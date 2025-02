Putin nás nenávidí. Fico dostal noty o převratu od něj, říká velitel Gruzínské legie

Je velitelem obávané a známé Gruzínské legie, která na Ukrajině už jedenáct let bojuje proti ruské armádě. A slovenský premiér Robert Fico ho před týdnem obvinil z podílu na osnování státního převratu na Slovensku.

Zakladatel a šéf legie Mamuka Mamulašvili v rozhovoru pro Aktuálně.cz přes aplikaci WhatsApp říká, že Ficovi dodala "námět" ke scénáři převratu přímo ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) a že Gruzínská legie je terčem nenávistné ruské propagandy mnoho let.

"Začínali jsme jako malá skupina, pak se k nám začali přidávat lidé z celého světa. Ale bereme jen ty, kteří mají bojové zkušenosti," vysvětluje Mamulašvili v rozhovoru.

Čím si Gruzínská legie získala na Ukrajině a ve světě takovou známost?

Přijel jsem na Ukrajinu v dubnu 2014, naše Gruzínská legie začala se šedesáti lidmi. Byl to vůbec první oddíl zahraničních dobrovolníků, bojující na Ukrajině. Všichni jsme byli důstojníci nebo profesionální vojáci gruzínské armády, kteří měli podobné názory a chtěli se postavit Rusku. O dva roky později nás zařadili do struktur ukrajinské armády, stali jsme se součástí 25. praporu, nazvaného Kyjevská Rus.

Zúčastnili jsme se už v roce 2014 bojů o letiště v Luhansku, o vesnici Troicke. Válčili jsme v oblasti takzvaného luhanského oblouku. Později jsme bojovali v Bachmutu. Postupně se příslušníci Gruzínské legie stali součástí různých ukrajinských brigád a jednotek.

Kolik bojovníků má nyní Gruzínská legie?

Něco přes tisíc. Když Rusové zaútočili 24. února 2022, legie byla jedinou formací v ukrajinské armádě, tvořenou zahraničními dobrovolníky. Byli jsme známí, měli jsme velkou reputaci a přidávali se k nám i lidé z jiných zemí, nejen Gruzínci. Rychle jsme se rozrostli. Před ruskou agresí nás byly dvě stovky, pak během několika měsíců dva tisíce. A přijímáme dobrovolníky dál, přestože ruská propaganda a propaganda současné gruzínské vlády tvrdí opak.

Takže jsou mezi vámi nadále i dobrovolníci z jiných zemí?

Ano, pořád. Zrovna dnes jsem mluvil s několika Japonci, kteří jsou součástí Gruzínské legie. Japonci dokonce byli mezi prvními, kdo se k nám přidal už v roce 2016. Ze začátku dva nebo tři, pak jsme už mohli postavit celou japonskou jednotku. Takových etnických jednotek jsme měli mnoho.

I českou?

Čechů jsme také měli několik. Ne že bychom měli celou českou formaci, ale pár jich u nás bylo a co si pamatuji, tak to byli vesměs kluci, kteří dobře chápali, za co bojují. To je to hlavní.

Co pro vás znamená skutečnost, že Rusko oficiálně označilo Gruzínskou legii za teroristickou organizaci?

Rusko je náš nepřítel a štveme ho, protože bojujeme za demokracii a nezávislost. Celých těch jedenáct let proti nám Rusové vedou intenzivní propagandu. Na sociálních sítích, natočili šest propagandistických dokumentárních filmů o Gruzínské legii. Smutné je, že tato ruská propaganda se uchycuje i v jiných zemích. Rusko vede intenzivní informační válku. Gruzínská vláda mě obvinila na základě ruské propagandy z přípravy na státní převrat v Gruzii, teď se přidala i slovenská vláda.

Čím si to vysvětlujete, že zrovna Gruzínskou legii obvinil z pokusu o převrat slovenský premiér Robert Fico?

Mám několik slovenských přátel, ale jinak nemám se Slovenskem nebo slovenskou politikou nic společného. Moskva se snaží různými cestami diskreditovat a zničit Gruzínskou legii, protože ta je symbolem odporu proti Rusku. Reprezentujeme všechno, co nenávidí Putinův režim. Já jsem bojoval proti Rusům už v roce 1992, když u nás v Gruzii vypukla válka v Abcházii. Tři měsíce jsem strávil v ruském zajetí, než mě vyměnili. Tehdy mi bylo čtrnáct. Můj otec byl dva roky v ruském zajetí. Od té doby se nacházím, řekl bych, ve vojenském režimu proti Ruské federaci.

Abych se vrátil k Ficovi. Myslím, že dostal přímo z Moskvy návod obvinit Gruzínskou legii. Přesně to zapadá do příběhů, které vymýšlí ruská Federální bezpečnostní služba.

Je pravda, že berete jen lidi, kteří prošli nějakým válečným konfliktem a mají bojové zkušenosti?

Jo, to je pravda. Přijímáme lidi, kteří mají zkušenosti, protože my nemáme čas na žádný dlouhý výcvik. Z Gruzie máme většinou vojáky, kteří prošli mezinárodními misemi v Iráku a Afghánistánu.

Dostáváte i zbraně a munici západní provenience, které Ukrajina dostává v rámci pomoci ze Spojených států a Evropy?

Co se týká výzbroje, dostáváme a máme totéž, co má ukrajinská armáda. V tom není rozdíl. Pořád existujeme jako Gruzínská legie, i když jsme rozděleni do různých brigád a jsme součástí ukrajinské armády. Máme všichni smlouvy, kontrakty na službu v ukrajinských ozbrojených silách.

Video: Putin nesmí podlehnout tlaku, tvrdí ruský propagandista