Nemám krev v očích. Fico vymyslel bajku, aby zakryl své problémy, říká lídr opozice

Slovenský premiér Robert Fico si "vymyslel bajku" o zapojení opozice do převratu, protože se snaží překrýt své selhání, říká lídr opozice Michal Šimečka. Ficova vláda má v parlamentu jen těsnou většinu. Podle Šimečky se proto opozice bude s koalicí snažit dohodnout na předčasných volbách. "Na rozdíl od Fica necítím zášť vůči vládním činitelům. Nemám krev v očích," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Vláda Roberta Fica má kvůli dvěma vzbouřeným skupinám v parlamentu křehkou většinu. Jak situace jako opozice využíváte?

Trvá to již několik měsíců. Vláda ani neví, jestli většinu má. V prosinci se stalo, že ani nebyl usnášeníschopný parlament, neboť nebylo 76 poslanců. Uvidíme na nejbližší schůzi, jestli jich bude 76, 75 nebo 72.

Je to velmi křehké, nestabilní a chaotické. Vláda si dala při svém vzniku za nejdůležitější cíl přinést stabilitu a klid. Vidíme ale úplný opak - chaos a neustálé hádky. Proto jako Progresivní Slovensko říkáme, že jediným logickým východiskem jsou předčasné volby. Jsme připraveni pro ně hlasovat a dohodnout se na termínu s premiérem Ficem.

Na nejbližší schůzi bude potřeba schválit důležité zákony v oblasti zdravotnictví. I kdyby tam našli 76 hlasů, bude to pouze pokračování trápení. Může to tak být ještě několik měsíců, ale situace je natolik špatná a vztahy v koalici tak toxické, že to dříve nebo později padne. Budeme se snažit využít všech nástrojů v Národní radě, abychom situaci vládě ztížili, jak jsme to dělali doteď.

K vyvolání předčasných voleb byste museli najít 90 poslanců, kteří by zvedli ruku pro zkrácení volebního období. Nepodaří se vám domluvit s částí koaliční strany Hlas?

Opozice sama nemá dostatek hlasů, aby vyvolala předčasné volby. Je třeba se dohodnout napříč koalicí a opozicí včetně Směru. Myslím, že k tomu dříve či později dojde a je to v zájmu země. Pokud bude nestabilita dovnitř a stupňující se agresivita vůči veřejnosti ze strany koaličních politiků pokračovat několik měsíců, velmi to poškodí Slovensko. Nemluvě o situaci v zahraniční politice.

Pro zemi je nejlepší, abychom se s Robertem Ficem dohodli na termínu předčasných voleb. Za nás čím dříve, tím lépe. Pokud se rozhodnou se takhle kodrcat ještě několik měsíců, je to jejich volba, ale je to špatné pro zemi.

Váš hlavní cíl tedy teď bude shodit vládu a dospět k předčasným volbám?

Využijeme všech nástrojů, abychom to vládě ztížili, protože to je povinnost opozice. V Národní radě mluvíme s poslanci všech možných stran. Předčasné volby jsou nejlepší řešení, ale nemáme to v rukou jenom my. Pokud se vláda rozhodne pokračovat s nestabilní a chaotickou většinou, my se podle toho zařídíme a budeme se snažit zmírnit škody, které napáchá.

Kdyby hrozil převrat, vypadá to jinak

Premiér obvinil opozici z pokusu o státní převrat. Pro část lidí v Česku to může působit nepřehledně. Kdybyste jim to měl vysvětlit: Jste nějak zapojen do přípravy převratu?

Je důležité, aby česká veřejnost věděla, že řeči o převratu a temných zahraničních silách jsou jen snahou Roberta Fica odvést pozornost od problémů, kterým čelí. Od Fica se odvrátila veřejnost, měli jsme desetitisícová shromáždění proti vládě a za to, aby Slovensko zůstalo v Evropě. Ozývají se nejrůznější profesní sdružení, která nesouhlasí s vládou a s agresivním stylem politiky.

Premiér tohle všechno vidí a potřebuje to překrýt. Vymyslel si bajku o převratu, kterou nemá čím podložit. Žádné konkrétní informace nezazněly. Nebyla učiněna žádná opatření. Kdyby opravdu hrozil převrat, tak to vypadá jinak. Každý, kdo přijede na Slovensko, se může přesvědčit, že nic takového se neděje.

Fico to už jednou udělal v roce 2018, když se konaly velké demonstrace po vraždě novináře a jeho snoubenky (Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové, pozn. red.). Tehdy svolal Bezpečnostní radu kvůli tomu, že se před úřadem vlády našly dlažební kostky. Mluvil o Georgovi Sorosovi a snaze prostřednictvím ulice svrhnout vládu. Nakonec se ukázalo, že dlažební kostky tam nechali dělníci, kteří pracovali na rekonstrukci areálu. Přitom kvůli tomu byla velká hysterie. Dnes je to totéž. Za týden přijde premiér s něčím úplně novým, čím se bude snažit překrýt své selhání.

Část Slováků je náchylná ke konspiračním teoriím. Setkáváte se s lidmi, kteří také teď věří teorii o státním převratu?

Ve více demokratických zemích je část lidí, kteří věří konspiracím a nechají se manipulovat. Možná je tomu tak nyní i na Slovensku. Ale z diskusí s občany mi vyplývá, že lidé už chápou, že Robert Fico tyto věci dělá z důvodů, o kterých jsem mluvil, a že to není třeba brát až tak vážně. Neboť ani samotná vláda to nebere vážně.

Je to absurdní, neboť podle vyjádření vládních činitelů měli být do převratu zapojeni i herci Národního divadla a nespecifikované temné síly ze zahraničí či slovenské nevládní organizace, které všichni znají roky. Zároveň je ministr vnitra obvinil, že stojí za kybernetickým útokem na katastr nemovitostí, že plánovali útoky na kritickou infrastrukturu. To je taková snůška bludů, že mi připadá, že tomu nikdo už věřit nemůže.

Diskuse o odchodu z EU je šikmá plocha

Nedávno jste spustili kampaň proti vystoupení z EU se sloganem "Nedovolíme jim to". Odkazujete na slova místopředsedy parlamentu Tibora Gašpara o tom, že Slovensko si musí nechat otevřenou možnost vystoupení z EU a NATO. Nesouhlasí s tím však ani koaliční strana Hlas, ani prezident. Nešíříte kampaní zbytečnou paniku?

V první řadě jsou slova čelného představitele Směru mimořádně znepokojivá a nebezpečná. Připustil, že vystoupení z EU může být politickým cílem jejich strany. Možná ne v tuto chvíli, ale později, proto je třeba si nechat otevřené dveře. To považuji za nezodpovědné a nebezpečné, je důležité na to upozornit. A to i voliče Směru a celou zemi. Ani předseda vlády to nepopřel.

Znormalizujeme-li diskusi o odchodu z EU a bude-li se vnímat jako jedna z možných alternativ, je to nebezpečná šikmá plocha. Nechci zacházet do konspirací, ale je důležitý a znepokojivý kontext, že slova zazněla pár dní poté, co se místopředseda Gašpar vrátil z Moskvy. Do toho premiér žádal úpravu zahraničněpolitického směřování, opět pár dní po návratu z Moskvy. Toto vše ve mně vyvolává obavu, a proto o tom mluvíme.

V lednu jste se sešel s ukrajinský prezidentem Volodymyrem Zelenským. Poté co proběhly návštěvy vládních činitelů v Rusku i jeho roztržka s premiérem Ficem, jak teď vnímá Slovensko?

Jedna věc jsou vztahy mezi premiérem Ficem a prezidentem Zelenským. Ale Ukrajina a Slovensko jsou sousedé, tedy jedni z nejbližších partnerů už z principu, ať bude u moci na Slovensku nebo na Ukrajině kdokoli. Budeme chtít a muset spolupracovat, pomáhat si, včetně pomoci Ukrajině obnovit zdevastovanou zemi, jakmile válka skončí, a podpory Ukrajiny na cestě do Evropské unie.

Jedním z poselství, které jsme v Kyjevě chtěli zanechat, bylo, že Slovensko není jen Robert Fico. Naopak jde o obrovské množství lidí, kteří podporují ukrajinský zápas za svobodu a bezpečnost pro celou Evropu. Pevně věřím, že momentální napětí v osobních vztazích se podaří překonat, neboť je to v zájmu obou zemí.

Od nástupu Ficovy vlády se utlumily vztahy mezi Českem a Slovenskem na vládní úrovni. Snažíte se je nějak posílit jako opozice?

Česko a Slovensko mají k sobě blíže než možná kterékoli jiné dva národy na světě. Bude to tak bez ohledu na to, kdo bude u moci. Opět zde platí, že Slovensko není jen Robert Fico. Já jsem se minulý rok v Praze setkal s předsedou vlády, ministry i předsedkyní sněmovny. Je potřeba vysílat signál, že to není jen o tom, kdo je aktuálně u moci. Ale faktem je, že zahraniční politiku má v rukou vláda, případně prezident, opozice ji dělat nemůže. Tam jsou limity, čeho jako opoziční strana umíme dosáhnout.

V poslední době jste trochu přitvrdil v rétorice, hlavně vůči premiérovi. Slovensko se může dostat k předčasným volbám, byl byste v kampani ještě ostřejší?

Na rozdíl od vládních představitelů nikdy nebudeme lhát ani se uchylovat k vulgárnímu jazyku a agresivním útokům. Pojmenováváme realitu, která je špatná, pokud jde o zahraniční politiku i ekonomickou situaci. Na Slovensku se zvyšovaly daně, především DPH, což zasáhne nejzranitelnější. Lidé trpí.

Vedle toho je nestabilita v Národní radě a snahy pootočit kormidlo naší zahraniční politiky. Nikoho vulgárně neurážím, o nikom nekonspiruji. Vyjádření předsedy vlády na mou adresu jsou nesrovnatelně vulgárnější. Samozřejmě očekávám, že předvolební kampaň bude velmi ostrá, možná zažijeme plno nechutností. Jsem ale přesvědčen, že stále více lidí na Slovensku kriticky vnímá to, co se děje, a přeje si změnu, což je vidět v průzkumech. Koaliční strany ztrácejí.

Útoky míří i na vaši rodinu. Loni například předseda vládní Slovenské národní strany Andrej Danko útočil na vaši partnerku. Jak to prožíváte?

Bohužel je to součást politiky, byť by být nemělo, zvlášť pokud jde o rodinu. Ale takovou kulturu zde Robert Fico zavedl. Příjemné to není, ale mě to ani nezastraší, ani neodradí od toho, abych dělal svou práci jménem občanů, kteří nám dali svůj hlas a důvěru.

Moje rodina, hlavně moji rodiče, jsou na takové věci zvyklí. Můj otec byl nepřítelem státu za Vladimíra Mečiara. Můj dědeček, na jehož nadaci také útočili, seděl v base za komunismu. Vyrůstal jsem s tím, že nám estébáci chodili domů.

Pro moji dceru i partnerku je to nepříjemné. Ale na rozdíl od Roberta Fica a jiných, já vůči nim necítím žádnou zášť ani nenávist. Nemám potřebu na ně osobně útočit, nemám krev v očích. Já jen chci, aby se Slovensko posunulo dopředu, abychom přestali stagnovat, lidé se měli lépe. Jen suše konstatuji, že vláda je v tomto překážkou, a proto ji chceme vyměnit v následujících volbách.

