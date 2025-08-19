Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym

Zaměstnanec ruského velvyslanectví v USA Andrej Ledeněv předal ve městě Anchorage klíče od motorky značky Ural místnímu občanu Marku Warrenovi s tím, že jde o osobní dar od prezidenta Ruské federace.
"Je to jako den a noc. Mám rád svou starou motorku, ale tahle je očividně mnohem lepší," řekl Warren. "Nemám slov, je úžasná. Moc vám děkuji."
K nečekanému daru od ruského prezidenta došlo poté, co reportéři ruské státní televize Channel 1 náhodou narazili na Warrena na ulici v Anchorage. Reportéři se zastavili a obdivovali Warrenův motocykl, který vyrábí společnost Ural, jejíž původní továrna vznikla v roce 1941 v tehdejším Sovětském svazu.
Warren jim prozradil, že má potíže se sháněním náhradních dílů, protože podle něj "výrobní závod sídlí na Ukrajině". Ve skutečnosti má dnes Ural centrálu ve státě Washington a své motocykly montuje v Kazachstánu, kam se výroba přesunula z Ruska po vypuknutí války.
Putin přišel se svým propagandistickým kouskem možná i proto, že sám má k motocyklům blízko. V roce 2019 na motorce Ural vyrazil spolu s prokremelským motorkářským gangem Noční vlci na projížďku po okupovaném ukrajinském Krymu.