Útok drony z kontejnerů vymysleli Rusové. Ukrajinci jim dali okusit vlastní medicíny

"V Rusech ten útok nepochybně podpoří paranoiu a strach, protože každý kontejner najednou začne být podezřelý. Začnou větší kontroly na hranicích i ve vnitrozemí, zpomalí se tok zboží," říká bezpečnostní analytik Lukáš Visingr o dopadech úspěšné ukrajinské operace, při níž hejna dronů ukrytých v přepravních kontejnerech zaútočila v neděli na ruské letecké základny.

Překvapilo vás, když jste se dozvěděl o úspěšném nedělním útoku ukrajinských dronů na ruské letecké základny, nebo jste něco takového čekal?

Dalo se to očekávat. Spousta odborníků už roky upozorňovala, že malé drony bude možné použít k nějakým hromadným útokům na strategicky významné cíle, případně k teroristickým útokům. Objevilo se to už v některých filmech či v knihách a v menším měřítku už podobné útoky reálně proběhly.

Lukáš Visingr Vojenský a bezpečnostní analytik a publicista. Zabývá se tématy moderních zbraní, ozbrojených sil, konfliktů a bezpečnostních hrozeb. Pravidelně přispívá např. do časopisů ATM, Střelecká revue, Válka Revue nebo II. světová a vydal knihu Zbraně 21. století. Foto: Aktuálně.cz

Kde?

Na ruskou základnu v Sýrii několikrát zaútočilo větší množství malých dronů. Takže ten ukrajinský útok nebyl až tak pozoruhodný tím, že se použily drony. Spíš byla impozantní ta logistická a zpravodajská stránka věci. Tedy to, že Ukrajinci dokázali dostat ty drony do blízkosti ruských základen.

Když se takový útok dal čekat, nezklamali Rusové při obraně svých leteckých základen?

Na jednu stranu to je obrovské selhání, na druhou stranu dnes není na něco takového připravena žádná země - možná s výjimkou Izraele. Spousta lidí se v neděli vysmívala Rusům, ale já se obávám, že kdyby něco podobného hypoteticky provedla třeba Čína americkému letectvu, tak ten výsledek by byl asi dosti podobný.

Jak se tedy dá proti takovým útokům bránit?

Technologie k ochraně proti malým dronům se teď velmi intenzivně rozvíjejí. Vidíme to právě ve válce na Ukrajině. Zkouší se a nasazuje se všechno možné: klasické palné zbraně ovládané nějakými automatickými systémy, zkoušejí se lasery, vrhače sítí i stíhací drony.

V některých zemích se dělají experimenty s dravými ptáky vycvičenými na srážení dronů. Těch metod je celá řada a teď jsme prostě v nějaké fázi intenzivních závodů ve zbrojení mezi drony na jedné straně a opatřeními proti dronům na straně druhé.

0:51 Záběry ukazují ukrajinský dron, jak vylétává z náklaďáku, aby zaútočil na ruské jaderné bombardéry | Video: Reuters

Ti ptáci mě zaujali…

Skutečně se s tím dělají experimenty, ale podotýkám, tohle je spíš proti opravdu malým komerčním dronům. Já si myslím, že budoucnost spočívá v nějaké kombinaci, že to bude mnohovrstevný systém, který bude zahrnovat kulomety, lasery, elektronické rušiče a určitě stíhací drony.

Třeba na brněnském veletrhu IDET 2025 se letos objevila celá řada obranných systémů proti dronům, právě včetně stíhacích dronů. Ty na nepřátelské bezpilotní prostředky útočí přímým nárazem, nebo na ně můžou vrhat sítě. Na Ukrajině už se takové prostředky dlouho uplatňují a některé z nich si připisují docela zajímavé úspěchy. Takže já si myslím, že ta budoucnost je prostě v nějakém takovém mnohovrstevném systému, který musí být samozřejmě integrovaný a ohromně flexibilní. Protože takový útok se stane v horizontu maximálně jednotek minut…

Jak to, že už u těch ruských základen nebyli alespoň vojáci s brokovnicemi?

Je možné, že Rusové s něčím takovým prostě a jednoduše opravdu nepočítali. Oni si zvykli na to, že Ukrajinci provádí dálkové údery pomocí svých dronů, které udeří třeba několik set kilometrů od ukrajinských hranic. Mají drony, které nějak dokážou prokličkovat ruskou protivzdušnou obranou. Ale to jsou větší stroje.

Tady to bylo něco úplně jiného a prostě se zdá, že nikoho v ruském letectvu nenapadlo, že by tyhle malé sebevražedné drony mohly zaútočit tak daleko od ukrajinských hranic. Takže ano, on tam prostě opravdu asi žádný chlap s brokovnicí nebyl, protože nikoho nenapadlo, že by to mohlo být potřeba.

Ty stroje, které byly zasaženy, to byly strategické bombardéry. Především se jednalo typy Tu-95 a Tu-22. Můžete trochu přiblížit, co to je za letouny?

Jsou to stroje, které pochází ze studené války. Tu-95 je starší, vznikl už v 50. letech. Oba tyhle typy se používají při těch masivních raketových úderech proti ukrajinským městům a infrastruktuře. Rusové z nich vypouštějí různé typy řízených střel s plochou dráhou letu. Tyto střely mají větší úspěšnost průniku ukrajinskou protivzdušnou obranou než ruské drony.

A taky nesou mnohem větší útočné hlavice - v řádu stovek kilogramů, zatímco drony nesou nálož v řádu desítek kilogramů. Takže to, že Rusové nyní o nějaké tyto stroje přišli, pro ně určitě představuje bolestnou ztrátu.

Kolik jich bylo zasaženo?

To s jistotou nevíme. Ukrajinci hovoří asi o 40, ale to je podle mě celkový počet strojů, na které zaútočili. Počet těch, které byly poškozeny nebo zničeny, je určitě výrazně menší. Bude to něco mezi 10 a 20.

Celkový počet ruských strategických bombardérů se sice pohybuje kolem 120, ovšem ani zdaleka ne všechny jsou funkční - takových bude 70 až 80, maximálně 90. Takže i deset zničených letounů je citelná ztráta. A to tím spíš, že oni je nejsou schopni nahradit, protože ani Tu-22, ani Tu-95 se už dávno nevyrábí.

Proč?

Výrobní linky už neexistují, lidé, co to uměli dělat, jsou v důchodu… Běží jen výroba posledního kusu, Tu-160. Ale vyprodukují jen asi jedno letadlo za rok…

Na záběrech byly na letounech Tu-95 vyskládané pneumatiky, především na křídlech. K čemu to slouží?

To tam Rusové dali už před delší dobou. Jednak asi proto, aby do určité míry vizuálně rozbili obraz těch letounů právě kvůli tomu, aby zkomplikovali nějaké automatické navádění útočících dronů. A taky by ty pneumatiky mohly zafungovat jako určitá forma pancéřování, při nárazu do nich by se totiž nemusela aktivovat nálož dronů.

Ale to se nepovedlo…

Ukrajinci velmi dobře věděli, kam mají zaútočit. Třeba v případě těch letounů Tu-95 jsme viděli fotografie velitele ukrajinské zpravodajské služby, který si prohlíží fotografie těch letounů shora a jsou tam vyznačené červené kříže - vlastně záměrný bod na hraně mezi trupem a vnitřním motorem na křídle. Tam se nachází palivová nádrž a hlavní křídelní nosník, takže pokud třeba i malý dron letoun zasáhne do tohoto místa, způsobí mu v podstatě neopravitelné poškození.

Ukrajinci mohli trénovat i na strojích tohoto typu, které mají ve svém leteckém muzeu v Poltavě, jestli se nepletu…

Ano, fotografie, které byly vidět na tom stole, to jsou právě fotky z muzea v Poltavě, kde Ukrajinci tyhle stroje mají.

Jak byly ty drony řízené?

To úplně jistě nevíme. Objevují se už nějaké střípky, že mohly být řízené pomocí nějakého autopilotního softwaru. Že to byla kombinace automatického navádění a dálkového řízení, protože ten útok byl údajně řízený z Ukrajiny za využití ruských mobilních sítí. Víme, že Rusové využívají ukrajinské mobilní sítě při některých dronových úderech, protože některé šáhidy (ruské sebevražedné drony původně íránské provenience) mají SIM karty, fungují jako modemy a využívají ukrajinské mobilní sítě k tomu, aby posílaly data z šáhidů.

Zdá se, že Ukrajinci jim to teď v podstatě vrátili tím, že zase využili ruské mobilní sítě. Jenže ty mají velké zpoždění, protože to přece jen nějakou dobu trvá, než se ty povely k dronům dostanou… Takže si říkám, že tam asi byl i nějaký autopilotní software, který ty drony udržoval v letu určeným směrem. A ukrajinští operátoři na to na dálku dohlíželi, případně prováděli nějaké korekce.

Neznamená tahle operace, ve které několik směšně levných dronů zničilo stroje za stovky milionů dolarů, něco jako soumrak klasického letectva?

Ne, to bych neřekl. Tohle byla asymetrická, řekl bych téměř guerillová operace. Byla to operace zpravodajské služby. Ty drony mají relativně krátký dolet. Takové drony nemůžou provést údery na vzdálenost stovek nebo tisíců kilometrů, čehož je klasické letectvo schopno.

Samozřejmě, bezpilotní stroje budou ve vzdušném válčení hrát velkou roli - a už ji hrají. A ta role bude nepochybně vzrůstat. Ale ty drony, které budou zavedeny v letectvu, to jsou stroje, které už mají velikost srovnatelnou s pilotovanými letouny. Musejí mít dolet a nosnost zbraní srovnatelnou s těmi pilotovanými stroji, takže musí být i podobně velké.

Drony se budou používat v kombinaci s pilotovanými stroji a bude se to týkat i letounů F-35, které bude používat česká armáda. Tam se počítá s tím, že budou nasazovány v kombinaci s velkými drony, které budou fungovat jako jejich doprovod a podpora.

A pak tu jsou malé drony, které vidíme často na frontě na Ukrajině. To se stane prostě standardem, že každá pěchotní jednotka je bude mít, stejně jako má dnes každé družstvo kulomet. Ale ty mají dolet 10 až 20 kilometrů. Budou doplňkem minometů nebo protitankových řízených raket, ale nemůžou nahradit klasické dělostřelectvo, které má mnohem větší dostřel. A také nemůžou nahradit letectvo, které má mnohem větší schopnost udeřit na opravdu velké vzdálenosti…

Můžou drony využít i třeba teroristé?

Ano, já se obávám, že tohle je potenciálně nesmírně účinný nástroj pro teroristické útoky. Ano, umím si velmi dobře představit, jak by se dal takový kontejner, za kterého vyletí desítky nebo stovky dronů, použít pro nějaký opravdu strašlivý teroristický útok.

Měl nedělní útok na letecké základny na Rusy i psychologický efekt?

Tady je jeden velmi zajímavý efekt - proč Ukrajinci tolik mluví o tom, jak ten útok provedli? Proč o tom tak detailně informují? Mám za to, že to mají promyšlené. Rusové by na to všechno stejně za pár dní přišli. To není něco, co by se dalo úplně skrýt. Ale Ukrajinci to sami takhle přesně celé odprezentovali z jednoho prostého důvodu.

Musíme si uvědomit, že ty drony startovaly z civilně vypadajících kontejnerů, z něčeho naprosto nevinného. Každý den se po celém Rusku převáží tisíce a tisíce takových nákladních kontejnerů, ve kterých se přepravuje veškeré možné zboží. A Ukrajinci asi využili i toho, že do Ruska se často třeba z různých postsovětských zemí pašuje všechno možné a obcházejí se tak sankce. Je dost možné, že drony propašovali přes například Kazachstán.

Zatím nikoho nenapadlo kontrolovat všechny kontejnery, ale je dost možné, že teď to někoho napadne. V Rusech ten útok nepochybně podpoří paranoiu a strach, protože každý kontejner najednou začne být podezřelý. Začnou věší kontroly na hranicích i ve vnitrozemí. A tím si Rusové zpomalí tok zboží.

Ale můžou si za to sami.

Jak to myslíte?

Rusové už před několika lety představili systém, který využíval právě tyhle nákladní kontejnery jako platformu pro vypouštění protizemních a protilodních raket. Oni sami to prezentovali jako zbraň, která se dá dobře schovat a snadno přepravovat na vlaku i na náklaďáku či na lodi.

No a teď se najednou sami stali terčem útoku zbraní, které startovaly z kontejnerů. To je zajímavá historická ironie.