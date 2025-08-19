Zahraničí

Putin daroval muži z Aljašky motorku. Stejnou značkou kdysi jel na okupovaný Krym

Martin Sluka Martin Sluka
před 1 hodinou
Ruský prezident Vladimir Putin daroval během pátečního summitu na Aljašce nový motocykl místnímu obyvateli. Ten si dříve postěžoval na potíže se sháněním náhradních dílů kvůli válce na Ukrajině.
Na summitu na Aljašce daroval Putin muži motocykl Ural | Video: Reuters

Zaměstnanec ruského velvyslanectví v USA Andrej Ledeněv předal ve městě Anchorage klíče od motorky značky Ural místnímu občanu Marku Warrenovi s tím, že jde o osobní dar od prezidenta Ruské federace.

"Je to jako den a noc. Mám rád svou starou motorku, ale tahle je očividně mnohem lepší," řekl Warren. "Nemám slov, je úžasná. Moc vám děkuji."

K nečekanému daru od ruského prezidenta došlo poté, co reportéři ruské státní televize Channel 1 náhodou narazili na Warrena na ulici v Anchorage. Reportéři se zastavili a obdivovali Warrenův motocykl, který vyrábí společnost Ural, jejíž původní továrna vznikla v roce 1941 v tehdejším Sovětském svazu.

Warren jim prozradil, že má potíže se sháněním náhradních dílů, protože podle něj "výrobní závod sídlí na Ukrajině". Ve skutečnosti má dnes Ural centrálu ve státě Washington a své motocykly montuje v Kazachstánu, kam se výroba přesunula z Ruska po vypuknutí války.

Foto: Russian Government / Alamy / Profimedia

Putin přišel se svým propagandistickým kouskem možná i proto, že sám má k motocyklům blízko. V roce 2019 na motorce Ural vyrazil spolu s prokremelským motorkářským gangem Noční vlci na projížďku po okupovaném ukrajinském Krymu.

 
Další zprávy