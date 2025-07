Řecko přitvrzuje. Nelegální migranti budou deportováni, nebo půjdou do vězení

Řecká vláda chystá nejpřísnější politiku proti ilegální migraci v Evropě, řekl v pátek ministr pro imigraci a azylovou politiku Thanos Plevris v parlamentu. Těm, kteří připlují nelegálně do Řecka a nemají na azyl nárok, bude hrozit deportace nebo vězení.

Ministr Plevris také uvedl, že v posledním týdnu se zastavilo připlouvání běženců na Krétu. Podle něj k tomu přispělo pozastavení přijímání žádostí o azyl od migrantů, kteří se dostali do Řecka ze severní Afriky.

"Ti, kdo vstoupí na naše území nelegálně, se buď dobrovolně vrátí, nebo půjdou do vězení," řekl Plevris. Dodal, že vláda navrhuje zákon, podle něhož má po nelegálním vstupu do Řecka hrozit těm, co odmítnou deportaci, až pět let vězení. Migranti, u nichž bude rozhodnuto o deportaci, by také měli být elektronicky monitorováni.

Řecká vláda v pátek také jednala s úřady na Krétě, která se tento měsíc potýkala s větším přílivem migrantů. Deník Kathimerini v sobotu informoval, že vláda odložila plán na vybudování ubytovacích zařízení pro uprchlíky na tomto ostrově kvůli nesouhlasu tamních starostů. Ti jsou jen pro dočasná migrační přijímací střediska.

"Od zavedení opatření z minulého týdne jsme nezaznamenali žádné nové připlutí (migrantů) na Krétu," řekl v pátek v parlamentu Plevris, který vede ministerstvo pro migraci od konce června. Podle Plevrise ale k zastavení připlouvání migrantů na Krétu přispělo kromě pozastavení přijímání žádostí o azyl i počasí. Situace se však může rychle změnit v důsledku oteplení a zmírnění mořských vln.

Podle řecké pobřežní stráže na Krétu a nedaleký ostrůvek Gavdos připlulo v prvním pololetí letošního roku 7336 migrantů a další dva tisíce běženců tam dorazily tento měsíc. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) uvádí, že letos na Krétu doplulo 9753 migrantů. Do celého Řecka podle UNHCR od začátku roku do konce minulého týdne dorazilo 20 753 běženců po moři a dalších 2327 přes pozemní hranice.