Kreml už nedokáže skrývat prohry. K veřejnosti probublávají špatné zprávy

Bývalý senátor Jan Horník (STAN) se kvůli průběhu letošních senátních voleb na Karlovarsku obrátil na Ústavní soud. Hned po volbách podával stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, poukazoval na údajně neférovou kampaň. Soud jeho podnět zamítl. Během listopadu podal ještě ústavní stížnost. Vyplývá to z přehledu plenárních věcí na webu Ústavního soudu.

Přehled je anonymizovaný, podle iniciál a spisové značky napadeného rozhodnutí však jde právě o Horníka, který už avizoval, že možnost využije. Chce, aby se soud vyjádřil k tomu, co v kampaních je, a co už naopak není přípustné. "Mám za to, že čestný a poctivý průběh voleb je hodnotou, na kterou nelze rezignovat," uvedl Horník v říjnu podle Mladé fronty Dnes.

Starosta Božího Daru a dlouholetý senátor Horník letos nepostoupil do druhého kola voleb. Na Karlovarsku vyhrála Věra Procházková (ANO). Výrazným rozdílem porazila Evu Chromcovou z SPD.