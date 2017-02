Vědci objevili nové planety podobné Zemi. Ptejte se astronoma, jestli na nich může být život

před 1 hodinou

Vědci z NASA a Evropské jižní observatoře ve středu oznámili senzační objev. Našli planetární soustavu s dosud největším množstvím planet, které jsou velikostí nebo teplotou na povrchu podobné Zemi. Tři ze sedmi objevených planet obíhajících kolem studené drobné hvězdy TRAPPIST-1 dokonce leží v pásmu, kde jsou podmínky pro to, aby se na jejich povrchu vyskytovala voda nebo dokonce život. Soustava leží 40 světelných let od Slunce, v souhvězdí Vodnáře. Co objev znamená, čtenářům Aktuálně.cz bude vysvětlovat astronom Viktor Votruba z Astronomického ústavu Akademie věd ČR.

Praha - Vědci zaměřili v druhé půli loňského roku své pozemské i vesmírné dalekohledy směrem k drobné hvězdě TRAPPIST-1, která leží 40 světelných let od Země. Doufali, že v jejím okolí objeví zajímavou planetární soustavu. Včera oznámili, že se jim to podařilo. Vypozorovali, že kolem hvězdy o hmotnosti desetiny našeho Slunce obíhá sedm planet podobně velkých jako Země.

Tři z nich se dokonce nacházejí v takzvaném obyvatelném pásmu, takže by se na jejich povrchu mohly rozkládat oceány a možná i život. Vědci nicméně upozorňují, že musejí ještě pečlivě studovat atmosféry planet, než budou s to určit, zda na nich existují podmínky pro podporu života. "Pokud se tam bude životu dařit a bude produkovat plyny, jaké jsou i na Zemi, budeme to vědět," poznamenal v této souvislosti spoluautor studie Amaury Triaud.

Podobných planet mimo sluneční soustavu (takzvaných exoplanet) mají nyní vědci v hledáčku jen kolem dvacítky, přestože celkově už exoplanet objevili téměř tři a půl tisíce.

Nejnovější objev se vědcům podařilo zaznamenat díky teleskopu Spitzer, který má NASA umístěný ve vesmíru, využívali také špičkové pozemské dalekohledy TRAPPIST-South nebo ESO/VLT umístěné v Chile.

S jejich pomocí sledovali poklesy jasnosti mateřské hvězdy, způsobené právě přechody planet. Umožnilo jim to získat informace o jejich dráze nebo velikosti a odhadnout jejich složení. "Z odhadované hustoty vyplývá, že přinejmenším šest vnitřních planet jsou kamenná tělesa," uvádí NASA ve svých závěrech.

"S příští generací přístrojů, například pomocí Evropského extrémně velkého dalekohledu nebo Vesmírného dalekohledu Jamese Webba, budeme schopni již brzy pátrat po vodě a dokonce důkazech existence života na těchto planetách," nastiňuje budoucí naděje vědců Emmanuël Jehin, člen týmu, který s objevem přišel. Zmíněný teleskop Jamese Webba má NASA spustit už příští rok.

Ptejte se astronoma na nově objevené planety Viktor Votruba odpovídá od 15:00 Vaše otázka Jméno Napište číslicí dvacettři Otázka Otázky je možné pokládat do 15:30 Aktualizovat 0 ?Pavel - Dnes 14:24 Má takový, zatím ještě navíc neprokázaný objev, jinou hodnotu než teoretickou?Čtyřicet světelných let bude možná hranice nikdy nepřekonatelná. Viktor Votruba: Tento objev má sice teoretickou hodnotu, ani si vlastně praktickou nedokážu představit (zatím), ale tím se nesnižuje její význam. Na základě tohoto výsledku už můžeme poměrně jasně říci, že podmínky dostatečné pro vznik života nejsou ve vesmíru ničím zvláštním. ?Petr Brzobohaty - Dnes 14:11 Dobry den

teoreticky predpokladejme ze na planetach by se vyskytoval i inteligentni zivot. Jsme schopni se na to nejakym zpusobem zamerit a detekovat a pokud ano tak jak.

Dekuji za odpoved

Petr Brzobohaty Viktor Votruba: Hledáním inteligentního mimozemského života se zabývá projekt SETI již delší dobu. Hledání je to však obtížné a připomíná hledání jehly v kupce sena. Spočívá v podrobné analýze dopadajícího záření (rádiových vln, světla) a snaze rozpoznat v těchto pozorováních umělý signál, tedy signál, který nelze vysvětlit přirozeným způsobem (představte si, že třeba vysílají morseovku). Co si ovšem představit skutečně pod tímto umělým signálem je už věc druhá (kdo viděl film „Kontakt“ jistě mi dá za pravdu). Další komplikací je, že se díváme do historie, světlo k nám přichází z velké dálky a cestuje roky, než k nám doputuje. Samozřejmě, že projekt SETI se zaměřuje především na objekty u kterých lze předpokládat inteligentní život – tedy exoplanety. Zatím bez úspěchu.

autor: Domácí