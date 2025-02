To nejhorší z putinismu. V Rusku bují problém, který je pro Kreml horší než válka

Konec války přinese režimu Vladimira Putina mnohem větší výzvy než samotný konflikt. Politolog Jem Morrow pro ruský opoziční web Meduza vysvětlil, jak agrese na Ukrajině prohlubuje propast mezi chudými a bohatými Rusy.

Rusko stále zůstává vysoce nerovnostářskou společností. "Dříve se předpokládalo, že vzhledem k vysoké úrovni lidského kapitálu, vysoké úrovni vzdělání, integraci s globální ekonomikou, a to ještě v roce 2010, to bude jiné," prohlásil Morrow v rozhovoru pro Meduzu.

Země podle něho zůstane i nadále jednou z nejnerovnějších ve vyspělém světě. "Dokonce bych řekl, že se to může ještě zhoršit. Příkladem je přístup ke spotřebitelským úvěrům, které jsou nyní třikrát dražší než ve srovnatelné ekonomice na Západě," objasňuje šance většiny obyvatel.

Rusko je nyní vystaveno velmi vysoké inflaci. Přestože stát zvýšil mzdy, tak nejsou ve skutečnosti valorizované. "Takže ve skutečnosti nedrží s inflací krok. Jistě, známe lidi, kteří dostávají mnohem větší platy než dříve, ale životní úroveň jim klesá už deset let," upozorňuje Morrow. Dokonce i sociologické společnosti, které jsou Kremlu nejvíce nakloněny, potvrzují, že většina Rusů nemá žádné úspory a nemůže plánovat nejbližší budoucnost.

Z agrese na Ukrajinu v podstatě profitují pouze tři skupiny společnosti: rodiny vojáků, zaměstnanci vojensko-průmyslového komplexu a majitelé firem. Podle Morrowa jde ve skutečnosti o malý podíl společnosti s malým ekonomickým efektem.



Co se týče peněz pro vojáky, jde v souhrnu jen o nepatrnou částku. "Utrácejí je za čínská auta, možná předčasně splácejí hypotéku. Ale není tu ten obrovský multiplikační efekt, že by peníze z válečných platů šly do ekonomiky. Tyto peníze jsou velmi rychle spáleny příjemci, kteří nikdy předtím tak vysoké částky neviděli," je přesvědčen Morrow.

Komu jedinému se v Rusku ekonomicky daří, jsou bohatí. Někteří z nich se navíc stali ještě mnohem bohatšími, když si rozdělili výrobní aktiva, která po začátku plnohodnotné invaze na Ukrajinu fakticky opustily západní společnosti. Tito lidé byli většinou odměněni za svou loajalitu k vládnoucímu režimu.

Pokud dojde k vyjednání příměří, nebo dokonce k trvalému míru, rychle se podle politologa nějakým způsobem projeví sociální nespokojenost. "Neříkám, že by nastaly nepokoje, ale muselo by ze strany elit dojít k přehodnocení bezuzdné, dravé touhy po bohatství," tvrdí Morrow a upozorňuje na případ, kdy ruský prezident tvrdě umravňoval oligarchy jako třeba Olega Děripasku.

Konec války bude pro Putinův režim podle politologa znamenat mnohem větší politickou výzvu než samotný konflikt. A aby si udržel věci pod kontrolou, musí a bude muset být represivnější bez ohledu na případný konec své agrese na Ukrajině.

"Válka podle mě začala v důsledku toho, že putinismus nemá odpovědi pro většinu lidí, kteří žijí v Rusku, zejména pokud jde o to, čemu se říká sociální reprodukce‚ kdy chci vědět, že moje děti budou žít v lepší zemi než já a budou mít lepší příležitosti než já. Obyčejný člověk si chce být jistý, že k sociální reprodukci dochází smysluplným a pozitivním způsobem, a to není v Rusku možné minimálně od roku 2008," myslí si Morrow.

Podle něj se mnoho lidí zaměřuje na ideologické nebo geopolitické důvody současné války. "Pro mě jsou tyto věci samy o sobě přinejmenším součástí slepé uličky, kterou mohl putinismus nabídnout průměrnému Rusovi," dodává politolog pro deník Meduza.

