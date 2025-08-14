Zahraničí

Putinova chyba? Je příliš humánní, postěžoval si ultranacionalista Dugin

před 3 hodinami
Zatímco Ukrajina a Evropa se obávají, že by Donald Trump mohl v pátek na Aljašce nabídnout Putinovi přehnané ústupky, skalní ruští nacionalisté mají ze summitu hrůzu. Ruský nacionalistický filozof Alexandr Dugin si postěžoval, že je Putin příliš humánní, což je podle něj chyba: "Nemyslím to jako kompliment."
Ideolog ruského imperialismu Alexandr Dugin na archivním snímku
Ideolog ruského imperialismu Alexandr Dugin na archivním snímku | Foto: Reuters

"Putin mnohokrát přiznal, že Západ nikdy nedodržuje slovo, neustále podvádí a překrucuje fakta a že jeho vůdcům nelze za žádných okolností a v žádném případě důvěřovat. Západ mnohokrát podvedl i samotného Putina," varuje Dugin na svém telegramovém kanálu. "Bez podvodu není Západ Západem, obchod není obchodem a byznys není byznysem."

Dugin, který je jakýmsi guru ruských ultranacionalistů a ideologem euroasijského hnutí, prosazuje obnovení ruské říše v jejím maximálním rozsahu (tedy včetně států bývalého Sovětského svazu). "Potřebujeme celou Ukrajinu kromě západních oblastí (a možná i s nimi). A tak to také bude, ať to bude stát cokoli," popisuje Dugin své představy s Ukrajinou. "Pro Trumpa je to obchod, pro nás osud. Ukrajina bude buď naše, nebo nebude vůbec ničí a nebude nic."

Další zprávy