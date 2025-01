Putin umře jako prezident. Podlehl mýtu, že je moderní Kateřinou II., říká historik

Donald Trump chce dosáhnout dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Prezidentovi Vladimiru Putinovi pohrozil, že zpřísní protiruské ekonomické sankce, pokud nebude Moskva ochotná zastavit válku. Odborník na moderní dějiny Ruska a Ukrajiny Scott Gehlbach v rozhovoru pro Aktuálně.cz upozorňuje, že Putin v napadené zemi zdaleka nedosáhl svých cílů, ale může být pro něj problém stav ruské ekonomiky.

Gehlbach, který působí na Chicagské univerzitě, v rozhovoru také říká, že ohledně budoucnosti Ruska není velkým optimistou. Za života Putina se podle něj nic zásadně nezmění. "Putin asi nemá žádné velké zdravotní problémy. Dokud bude naživu, jeho režim přetrvá," míní.

Co je pro vás jako pro historika zabývajícího se Ruskem a Ukrajinou nejvíce překvapivým momentem po téměř třech letech od začátku ruské invaze?

Upřímně, když válka začala, nevěřil jsem, že Ukrajina - její vláda, armáda a celkově společnost - bude tak schopná vzdorovat. Myslím, že se projevila vůle Ukrajinců hájit svoji svobodu, jejíž počátky vidím už v takzvané oranžové revoluci v roce 2004 (mohutné protesty proti zfalšovaným výsledkům hlasování vedly tehdy k opakování voleb a vítězství Viktora Juščenka v prezidentských volbách - pozn. red.).

Navštívil jsem Ukrajinu v květnu 2023 a opravdu je úžasné sledovat, jak se lidé i přes válečný stav snaží normálně fungovat. Považuji za pozoruhodné, jak se na mnoha místech v poměrně krátké době podařilo vybudovat v podzemních krytech učebny, kde se žáci a studenti mohou učit i přes hrozbu ruských náletů.

Jaký je podle vás hlavní důvod Putinova přesvědčení - nebo přesvědčení ruského politického a vojenského vedení -, že Ukrajina nesmí existovat jako skutečně nezávislý stát? Že ukrajinskou státnost je nutné co nejvíce oslabit?

Nemluvil bych o vedení, ale o osobní diktatuře. Putin je dnes absolutně nikým a ničím v Rusku neomezovaný ve svých rozhodnutích. Veškerá moc je koncentrována v jedněch rukou, těch jeho. O tom není pochyb. Pro vědce, který se zabývá takovou zemí, je to ošidné, protože prostě nemůžete vidět do hlavy člověka. Co si myslí, co a jak předvídá.

I přes to je můj názor takový, že on prostě podlehl mýtu nebo představě, že je moderní Kateřinou II. A že je z nějakého důvodu povolán obnovit slávu ruského impéria. S tím je samozřejmě neslučitelná nezávislá, demokratická a úspěšná Ukrajina. Země, o které si Rusové myslí, že je stejná jako ta jejich.

Putin při zdůvodnění invaze použil termín denacifikace Ukrajiny, na což zřejmě v Rusku mnoho lidí slyší…

Je paradoxní, jak nacismu Putin využívá, přitom druhá světová válka si vyžádala velmi mnoho obětí právě mezi Ukrajinci. V ruském podání jsou ale obětmi druhé světové války jen Rusové a šlo o ruskou vlasteneckou válkou. Putin také efektivně využívá toho, že Západ pomáhá Ukrajině - včetně Německa -, takže to podává vlastně jako pokračování tehdejší války.

Válka trvá skoro tři roky, teď se stal americkým prezidentem Donald Trump, který chce uzavřít dohodu o ukončení války. Ale stojí o takovou dohodu Vladimir Putin? Vrhl do války obrovské zdroje a prostředky, zatím však určitě nepřinesla výsledky, jaké si představoval…

Určitě si to takto zpočátku nepředstavoval, na druhé straně poslední měsíce se přece jen vyvíjejí na bojišti lépe pro Rusko než pro Ukrajinu. Podle mě ve válce nejde jen o ukrajinské území, ale o existenci nezávislé Ukrajiny. A z tohoto pohledu by dohoda, která by konzervovala stávající frontovou linii, pro Putina neznamenala dosažení cíle. Protože Ukrajina by existovala dál a neměl by co mluvit do toho, kdo tam vládne. Ruská ekonomika nezkolabovala, ale je jasné, že stagnuje. Pokud by Trump splnil hrozbu, že přitvrdí sankce proti Rusku, mohlo by to Putina donutit jednat, ale toto je těžké předjímat. A Trump je tak nevyzpytatelný, že není možné nic vyloučit.

Jednoho dne Putin skončí, nebo zemře. Co nastane v Rusku pak? Poskytuje ruská historie nějaké vodítko?

Putin úspěšně zablokoval veškeré mocenské alternativy. Někdy to bývá tak, že když zemře dlouholetý vůdce diktátorského režimu, jeho nástupce systém více nebo méně otevře. Typickým příkladem je Španělsko po smrti diktátora Franciska Franka v roce 1975. Obávám se ale, že takovou cestou Rusko nepůjde. Není tam žádná charismatická osobnost, která by mohla zemi změnit. Byl jí Alexej Navalnyj, ale po jeho smrti nikdo takový není. Myslím si, že byl ve světě obecně podceňován, byl schopný Rusko změnit k lepšímu. Nicméně je třeba říci, že Putin asi nemá žádné velké zdravotní problémy. Dokud bude naživu, jeho režim přetrvá.

Vraťme se ještě k Trumpovi. Rusko kritizoval méně než jeho demokratická soupeřka Kamala Harrisová, což obecně platí pro velkou část politiků Republikánské strany. Zdá se, že na rozdíl od studené války, kdy Američané považovali Sovětský svaz za rovnocenného rivala, jim dnešní Rusko jako soupeř nepřipadá?

Tak především to byl bývalý prezident Barack Obama, který nazval v jednom projevu Rusko regionální mocností. Je to v podstatě pravda, Rusko není schopné projevovat svůj vliv ve světě do té míry, jako to dělají nebo mohou dělat Spojené státy nebo Čína. Ukázalo se to v Sýrii, kde pádem režimu Bašára Asada Rusko přichází o své základny na břehu Středozemního moře. Ty byly důležité i pro ruské operace v Africe.

Ale i tak se domnívám, že Spojené státy mají zájem na zastavení Ruska na Ukrajině. Protože nemůžeme akceptovat, že země s jadernými zbraněmi napadne souseda a projde jí to jen kvůli tomu, že se svět bojí následků, které vyvolá obrana toho napadeného souseda. A právě proto, že má jaderné zbraně, tak je Rusko hrozbou. Pořád může zničit svět v jedné minutě.

