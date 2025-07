Británie bude vracet migranty na malých člunech zpět do Francie, oznámil Starmer

Británie a Francie se dohodly na programu navracení migrantů, v jehož rámci bude Londýn posílat lidi bez dokladů připlouvající přes Lamanšský průliv na malých lodích zpět na kontinent a výměnou přijme stejný počet legitimních žadatelů o azyl, kteří mají rodinné vazby ve Spojeném království.

Oznámili to britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr třídenní státní návštěvy šéfa Elysejského paláce v ostrovní zemi.

"S potěšením oznamuji naši dohodu o průlomovém pilotním projektu pro navracení (migrantů). Poprvé v historii budou migranti připlouvající na malých lodích zadrženi a v krátké době vráceni do Francie," řekl Starmer stojící vedle Macrona. "To ukáže ostatním, kteří se snaží podniknout stejnou cestu, že to bude marné," dodal.

Zatím však není jasné, zda bude mít dohoda zásadní dopad, poznamenal Reuters a odkázal na společné prohlášení, ve kterém stojí, že je zapotřebí právní přezkoumání dohody. To může nějakou dobu trvat, píše agentura.

Podle jejího zdroje z britské vlády by se mělo jednat přibližně o 50 deportací týdně, tedy 2600 ročně. To je zlomek z více než 35 tisíc migrantů, kteří připluli podle Londýna do Británie v loňském roce. V tom letošním přes Lamanšský průliv zatím doplulo do Spojeného království na člunech kolem 21 tisíc lidí, což je v porovnání s předešlými roky za stejné období rekordní počet, podotkl Reuters.

Dohoda podle agentury představuje riziko pro Macrona, jenž by mohl čelit kritice francouzských krajně pravicových politiků, kteří by se mohli ptát, proč souhlasil s návratem a přijetím migrantů, kteří chtějí žít v Británii.

Šéf Elysejského paláce dnes mezitím kritizoval rozhodnutí Británie opustit Evropskou unii. Londýn vystoupil z EU po referendu v zemi v rámci takzvaného brexitu v roce 2020. "Mnoho lidí ve vaší zemi vysvětlovalo, že brexit vám umožní efektivněji bojovat proti nelegální migraci," řekl Macron s tím, že nastal "přesný opak".

Migranti snažící se na člunech přes Lamanšský průliv dostat do království představují v Británii klíčové politické téma a už předchozí vlády slibovaly snížení jejich počtu. Současný ministerský předseda podle Reuters přislíbil "rozbít" pašerácké gangy. Londýn také tlačí na Francii, aby účinněji potírala aktivity pašeráků lidí.