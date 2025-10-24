Zahraničí

Netanjahu by podle průzkumu vyhrál volby, většinu v parlamentu by ale získala opozice

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by zřejmě vyhrála parlamentní volby, pokud by se konaly nyní, vyplývá z průzkumu pro televizní stanici Channel 12, který v pátek citoval deník Haarec, a z průzkumu, který zveřejnil server The Times of Israel (ToI). Většinu by podle nich ale získaly strany, které jsou nyní v opozici.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Archivní foto.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Archivní foto. | Foto: Ronen Zvulun

Podle těchto dvou průzkumů by strana Likud mohla v parlamentních volbách nyní získat 27 až 31 mandátů. Druhé místo průzkumy shodně přisuzují opoziční straně expremiéra Naftaliho Bennetta, která by mohl obsadit 18 až 21 křesel v Knesetu.

Třetí místo by podle průzkumu pro stanici Channel 12 obsadili středolevicoví Demokraté s 13 mandáty a podle průzkumu zveřejněného serverem ToI by třetí byly dvě strany (každá s deseti křesly) - ortodoxní Šas a pravicová Israel Bejtejnu (Izrael je náš domov).

Související

Velvyslankyně v Izraeli: Trumpa oslavovali, bylo to až legrační. Gaza má pomoci dost

Veronika Kuchyňová Šmigolová
16:28

Podle průzkumů by v Knesetu, který má 120 křesel, strany současné vládní koalice získaly 51 až 57 mandátů. Ve výčtu je i strana Šas, která opustila vládu kvůli sporům o vojenskou službu studentů náboženských škol. Opozice bez arabských stran by získala 59 mandátů podle průzkumu pro Channel 12 a podle serveru ToI jen 53 křesel. Oba průzkumy se shodují na tom, že by se do parlamentu znovu dostaly dvě strany arabské menšiny, které by získaly dohromady deset poslanců, stejně jako mají nyní.

Klauzule pro zvolení poslanců bude v příštích parlamentních volbách v Izraeli činit 3,25 procenta. Pod hranicí by mohla zůstat například strana krajně pravicového ministra financí Becalela Smotriče.

Pravidelné parlamentní volby v Izraeli by se měly konat příští rok, nejpozději v říjnu. Poslední volby se uskutečnily v listopadu 2022 a stejně jako v několika předchozích případech byly předčasné. Netanjahuova strana Likud v posledních volbách získala 32 křesel a sestavila pak koaliční vládu s parlamentní většinou 64 křesel.

 
Mohlo by vás zajímat

Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu pro muže nad 18 let

Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu pro muže nad 18 let

Poplach v Kremlu. Putin narychlo vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Poplach v Kremlu. Putin narychlo vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Video: Drsná první noc za mřížemi. Vězněnému prezidentovi vyhrožovali smrtí

Video: Drsná první noc za mřížemi. Vězněnému prezidentovi vyhrožovali smrtí

Finanční atomovka. Zablokované ruské miliardy ubránila Belgie, půjčka Kyjevu vázne

Finanční atomovka. Zablokované ruské miliardy ubránila Belgie, půjčka Kyjevu vázne
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Benjamin Netanjahu volby Izrael průzkum

Právě se děje

před 8 minutami
Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

Dnešek nám nevyšel a v lijáku se tomu nedalo říkat fotbal, posteskl si Vydra

Záložník Sparty Patrik Vydra si myslí, že čtvrteční první poločas utkání Konferenční ligy v Rijece se kvůli hustému dešti vůbec neměl odehrát.
před 12 minutami
Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu pro muže nad 18 let

Chorvatsko obnovuje povinnou vojenskou službu pro muže nad 18 let

Chorvatští poslanci v pátek v parlamentu odhlasovali znovuzavedení povinné vojenské služby. Informují o tom tiskové agentury.
Aktualizováno před 24 minutami
Poplach v Kremlu. Putin narychlo vyslal za Trumpem svého "žehliče"

ŽIVĚ
Poplach v Kremlu. Putin narychlo vyslal za Trumpem svého "žehliče"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 38 minutami
Video: Drsná první noc za mřížemi. Vězněnému prezidentovi vyhrožovali smrtí

Video: Drsná první noc za mřížemi. Vězněnému prezidentovi vyhrožovali smrtí

O vině prezidenta Sarkozyho rozhodl soud 25. září. Do vězenice La Santé v Paříži nastoupil 21. října.
Aktualizováno před 50 minutami
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

ŽIVĚ
Turek: Funkci ve sněmovně nechci. Netrpím nedostatkem bavoráků s řidičem

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 52 minutami
Finanční atomovka. Zablokované ruské miliardy ubránila Belgie, půjčka Kyjevu vázne

Finanční atomovka. Zablokované ruské miliardy ubránila Belgie, půjčka Kyjevu vázne

Vlámský premiér má obavy, aby využití zmrazených ruských aktiv nakonec nemuseli splácet belgičtí daňoví poplatníci.
Aktualizováno před 56 minutami
Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump

ŽIVĚ
Pokud Izrael anektuje Západní břeh, přijde o podporu Spojených států, pohrozil Trump

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
Další zprávy