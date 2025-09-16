Zahraničí

Jak Bělorusko "naprášilo" Kreml. To nebyl akt dobré vůle, zní jasně z Polska

před 2 hodinami
Bělorusko varovalo Polsko ohledně příletu ruských dronů minulý týden v časných ranních hodinách, uvedl náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil Wiesław Kukuła. Podle polského odborníka na obranu Maksymiliana Dury nešlo o “projev dobré vůle”, ale sobecký krok spojence Moskvy, který se chtěl vyhnout odpovědnosti za vpád.
Zástupci 23 zemí i 3 členi NATO – USA, Turecko a Maďarsko – sledovali cvičení Západ 2025 v Bělorusku | Video: Reuters

Kukuła uvedl, že varování bylo pro Polsko "užitečné", ale zároveň "překvapivé" vzhledem k tomu, že Minsk podporuje Rusko ve válce na Ukrajině. "Bělorusové nás varovali, že se k nám přes jejich vzdušný prostor blíží drony," popsal generál a dodal, že Polsko na oplátku sdílelo informace o objektech letících směrem k Bělorusku. 

Odborník na obranu řekl polské státní tiskové agentuře PAP, že i když tento krok Polsku pomohl sestřelit přilétající drony, hlavním cílem Běloruska bylo vyhnout se skutečné odpovědnosti.

"Bylo přínosné, že Bělorusové předali informace o bezpilotních letounech směřujících k Polsku, protože to určitým způsobem pomohlo naší protivzdušné obraně a zároveň jsme získali potvrzení, že jde o ruské drony. Nicméně Minsk si tímto způsobem jen umyl ruce," upozornil Dura.

Tento krok Běloruska si Dura vysvětluje tak, že i když je země velmi závislá na Rusku, její silný vůdce Alexandr Lukašenko se snaží zachovat určitou míru autonomie, píše web Kyiv Post. S tím souvisí i to, že běloruské jednotky nebojují na Ukrajině.

"To potvrzuje, že Bělorusko se snaží udržet spíše svou nezávislost než neutralitu při využívání svých ozbrojených sil," řekl. Přesto ale Minsk poskytuje Moskvě vybavení a propůjčuje jí svůj vzdušný prostor, jak dokládá třeba nálet na Polsko.

Varování před Běloruskem a jeho záměry přichází z Polska v době, kdy se na ruském cvičení v Bělorusku objevili překvapivě i američtí důstojníci (viz video v úvodu článku).

Lukašenko zůstává klíčovým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina. V roce 2022 zařídil, že se Bělorusko stalo odrazovým můstkem pro rozsáhlou invazi Ruska na Ukrajinu.

V Bělorusku se nyní koná vojenské cvičení Západ 2025, které podle varování některých západních představitelů může být předehrou k potenciální další ruské agresi v regionu. 

