "Gaučový expert" slibuje, že hráče poučí o invazi. Hráči mají 30 vteřin na to, aby odpověděli na otázky o průběhu "speciální operace".

Otázky sahají od postojů zesnulého ultranacionalistického politika Vladimira Žirinovského k válce až po roli osobností jako Elon Musk a propagandistka Olga Skabejevová.

Plyšáci i válečný minion

Kromě společenských her si zájemci mohou koupit spoustu dalších vlasteneckých předmětů. Od dekorací na palubní desku auta až po dětské vojáčky.

Tyto hračky se pohybují v různých cenových relacích, od akrylového "Z-mimoně" po roly-poly hračku se sloganem "Nás nesrazíte". Ta se prodává za zhruba 500 rublů (cca 140 korun).

"Nápad vytvořit vlasteneckou hračku přišel před pěti lety, když bylo ruskému týmu zakázáno vystupovat v Koreji na olympijských hrách," řekl Dmitrij Zavidov, ředitel společnosti Kotovsky Roly-polies.

Zakoupit lze i různá plyšová zvířata od tygrů, medvědů, myší, psů či koček. Hračky na sobě mají vyšitá písmena Z nebo V a na ruské sociální síti Vkontakte se prodávají za 1500 rublů (zhruba 413 korun). Za příplatek 250 rublů lze pak vyšít na neprůstřelnou vestu hračky znak vojáka.

Že hračky nenabízejí jen velcí prodejci, je poměrně běžné, vyrábí je například i vdovy po vojácích. Pro ty nejmenší jsou v nabídce vojenské omalovánky, s cenou okolo 300 rublů (82 korun).

"Mému dítěti jsou čtyři roky. Líbilo se mu to," píše matka v recenzi. Někteří rodiče i zveřejňují videa, na nichž jejich děti vybarvují tanky a další ruskou vojenskou techniku.

Za přibližně stejnou cenu nabízí prodejci také hračku nazvanou "Sada vojáků průzkumu speciální operace".

"Figurky ruských ozbrojených sil potěší děti svou kvalitou a designem. Jsou ideální pro hraní rolí a pomáhají rozvíjet kreativitu a představivost," tvrdí výrobce.

Z-patriotismus je živen mateřským mlékem, říká psycholog

Hry a hračky s proválečnou tematikou mohou být pro děti obzvláště přitažlivé, vysvětlil psycholog Michael Brandl, člen německé skupiny pro hodnocení hraček Spiel Gut.

Jedním z důvodů jejich přitažlivosti je podle něj to, že nabízejí pozitivní posílení mediálních a propagandistických sdělení, s nimiž se děti denně setkávají.

"Z těchto zdrojů si děti vytvářejí obraz osoby, kterou se pak snaží napodobit a hrát v rolích. Zbraně a způsob jejich použití se stávají součástí dětmi vnímané reality a klíčovým atributem domnělého ,ideálního muže'," napsal ve své studii Brandl.

Podobný názor pro web deníku The Moscow Times vyjádřil i dětský psycholog z Ruska, jehož identitu z bezpečnostních důvodů redakce nezveřejnila.

"Jedná se o vleklou válku, takže stát a Vladimir Putin potřebují, aby se chlapci už od mateřské školy připravovali na budoucí realitu," řekl psycholog.

"Nejprve stát udělá z chudých žen matky, které si tyhle vojáčky na hraní koupí, pak je tento Z-patriotismus živen mateřským mlékem. Koupí si to, aniž by si toho Z všimly, zvlášť, když je to ve slevě."

