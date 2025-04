Takhle začala světová válka. Znalec Putina varuje před "velmi výbušnou směsí"

Minulý týden, konkrétně 26. března, uplynulo čtvrt století od doby, kdy Vladimira Putina poprvé zvolili ruským prezidentem. Agentura Reuters vedla rozhovor s politickým veteránem, předsedou ruské liberální strany Jabloko, Grigorijem Javlinským, který se s Putinem zná od 90. let a dvakrát proti němu kandidoval.

Javlinskij poznal Putina jako komunikativního člověka, který cítil, že rozpad Sovětského svazu byl obrovskou tragédií. "Hledal ale společnou řeč se Západem, vytrvale ji hledal. Diskutoval o účasti v NATO," říká v rozhovoru jeden z mála prozápadně orientovaných ruských politiků.

Jako příklad Putinovy snahy domluvit se se Západem vyzdvihl jeho údajnou nabídku z roku 2001 na vytvoření společné rusko-evropské protiraketové obrany. Javlinskij obecně označuje Putina za velmi seriózního vyjednavače se znalostí věci.

Javlinskij tvrdil, že Putin nikdy nebyl prozápadně orientovaný. "Od samého počátku Západu nedůvěřoval, ale byl připraven hledat společnou řeč," je přesvědčen bývalý šéf ruského opozičního politického hnutí.

Dialog podle něho skončil Putinovým vystoupením na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007, kde tvrdě kritizoval Západ kvůli rozšiřování NATO a za americký evropský protiraketový systém. Mezinárodní vztahy se v tu chvíli změnily.

Současnou ruskou agresi rodilý Ukrajinec Javlinskij označuje jako strašnou tragédii. "Způsobilo ji hluboké nedorozumění a katastrofální selhání světové diplomacie," myslí si o ruské invazi na Ukrajinu Javlinskij, který vidí jako jediný způsob konce války vyhlášení příměří a jednání.

Hlavní nebezpečí pro Rusko spočívá podle Javlinského v tom, že jeho politický systém je zaměřený na jednoho člověka. "Bude to politický systém, kde se mnoho lidí bude po bojích vracet. To bude velký problém. Je tu také otázka velkého napětí s muslimy uvnitř Ruska, etnické problémy. To vše jsou pro Rusko ve střednědobém horizontu velmi vážné výzvy," tvrdí liberální ekonom a politik.

Ruský politický systém, krizemi stiženou Evropu, nepředvídatelné Spojené státy a emancipovanou Čínu považuje Javlinskij za velmi výbušnou směs. "Je to pro současnou politickou elitu, diplomaty, velmi vážná výzva, kterou nezvládají, nebo jí dokonce nerozumí. Jde o velmi nebezpečnou situaci. Takhle začala první světová válka," varuje v rozhovoru pro Reuters Grigorij Javlinskij.

