Putin pozval Kima na návštěvu do Ruska, vůdce KLDR přijal. Rozloučili se objetím

"Jsme ochotni Rusku pomoci, je to bratrská povinnost. Spolupráce od loňského června posílila a měli bychom usilovně pracovat na jejím dalším posílení v různých oblastech" řekl podle Reuters Kim před novináři na začátku schůzky, která následovala po rozsáhlé vojenské přehlídce zorganizované Čínou k 80. výročí konce druhé světové války.
Severokorejský vůdce svými slovy odkazoval na dohodu o strategickém partnerství, kterou s Putinem podepsali v loňském roce. Zavázali se v ní k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.
"Jak je známo, z vaší iniciativy se vaše speciální jednotky podílely na osvobození Kurské oblasti (od ukrajinských sil). Vaši vojáci bojovali odvážně a hrdinně. Rád bych poznamenal, že nikdy nezapomeneme na oběti, které vaše ozbrojené síly a rodiny vašich vojáků utrpěly. Žádám vás, abyste vyřídil všem občanům KLDR má nejvřelejší slova vděčnosti," prohlásil ruský prezident.
Z jeho rozkazu zahájily ruské síly v roce 2022 rozsáhlou ozbrojenou invazi na Ukrajinu, která se od té doby se západní pomocí brání. Ukrajinská armáda v létě 2024 v překvapivé operaci obsadila část ruské Kurské oblasti, odkud byla ruskými silami vytlačena až na jaře letošního roku. Severokorejci se právě tam zapojili do bojů. KLDR podle médií poskytla mezi 13.000 až 15.000 vojáky.
Dvoustranná schůzka se od 7:45 SELČ konala ve vládním komplexu Tiao-jü-tchaj. Oba muži nejprve diskutovali za přítomnosti členů svých delegací a pak s pomocí tlumočníků vedli soukromý rozhovor. Za Rusko se části jednání účastnili ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov, prezidentův poradce Jurij Ušakov, ministr životního prostředí Alexandr Kozlov a ministr obrany Andrej Belousov, dodala ruská agentura TASS.
Oba lídři si na konci asi 2,5 hodiny trvající schůzky popřáli pevné zdraví. Putin Kima objal, potřásl mu rukou a pozval jej do Ruska. "Čekáme na Vás. Přijeďte," citovala TASS Putinova slova. Kim podle Reuters pozvání přijal a Putina objal s tím, že nové setkání se uskuteční brzy.
Jihokorejská agentura Jonhap si všimla momentu před zahájením přehlídky, kdy si Kim potřásl rukou s předsedou jihokorejského parlamentu Uem Won-sikem a krátce se pozdravili. U mluvil i s Putinem, který podle Jonhapu projevil zájem o mezikorejské vztahy a předsedy parlamentu se zeptal, zda by chtěl Kimovi předat nějakou zprávu, pokud by se konal summit mezi Ruskem a KLDR. Jihokorejský prezident I Če-mjong by chtěl obnovit rozhovory mezi oběma Korejemi, Pchjongjang ale veškeré snahy o oteplení vztahů odmítá.
Putin je v Číně od neděle, kde se účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci v přístavním městě Tchien-ťin. Do Pekingu se přesunul v úterý, stejně jako Kim, který do čínské metropole přijel svým obrněným vlakem. Oba dva dnes doprovodili čínského prezidenta Si Ťin-pchinga na pekingském náměstí Tchien-an-men, kde se konala vojenská přehlídka.
Čínská armáda tam ukázala své strategické zbraně, hypersonické střely nebo nové kybernetické či informační podpůrné jednotky. Mezi hosty byli zástupci Slovenska, Srbska, Běloruska, Barmy, Kuby nebo Vietnamu. Naopak představitelé USA, západní Evropy, Japonska, Indie či Jižní Koreje se nezúčastnili.