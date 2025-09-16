Jak Bělorusko "naprášilo" Kreml. To nebyl akt dobré vůle, zní jasně z Polska

Kukuła uvedl, že varování bylo pro Polsko "užitečné", ale zároveň "překvapivé" vzhledem k tomu, že Minsk podporuje Rusko ve válce na Ukrajině. "Bělorusové nás varovali, že se k nám přes jejich vzdušný prostor blíží drony," popsal generál a dodal, že Polsko na oplátku sdílelo informace o objektech letících směrem k Bělorusku.
Odborník na obranu řekl polské státní tiskové agentuře PAP, že i když tento krok Polsku pomohl sestřelit přilétající drony, hlavním cílem Běloruska bylo vyhnout se skutečné odpovědnosti.
"Bylo přínosné, že Bělorusové předali informace o bezpilotních letounech směřujících k Polsku, protože to určitým způsobem pomohlo naší protivzdušné obraně a zároveň jsme získali potvrzení, že jde o ruské drony. Nicméně Minsk si tímto způsobem jen umyl ruce," upozornil Dura.
Tento krok Běloruska si Dura vysvětluje tak, že i když je země velmi závislá na Rusku, její silný vůdce Alexandr Lukašenko se snaží zachovat určitou míru autonomie, píše web Kyiv Post. S tím souvisí i to, že běloruské jednotky nebojují na Ukrajině.
"To potvrzuje, že Bělorusko se snaží udržet spíše svou nezávislost než neutralitu při využívání svých ozbrojených sil," řekl. Přesto ale Minsk poskytuje Moskvě vybavení a propůjčuje jí svůj vzdušný prostor, jak dokládá třeba nálet na Polsko.
Varování před Běloruskem a jeho záměry přichází z Polska v době, kdy se na ruském cvičení v Bělorusku objevili překvapivě i američtí důstojníci (viz video v úvodu článku).
Lukašenko zůstává klíčovým spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina. V roce 2022 zařídil, že se Bělorusko stalo odrazovým můstkem pro rozsáhlou invazi Ruska na Ukrajinu.
V Bělorusku se nyní koná vojenské cvičení Západ 2025, které podle varování některých západních představitelů může být předehrou k potenciální další ruské agresi v regionu.