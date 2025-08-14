Putinova chyba? Je příliš humánní, postěžoval si ultranacionalista Dugin

"Putin mnohokrát přiznal, že Západ nikdy nedodržuje slovo, neustále podvádí a překrucuje fakta a že jeho vůdcům nelze za žádných okolností a v žádném případě důvěřovat. Západ mnohokrát podvedl i samotného Putina," varuje Dugin na svém telegramovém kanálu. "Bez podvodu není Západ Západem, obchod není obchodem a byznys není byznysem."
Dugin, který je jakýmsi guru ruských ultranacionalistů a ideologem euroasijského hnutí, prosazuje obnovení ruské říše v jejím maximálním rozsahu (tedy včetně států bývalého Sovětského svazu). "Potřebujeme celou Ukrajinu kromě západních oblastí (a možná i s nimi). A tak to také bude, ať to bude stát cokoli," popisuje Dugin své představy s Ukrajinou. "Pro Trumpa je to obchod, pro nás osud. Ukrajina bude buď naše, nebo nebude vůbec ničí a nebude nic."
Někdejší antikomunistický disident Dugin se od 90. let stal jednou z nejviditelnějších a nejvlivnějších veřejných postav ruského nacionalistického myšlení a imperialistické politiky. Prosazuje militarismus, ruský nacionalismus, tradicionalismus a odpor vůči západním hodnotám. Je ideologem tzv. čtvrté politické teorie, která se staví proti liberalismu, komunismu a fašismu a inspiruje se filozofií Martina Heideggera. Ačkoliv není dvorní filozof Vladimira Putina, jak se někdy říká, má blízké vazby na ruské elity. Podporoval anexi Krymu a ruskou invazi na Ukrajinu a v srpnu 2022 ho USA zařadily na svůj sankční seznam. V témže měsíci zemřela jeho dcera Darja při výbuchu svého automobilu - pravděpodobně šlo o atentát, jehož původce se nepodařilo vypátrat.