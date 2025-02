Rusky hledají na internetu způsoby, jak poslat své muže do války. Kvůli penězům

S blížícím se čtvrtým rokem války na Ukrajině se v Rusku objevil znepokojivý socioekonomický jev. Údaje z roku 2024 ukazují, že ruské ženy čím dál častěji vyhledávají na internetu metody, jak naverbovat manžele, bývalé partnery a příbuzné do vojenské služby. Zdá se, že to přímo souvisí s raketově rostoucími odměnami za nábor, které dnes přesahují 1,3 milionu rublů (bezmála 350 tisíc korun).

V roce 2024 zavedlo ruské ministerstvo obrany nový systém náborových příspěvků jako nástroj, jak nahradit obrovské ztráty vojáků na frontě bez vyhlášení mobilizace. (Podle odhadů Pentagonu dosáhl v té době počet ruských ztrát asi 615 tisíc osob.) Základní federální platba vzrostla na 400 tisíc rublů (přes sto tisíc korun), ale hlavní motivací jsou regionální příplatky, které dnes dosahují v průměru 897 tisíc rublů (přibližně 240 tisíc korun).

To je obrovský nárůst, konkrétně o 533 procent oproti roku 2023, kdy to bylo 168 tisíc rublů (cca 45 tisíc korun). Celkově tak dnes platby lidem, kteří dobrovolně odejdou bojovat na Ukrajinu, odpovídají 18násobku průměrného měsíčního platu v Rusku.

"Struktura kompenzací a plateb je záměrně zacílena na ekonomicky slabší domácnosti. Zálohová platba vojáka se nyní rovná 54 průměrným měsíčním platům ve Voroněži nebo 47 ve Volgogradu, což z vojenské služby činí nejrychlejší únik z chudoby," vysvětluje expert na ruskou armádu Pavel Lužin z The Jamestown Foundation, kterého cituje The Moscow Times. Lužin dodává, že "tento ekonomický kalkul proměnil nábor do armády spíše v rozhodování o finančním plánování rodiny než v individuální volbu kariéry".

"Jak smluvně zavázat exmanžela"

Statistika dat vyhledávání na webu Yandex (což je jakási ruská snaha o konkurenci vyhledávači Google - pozn. red.) z druhé poloviny loňského roku ukazuje skutečně významný nárůst u specifických frází (redakce ponechala fráze v původní podobě, v závorkách je český překlad).

"Как отправить мужа на СВО" (Jak poslat manžela na SVO): 3500 dotazů v červenci → 4200 v srpnu → 5100 v září

"Как заключить контракт на бывшего мужа" (Jak smluvně zavázat bývalého manžela): 2314 dotazů v říjnu → 2563 v listopadu

"Военные выплаты за погибшего мужа" (Vojenské platby za zesnulého manžela): Nárůst o 1200 % mezi třetím a čtvrtým kvartálem roku 2024

Množství vyhledávaných frází kopíruje oznámení o zvýšení bonusů regionálními vládami, přičemž dosahují vrcholu zhruba tři až pět dní po oznámení navýšení plateb. Například v Belgorodské oblasti byl zaznamenán 217procentní nárůst vyhledávání během 48 hodin od oznámení náborových bonusů ve výši tří milionů rublů.

Způsob, jak získat dlužné alimenty

Nezávislá opoziční média ze skupiny Verstka vedla rozhovory s několika svobodnými matkami, které předaly vojenským komisím údaje o svých bývalých manželech v naději, že z nich budou moci touto cestou získat výživné nepřímo, tedy prostřednictvím jejich odvodu nebo smrti na frontě.

"Upřímně řečeno je mi jedno, jestli můj bývalý manžel zvládá život na frontě nebo jak dlouho tam vydrží," řekla jedna z nich. "Pro mě jako člověk už dávno zemřel," dodala.

Jiná se svěřila: "Už 12 let jsme ho se synem neviděli ani neslyšeli, přestože žijeme ve stejném městě. Pokud zemře, dostane mé dítě alespoň odškodnění."

V ruských online komunitách, jako je skupina "Армейские Жёны" (Armádní manželky) na sociální síti VKontakte, ženy sdílejí strategie, jak dostat své manžely do armády. Často využívají dluhy na výživném. Podle neověřených informací údajně více než polovina úspěšných nedobrovolných odvodů probíhá právě přes soudní vymáhání těchto dluhů.

Další metodou je podle příspěvků na síti využití starých diagnóz z období Sovětského svazu jako třeba "pomalá schizofrenie", díky čemuž úřady legálně označí muže za nezpůsobilé k civilnímu životu a nasměrují je do armády… Náborové úřady prý také spolupracují s daňovými orgány a zaměřují se na dlužníky.

Válečné influencerky vs. zoufalé manželky

Ruské ministerstvo obrany pak v rámci programu "Hrdinové Speciální vojenské operace" rekrutuje některé manželky vojáků jako influencerky na sociálních sítích. Mezi úspěšné patří například oh.veiiiass s 36 tisíci sledujícími na Instagramu nebo například anastasiya_tailokova. Na jejich profilech jsou vidět šťastná shledání s manželi, kteří se na frontě jako zázrakem napravili a navíc jim koupili drahé doplňky, domy, auta a podobně.

"I když může být snadné takové ženy morálně odsoudit, je důležité prozkoumat systém, který taková brutální rozhodnutí podporuje. Co může být větší obžalobou země než to, že se její obyvatelé cítí nuceni zradit i vlastní rodinu kvůli finančnímu přežití?" píše Maria Mitrov, editorka Die Zeit.

Podle ní je zároveň zásadní připomenout si množství žen, které statečně vystupovaly proti válce. Po první mobilizaci v září 2022 ženy po celém Rusku - zejména v regionech jako Dagestán - protestovaly, aby zabránily odvodu svých mužů na vojnu. Navzdory jejich úsilí byly protesty potlačeny a stovky žen byly zatčeny.