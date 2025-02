Vysypou 40 ran a utíkají pryč. Četě s kanonem velí drobná Ukrajinka, popisuje Čech

"Mladá dívčina Runa bojuje od svých 18 let. Dnes jí je 26 let a je to velitelka čety dělostřeleckého oddílu, který operuje s šedesátimilimetrovým kanonem," popisuje netradičního "vojáka" český dobrovolník Mac, který na Ukrajinu vozí potřebnou pomoc, jako jsou třeba drony.

14:26 Spotlight News - Mac, český dobrovolník na Ukrajině. | Video: Matyáš Zrno, Tým Spotlight