"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř

Ruská armáda v pondělí vyslala svou 5. motostřeleckou brigádu směrem k městu Pokrovsk na východě Ukrajiny. Řítilo se na něj 17 bojových vozidel pěchoty a jeden "dikobrazí" tank (upravený tank pomocí hrotů, které mají odrážet drony).
Ukrajinská 79. útočná brigáda ale pomocí svého dělostřelectva a dronů vyhodila do vzduchu nejen ruský tank, ale i 12 bojových vozidel. Východně od města Myrnohrad, které se nachází asi sedm kilometrů od Pokrovsku, zneškodnili vojáci "asi sto okupantů". "Zbytky nepřátelských jednotek ustoupily a utrpěly značné ztráty," informovala brigáda na Telegramu.
Podobně dopadl i útok minulý čtvrtek na vesnici Šachové. Na město se řítily desítky motocyklů a 35 ruských tanků a obrněných transportérů. "Nepřítel provedl útočné akce v několika vlnách a z různých směrů. Díky koordinované obraně Rusové neuspěli," informoval oficiální telegramový účet pluku Azov. Dodal, že nepřátelská vojska ztratila asi 20 bojových vozidel.
Už v srpnu se objevovaly informace, že se kolem Pokrovsku hromadí ruské mechanizované síly. Ruští velitelé ale týdny vyčkávali, než se rozhodli stovky tanků a dalších obrněných vozidel nasadit do boje.
"Vsadili na to, že mlha a mraky spojené s nadcházející zimou poskytnou lepší krytí, které vykompenzuje to, že opadává listí ze stromů. Rozhodli se, že teď je ten správný čas," píše vojenský analytik David Axe.
Proto v posledních dnech došlo k sérii mechanizovaných útoků, hlavně v okolí Pokrovsku. Žádný z nich ale nebyl zvlášť úspěšný, údery byly navíc velmi nákladné. "Všechny tyto útoky předznamenávají potenciálně větší údery, které přijdou, až Rusko nasadí své poslední významné zásoby obrněných vozidel proti ukrajinské obraně," doplňuje Axe.
Ruští velitelé zřejmě očekávají, že následné útoky budou úspěšnější. "Čím horší bude počasí v blízké budoucnosti, tím obtížnější bude pro nepřítele odhalit koncentraci ruských obrněných vozidel nedaleko frontových linií, což znamená, že bude mít méně času na reakci," vysvětlil ruský bloger Military Informant na Telegramu.
Kreml mezitím plánuje výrobu dalších obrněných vozidel. Ukrajinská analytická skupina Frontelligence Insight získala dokumenty, které naznačují, že Rusové chtějí do roku 2036 vyrobit 1800 nových tanků T-90M a T-90M2 a 800 nových tanků T-72B3M, což je dost na to, aby vybavili většinu ruských obrněných jednotek.