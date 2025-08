Katastrofa v Doněcku. Strýčku Putine, pomozte, naléhají místní v zoufalých vzkazech

V ruských okupovaných městech Doněck a Mariupol eskaluje krize s nedostatkem vody a místní obyvatelé jsou na pokraji sil. Stovky tisíc lidí z Doněcku napsaly otevřený dopis přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a vyzvaly ho, aby katastrofální situaci osobně řešil. Děti dokonce natočily video, kde prosí o vodu.

"Bez vody není života, strýčku Vovo. Pomozte nám, abychom se mohli umýt, napít a žít," oslovuje Putina jeden z žáků doněcké školy na videu. "Prosím, dejte nám ten nejjednodušší zázrak - vodu v našich domovech," říká další z dětí.

Voda z kohoutků v Doněcku teče jen několik hodin každých pár dní, často je zakalená a není pitná. Celé čtvrti se uchýlily k různým taktikám, aby přežily: dováží si vodu v kbelících a sbírají dešťovou vodu.

"Za posledních osm dní jsme měli vodu jen čtyři hodiny. Byla oranžová," řekla Olha, obyvatelka Jenakijevova poblíž Doněcku. "Na celé město je k dispozici 17 barelů vody. Vedro je nesnesitelné. Nosit vodu do čtvrtého patra bez výtahu? To je mučení," dodala

V Mariupolu to vypadá podobně. "Voda, kterou dostáváme, smrdí rzí a odpadními vodami," řekl jeden místní obyvatel webu Točka. "Ale stále za ni platíme, jako by to byla čistá pitná voda."

Doněck a Mariupol, kdysi průmyslová centra Ukrajiny, stejně jako menší města v jejich okolí, čelí zhoršující se humanitární krizi. "Kombinace zničených infrastruktur, neúspěšných rekonstrukčních projektů a hroutících se přehrad uvrhla region do toho, co analytici nazývají ekologickou a sociální katastrofou plného rozsahu," píše Rádio Svobodná Evropa (RFE).

Příčiny problémů spočívají v tom, že nefunguje hlavní přívod vody, kanál Siverskij Doněc-Donbas, který region zásoboval od 50. let minulého století. Po začátku války v roce 2022 byl kanál v důsledku bojů těžce poškozen a zůstal pod kontrolou Ukrajiny. Doněck teď Kyjev obviňuje, že kanál používá jako zbraň a omezuje dodávky vody.

V roce 2023 Rusko za pouhé čtyři měsíce vybudovalo náhradní potrubí Don-Donbas, to však pokrývá méně než třetinu skutečné spotřeby regionu. Na výstavbu dohlížel bývalý náměstek ministra obrany Timur Ivanov, který byl poslézel odsouzen za přijetí úplatků v hodnotě více než 150 milionů rublů.

Podle Kremlem jmenovaného separatistického vůdce Doněcké lidové republiky Denise Pušilina je potrubí Don-Donbas pouze provizorním řešením. Skutečné vyřešení problému podle něj přinese až dobytí města Slovjansk, kde se nachází klíčová infrastruktura původního kanálu.

Problém už je tak velký, že se dostal i do prezidentského paláce. Pušilin se v pondělí setkal přímo s Putinem, kde o problémech promluvil. Opět z nich nicméně obvinil ukrajinskou vládu. Oba politici ale připustili, že situaci zhoršuje nedostatečná infrastruktura.

"Vláda mi nahlásila ještě jeden problém, a to značné ztráty vody při její přepravě," řekl Putin. Separatistický vůdce vysvětlil, že ztráty vody v některých oblastech dosahují až 60 procent. Ani jeden z politiků se k této otázce blíže nevyjádřil ani nezmínil žádné plány na její řešení, podotýká Svobodná Evropa.

V reakci na pokračující krizi vyslalo Rusko do Doněcku 75 cisteren s vodou. Pušilin se chlubil, že do 25. července jich dorazilo 33. Po výpočtech z toho ale vychází ponurý příběh: každá cisterna přepravuje 10 tisíc litrů, což znamená pouhých 0,6 litru na osobu pro Doněck a nedalekou Makijivku, kde žije dohromady více než 1,2 milionu lidí.

Kvůli problémům s vodou se i loajální proruské hlasy obrací proti místním úřadům. Bývalý ukrajinský poslanec a separatistický vůdce z roku 2014 Oleg Carjov rozhořčeně napsal na sociální síť Telegram: "Doněck býval městem růží. Nyní lidé vykonávají potřebu do pytlů a někteří je házejí pod okna." Sociální sítě zaplavují fotografie a stížnosti: prasklé kohoutky, zakalená voda a plastové kbelíky nahrazující toalety.

Úpadek v okupovaných oblastech není způsoben pouze válkou, ale také chátrající infrastrukturou. Podle bývalých pracovníků veřejných služeb byla vodní infrastruktura v regionu už v roce 2014 z 80 % opotřebovaná. Od té doby se pro její údržbu nebo výměnu udělalo jen velmi málo. V Kirovském okrese Doněcku jsou potrubí téměř stoprocentně zkorodovaná. Úniky a praskliny jsou na denním pořádku a ztráty úřady nezohlednily ani v kapacitě potrubí Don-Donbas.

Mnozí obyvatelé, kteří nemají důvěru v úředníky, tiše plánují odchod. "Lidé nejsou hloupí. Vědí, že pokud není voda teď, nebude ani později. Bez vody není elektřina. Bez elektřiny není topení. Celý systém veřejných služeb se do zimy zhroutí," řekl Current Time bývalý prezident televize Mariupol TV Mykola Osyčenko.

Tento strach sdílí i humanitární organizace, které varují před hrozící katastrofou v oblasti veřejného zdraví. Kombinace zhoršujících se hygienických podmínek, omezeného množství pitné vody a vysokých teplot by mohla vyvolat epidemii gastrointestinálních onemocnění.

Doněck a Mariupol byly kdysi symboly průmyslové moci sovětské éry. Dnes, pod ruskou okupací, se stávají symboly kolapsu infrastruktury, institucionální korupce a humanitárního selhání, uzavírá RFE.

Voda teče jednou za tři dny a jen hnědá břečka. Obyvatelé Doněcku si stěžují Putinovi (celý článek s videem zde)