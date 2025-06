Chtěl bych vidět jejich výrazy. Rusové dostali facku před celým světem, tvrdí expert

Ukrajinský letecký expert Valerij Romanenko označil útok ukrajinských dronů na ruské letecké základny za "černý den pro ruské letectvo" poté, co ukrajinské tajné služby v neděli zaútočily na strategické bombardovací letouny na ruských leteckých základnách.

"Šlo o silný úder na jednu z hlavních složek ruské jaderné triády. Rána strategickému letectvu, silná rána. Ukrajinské drony zapálily nejméně čtyři TU-95, všichni to viděli. Existuje video. Ale nemyslím si, že zničily 40 letadel, protože některá zůstala jen poškozená," popsal letecký expert.

Důležitou roli budou podle Romanenka hrát satelitní snímky, které by se měly objevit v následujících dnech. "Pak budeme moci vyhodnotit výsledky tohoto úderu a určit, jak bolestivý pro Rusy byl. Pokud šlo skutečně o 40 letadel, pak je to v podstatě polovina ruské strategické letecké flotily schopné plnit bojové úkoly," vysvětlil.

Silný úder na strategická bombardovací letadla provedly maličké, levné drony. "Každý typ vojenské techniky má svá slabá místa. U letadel jsou slabými místy palivové nádrže. Když dron přistane na palivové nádrži a malá kumulativní nálož exploduje a prorazí nádrž, uvidíme to, co jsme v neděli viděli v Oleněgorsku a Bělé," doplnil letecký expert.

Romanenko tvrdí, že z videa je patrné, že nejméně čtyři letadla TU-95MS začala hořet. "95 procent bojových misí zahrnujících odpálení řízených střel Kh-101 provedly právě tyto typy letounů. Pouze pět procent misí za celou dobu války uskutečnily letouny TU-160," uvedl.

"Rád bych viděl tváře členů ruské delegace na mírových jednáních. Udělalo by mi to velkou radost. Nejen mně, ale i všem ostatním. Jak by mohli po takové facce, kterou dostali před celým světem, přijít a říct: ‘Teď chceme ne čtyři, ale šest (ukrajinských) regionů’," dodal letecký expert.

Nyní se podle něj Rusové pokusí nahradit leteckou složku pozemními systémy. "Například používáním systému Iskander. Mohou také použít letouny MiG-31, které mohou nést hypersonické střely Kinžal. Budou tedy používat balistické Iskandery a i jejich verze s řízenými střelami. Oboje mohou vypouštět ze stejné platformy. Mají také zbytky z ruské černomořské flotily, z té části, kterou Ukrajinci ještě nepotopili," řekl Romanenko.

Ukrajinská bezpečnostní agentura SBU přiznala, že v neděli provedla operaci s krycím názvem "Pavučina", a uvedla, že způsobila značné škody. Zdroj obeznámený s operací, který s agenturou Reuters mluvil pod podmínkou anonymity, uvedl, že v neděli došlo k úderům na čtyři letecké základny a že Ukrajinci zasáhli 41 ruských bojových letadel.

Ruské ministerstvo obrany na Telegramu přiznalo, že Ukrajina v neděli podnikla údery drony na ruská vojenská letiště v pěti regionech. Uvedlo ale, že útoky odrazilo ve všech regionech kromě dvou - Murmansku na dalekém severu a Irkutsku na Sibiři - kde "odpálení bezpilotních letounů z místa, které bylo v těsné blízkosti letišť, vedlo k požáru několika letadel".

