Zahraničí

"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř

Michaela Lišková Michaela Lišková
před 1 hodinou
Rusko v posledních měsících na Ukrajinu útočilo hlavně pomocí své pěchoty, nyní ale narůstají obrněné útoky ve velkém stylu. "Před několika týdny jsem varoval, že se to stane," napsal ukrajinský operátor dronů, který na sociálních sítích vystupuje jako Kriegsforscher.
Ukrajinská 79. vzdušná útočná brigáda zveřejnila záběry z ruského útoku u Myrnohradu | Video: Telegram/ua_dshv

Ruská armáda v pondělí vyslala svou 5. motostřeleckou brigádu směrem k městu Pokrovsk na východě Ukrajiny. Řítilo se na něj 17 bojových vozidel pěchoty a jeden "dikobrazí" tank (upravený tank pomocí hrotů, které mají odrážet drony).

Ukrajinská 79. útočná brigáda ale pomocí svého dělostřelectva a dronů vyhodila do vzduchu nejen ruský tank, ale i 12 bojových vozidel. Východně od města Myrnohrad, které se nachází asi sedm kilometrů od Pokrovsku, zneškodnili vojáci "asi sto okupantů". "Zbytky nepřátelských jednotek ustoupily a utrpěly značné ztráty," informovala brigáda na Telegramu. 

Související

Krůček ke katastrofě. Putin spěje k bodu, ze kterého není návratu, míní ruský novinář

Vladimir Putin.
0:55

Podobně dopadl i útok minulý čtvrtek na vesnici Šachové. Na město se řítily desítky motocyklů a 35 ruských tanků a obrněných transportérů. "Nepřítel provedl útočné akce v několika vlnách a z různých směrů. Díky koordinované obraně Rusové neuspěli," informoval oficiální telegramový účet pluku Azov. Dodal, že nepřátelská vojska ztratila asi 20 bojových vozidel.

Už v srpnu se objevovaly informace, že se kolem Pokrovsku hromadí ruské mechanizované síly. Ruští velitelé ale týdny vyčkávali, než se rozhodli stovky tanků a dalších obrněných vozidel nasadit do boje. 

"Vsadili na to, že mlha a mraky spojené s nadcházející zimou poskytnou lepší krytí, které vykompenzuje to, že opadává listí ze stromů. Rozhodli se, že teď je ten správný čas," píše vojenský analytik David Axe.

Související

Takhle to nejde, nebral si servítky šéf NATO. Průšvih s drony mohou vyřešit Švédové

Kinetická ministřela určená k zastavení Putinových dronů má být velmi levná.
0:57

Proto v posledních dnech došlo k sérii mechanizovaných útoků, hlavně v okolí Pokrovsku. Žádný z nich ale nebyl zvlášť úspěšný, údery byly navíc velmi nákladné. "Všechny tyto útoky předznamenávají potenciálně větší údery, které přijdou, až Rusko nasadí své poslední významné zásoby obrněných vozidel proti ukrajinské obraně," doplňuje Axe.

Ruští velitelé zřejmě očekávají, že následné útoky budou úspěšnější. "Čím horší bude počasí v blízké budoucnosti, tím obtížnější bude pro nepřítele odhalit koncentraci ruských obrněných vozidel nedaleko frontových linií, což znamená, že bude mít méně času na reakci," vysvětlil ruský bloger Military Informant na Telegramu.

Kreml mezitím plánuje výrobu dalších obrněných vozidel. Ukrajinská analytická skupina Frontelligence Insight získala dokumenty, které naznačují, že Rusové chtějí do roku 2036 vyrobit 1800 nových tanků T-90M a T-90M2 a 800 nových tanků T-72B3M, což je dost na to, aby vybavili většinu ruských obrněných jednotek.

Putinův režim ji chtěl ve vězení zničit. "Jenže udělali chybu," popisuje Skočilenková (celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Alexandra Skočilenko | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Trump chce svrhnout Madura. Povolil CIA, aby ve Venezuele prováděla tajné operace

Trump chce svrhnout Madura. Povolil CIA, aby ve Venezuele prováděla tajné operace

Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

Červený kříž převzal v Gaze dvě rakve, podle Hamásu jsou v nich těla rukojmích

Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Trump narazil. Soudkyně prodloužila blokaci jeho plánu vyslat gardu do Portlandu

Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér
zahraničí Aktuálně.cz Obsah video Video Aktuálně.cz Rusko Ukrajina Ruský útok na Ukrajinu 2022 Přehled zpráv

Právě se děje

před 48 minutami

Ženy na Babě. Jediná architektka, která tady navrhla domy, a královna krajek

Ženy na Babě. Jediná architektka, která tady navrhla domy, a královna krajek
Prohlédnout si 17 fotografií
Vila vyniká promyšlenou dispozicí, jednoduchými liniemi a praktickými detaily, které odpovídají potřebám moderní domácnosti 30. let. Zde vidíme severní část domu - hlavní část byla směřována na jih do zahrady.
Emilie Paličková s jedinečným krajkovým závěsem.
před 56 minutami
Nenápadný Čech září ve Finsku, přitom chytá bez žebra. Nemohl jsem ani ležet, líčí

Nenápadný Čech září ve Finsku, přitom chytá bez žebra. Nemohl jsem ani ležet, líčí

Už v 16 letech brankář Jan Bednář debutoval v extralize, pak se rval o místo v Detroitu. A náhle přišel šok v podobě zvláštního problému se zdravím.
před 1 hodinou
"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř
2:04

"Říkal jsem, že se to stane." Rusové do toho po měsících čekání šlápli. A bude hůř

Ukrajinská 79. vzdušná útočná brigáda ale pomocí svého dělostřelectva a dronů vyhodila do vzduchu nejen ruský tank, ale i 12 bojových vozidel.
před 1 hodinou
Tragédie v Montparnassu: lokomotiva prolétla nádražní halou a zůstala viset nad ulicí

Tragédie v Montparnassu: lokomotiva prolétla nádražní halou a zůstala viset nad ulicí

Když se před 130 lety do útrob pařížského nádraží Montparnasse vřítil vlak, čas jako by se zastavil.
před 1 hodinou

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí

Volat policii ke sražené srnce? Názor právníka asi většinu motoristů překvapí
Prohlédnout si 5 fotografií
Podle dopravních psychologů prý většina řidičů očekává, že zvíře do silnice skočí zprava. Ve skutečnosti ale může samozřejmě silnici přecházet z obou stran.
Srážka se srnkou nebývá tak nebezpečná, horší je to s divokým prasetem.
před 1 hodinou
To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka
Přehled

To nej z Velkého knižního čtvrtku: Rozhovor s Pafkem, román o úzkosti i Hamás zblízka

Které knižní tituly, jež vycházejí 16. října v rámci 27. Velkého knižního čtvrtku, byste si neměli nechat ujít?
před 1 hodinou
"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

"Trochu Snědá tíseň, ne?" Romská asociace hájící Turka je výmysl rodiny ze Sokolova

Jak zjistil deník Aktuálně.cz v Karlových Varech a Sokolově, sídlo a fungování spolku rodiny Dunků nejsou dohledatelné.
Další zprávy