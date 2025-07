Začíná to hrou na medvědy. Ruské děti pomáhají s vývojem vražedných dronů

Často to začíná online hrou a končí vývojem ruských dronů, které pak na území Ukrajiny zabíjejí i civilisty. Děti na ruských školách jsou vybízeny k zapojení se do hry. Ti nejúspěšnější pokračují do celostátních soutěží. Zde vymýšlejí projekty, které následně využívají sankcionované ruské společnosti, jež vyvíjejí zbraně. Propracovaný systém odhalili novináři serveru Insider.

Ruský výraz "berloga" znamená v překladu do češtiny medvědí doupě. Jde o projekt pro školáky, který Rusové zahájili krátce poté, co v únoru 2022 napadli Ukrajinu. S válkou prý nesouvisí. Oficiálně je program "herní platformou" pro školáky.

Jak popisuje rozsáhlá investigace nezávislého ruského serveru Insider, děj hry je zasazený na smyšlenou planetu obývanou "inteligentními medvědy", kteří se musejí bránit proti "včelám".

Ve hře hráči mimo jiné používají drony k ochraně vzácného zdroje zvaného "energetický med". Ten chrání před včelami. V další části se učí pilotovat kvadrokoptéry a doručovat náklad na přesné souřadnice.

Děti jsou ve škole vybízeny k hraní hry. Je určitou součástí vzdělávacího systému. Dostatečnou motivaci zajišťuje možnost získat plusové body ke zkouškám ve škole. Konkrétně jde až o deset bodů navíc u závěrečných zkoušek na střední škole, které zároveň slouží jako přijímačky na univerzitu.

Nejúspěšnější hráči se následně mohou zúčastnit i různých soutěží, které se prezentují jako vědecké. Studenti středních škol poměřují své vědomosti od biologie až po energetiku. Při přihlášení do soutěže se také přihlíží k výsledkům ve hře.

A pokud jsou školáci ve hře i při soutěžích úspěšní, mají velkou šanci, že jim některá z velkých ruských technologických firem nabídne stáž či bude chtít navázat spolupráci. Obvykle jde o firmy, na které se v Evropě vztahují sankce - to kvůli jejich zapojení do invaze na Ukrajinu.

Soutěž však má i další linku: studenti v jejím rámci navrhují různé stroje, například vylepšené verze dronů. A jak uvádějí investigativci ze serveru Insider, nejde o výjimku. Zadané úkoly mnohdy souvisejí s armádou a vojenskou technikou. "Existují ještě více alarmující příklady. Středoškoláci dostali za úkol vyvinout koncept supertěžké nosné rakety s vodním startovacím systémem - určené speciálně pro vojensko-průmyslový komplex," popisují.

Novinářům se pod skrytou identitou podařilo rozmluvit i některé z finalistů soutěže, kteří následně začali s ruskými firmami spolupracovat. Jde například o sedmnáctiletého Maksima. "Musíme pomáhat svým vlastním. Nedostáváme za to zaplaceno, ale je to naše vědomá volba," vylíčil novinářům. Se kterými společnostmi na vývoji armádní techniky spolupracuje, však uvést nechtěl. Prý by to mohlo poškodit jejich reputaci. Nechtějí být totiž spojováni s tím, že využívají děti pro válečné účely.

"Když jsme ve finále soutěže obhajovali náš projekt, nesměli jsme říkat, že je potřebný pro válku, a tak jsme vymysleli civilní využití. Je to program pro děti," popisuje další ze soutěžících školáků. "Projekt musí mít vždy dvojí účel, zejména pokud jste studentem školy. Je to nepsané pravidlo, které jsem pozoroval na každé soutěži. Pokud je relevance projektu spojena pouze s armádou, je to velmi špatné. Vždy vám řeknou, abyste přišli s něčím jiným," dodává.

Taktéž firmy napojení dětských projektů na vojenský sektor popírají. "Pokud to není napsáno nikde na našich oficiálních webových stránkách, tak to neděláme. A pokud ano, je to neoficiální," uvedl zástupce jedné z nich.