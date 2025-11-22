Zahraničí

Ďábelská včela má příbuzné v Česku. Ustojí i "boxerský úder" a neurazí se, říká vědec

Vojtěch Štěpán Vojtěch Štěpán
před 16 hodinami
Nově objevená "rohatá" včela žije v Austrálii. Vědce zaujala svým neobvyklým vzhledem. Její příbuzní ale létají i v Česku. Od běžných včel medonosných je odlišuje například jejich samotářský styl života, ale také určitá odolnost.
včela Lucifer
včela Lucifer
včela Lucifer Zobrazit 3 fotografie

Pohoří Bremer Ranges leží na západě Austrálie. Právě zde vědkyně Kit Prendergastová z Curtinovy univerzity v australském Perthu objevila nový druh zvláštní včely. Ne nadarmo ji pojmenovala Megachile lucifer. Včela se od svých příbuzných odlišuje výraznými útvary na hlavě, které připomínají rohy.

Související

Čech pátral v dalekém pralese po tajemné velekryse. Sama mu vlezla do tábora

Velekrysa

Vědkyně inspiraci ke jménu Lucifer čerpala nejen z výrazných rohů, ale i ze stejnojmenného seriálu na Netflixu. Včelu pak objevila při studiu vzácných květin, které rostou v horách na východě kontinentu. Typické rohy mají pouze samičky. Jejich účel není úplně jasný. Mohou být používány například jako obranný mechanismus, ke sběru pylu, nektaru nebo pryskyřice na stavbu hnízda.

Nově objevená "ďábelská" včela podle vědců spadá do rodu Megachile, česky čalounice. Jde o včely samotářky, které nežijí pospolitě jako například známé včely medonosné.

"Včely medonosné si staví voskové plástve, v nich jsou buňky a v těch mají zásoby potravy a vyvíjí se tam jejich malé pokolení - larvy. Čalounice si nedělají hnízda a buňky z vosku, ale z úkrojků rozmanitých rostlin," vysvětluje podstatný rozdíl včelař a badatel Výzkumného ústavu včelařského Dalibor Titěra. 

Včely samotářky si tak v podstatě "ukrojí" plátek listu a letí s ním do vhodné dutiny. "Tam ho sroluje do 'spacáčku'. Dá do něj nasbíraný pyl, který může slepit nektarem, a na pylový balíček položí vajíčko," vysvětluje Titěra. Včely samotářky mají počet potomků daný tím, zda je příznivá sezona, typicky jich bývá osm až třináct.

Související

"U nás tak přežívá." Čeští vědci objevili unikátní hady. Se zmijí si je nespletete

Užovka stromová

A jak připomíná odborník, australská "ďábelská" včela má příbuzné i v Česku. "U nás se potkáte s čalounicí mateřídouškovou a také sem byly některé čalounice dovážené pro opylování vojtěšky, protože nejde o středoevropskou rostlinu," říká včelař. Tuzemští opylovači totiž mají problém s anatomií květu vojtěšky. Kvůli semenářství se tak v Česku začal chovat i tento druh včel. 

Nejde přitom o to, že by oproti jiným včelám disponovaly odlišným sosákem. "Konkrétně vojtěška, aby zvýšila pravděpodobnost, že se pyl přenese z jedné rostliny na druhou, má mechanismus, že když do ní včela leze, je tam sklopka, tyčinky se vymrští a dají jí takovou ránu pod bradu, takový boxerský úder," vysvětluje Titěra. "To aby jí na hruď nanesly pyl. Včely medonosné to hůř snášejí a urazí se, že jim někdo dává pěstí pod bradu," dodává odborník. Rod Megachile je na tento "úder" zvyklý. 

Jak už bylo zmíněno, Megachile jsou včely samotářky, u kterých zimuje jen oplodněná samička. Samotářek je pak v Česku okolo 450 druhů. Od nejznámějších včel medonosných se liší právě svým samotářských stylem života.

Právě společenský styl života ale před miliony let oddělil včely od vos. "Šlo o to, že se tehdy objevily první kvetoucí rostliny. A aby se nemusely jen samosprašovat, přišly na to, že je dobrý přenašeč. Vytvořily se tak barevné květy, které lákají přenašeče, takže se hmyz pro rostliny stal třetím sexuálním partnerem," vysvětluje Titěra.

Původně se hmyz živil pylem, který tak na něm také ulpěl a oplodňoval tak další rostliny.

Související

Vedou lumpárnický život, říká vědec o tvorech, jež zkoumá. Jsou vždy o krok napřed

Tasemnice Skulovec Lipno

Časem ale rostliny zvolily jinou strategii. Hmyz začaly odměňovat cukrem, tedy nektarem. "Včely přišly na to, že se nektar dá nasbírat v kvantu, který je větší než denní spotřeba, a že si mohou udělat zásoby na celou zimu," říká Titěra. Hmyz tak nemusel každou sezonu složitě vybudované společenství začínat od nuly jako vosy, sršni či čmeláci. 

"Shluknou se a na zásobách cukru přečkají. Na jaře mají obrovskou výhodu, protože se ostatní vyhrabávají o Velikonocích a zakládají vše od nuly. Včelstvo se jednoduše probudí a jede dál, včetně know-how, které získalo za miliony let," popisuje odborník. "Včely samotářky zůstaly v sólo systému bez shánění celozimních zásob," dodává.

 
Mohlo by vás zajímat

V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

Mrazivá vzpomínka vyšetřovatele Sarajeva: Západ se možná dozví něco, co vůbec nechtěl

Mrazivá vzpomínka vyšetřovatele Sarajeva: Západ se možná dozví něco, co vůbec nechtěl
3:39

"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér

"Absurdní." Přijel Gerasimov a děly se věci. Rusové lžou sami sobě, popsal dezertér
0:58

Putin se děsí scénáře po konci války. Tajné služby poodhalily obavy Kremlu

Putin se děsí scénáře po konci války. Tajné služby poodhalily obavy Kremlu
0:58
zahraničí Aktuálně.cz Obsah domácí včelaři věda příroda Austrálie Česko hmyz objev

Právě se děje

před 30 minutami
Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Elitní tenisté jedou vydělávat do Ruska. Hádka plná nadávek dosáhla až na frontu

Rusové v Petrohradu organizují kontroverzní exhibici financovanou energetickým gigantem Gazprom, planou kolem ní silné emoce.
před 31 minutami
Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Česko zaplavují nové syntetické drogy, lidé po nich umírají. Budou se víc sledovat

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) chce přísněji sledovat kanabinoidy HHC a THC, MDMB-PINACA a látku muscimol obsaženou v muchomůrce červené.
Aktualizováno před 1 hodinou
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

ŽIVĚ
V téhle podobě ne. Lídři Evropy, Kanady a Japonska odmítají americký mírový plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

Šumava hlásí po ránu minus 25 stupňů. Meteorologové vydali výstrahu i pro jiná místa

V Čechách v noci na dnešek a ráno mrzlo.
před 1 hodinou
Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal
1:07

Čeští gólmani - hvězdy NHL. Tentokrát byli stoprocentní, Dostál se rychle oklepal

Všichni čtyři čeští gólmani, kteří nastoupili v sobotních zápasech NHL, vychytali výhru. Tři z nich byli vyhlášeni hvězdami utkání.
před 2 hodinami
Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Drtivý Krejčího závěr. Čech dalším parádním výkonem pomohl Atlantě k výhře

Český basketbalista Vít Krejčí prožil střelecky druhý nejlepší zápas kariéry. K vítězství 115:98 v New Orleans přispěl 21 body.
před 2 hodinami
Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Denně vznikne 580 falešných webů. Kyberzločincům pomáhá umělá inteligence

Internet po celém světě včetně Česka zaplavují tisíce phishingových webových stránek.
Další zprávy