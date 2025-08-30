Prostředníček a vyhazov. Ministryně "ocenila" gesto úřednice vůči gardistům

Ve svém příspěvku na sociální síti X Bondiová napsala, že lidé, kteří neprojevují úctu k orgánům činným v trestním řízení již na ministerstvu pracovat nebudou.
Today, I took action to terminate a DOJ employee for inappropriate conduct towards National Guard service members in DC. @TheJusticeDept remains committed to defending President Trump’s agenda and fighting to make America safe again.— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 30, 2025
If you oppose our mission and disrespect… https://t.co/E1NYMtALWu
Bondiová příspěvkem reagovala na zprávu listu The New York Post. Podle něj je propuštěnou Elizabeth Baxterová, která byla právní asistentkou v oddělení, které se zabývá ochranou životního prostředí. Podle listu 18. srpna ukázala prostředníček a vulgárně se vyjádřila na adresu členů Národní gardy a později vojáky urážela.
Prezident Donald Trump tento měsíc povolal stovky příslušníků Národní gardy do ulic Washingtonu. Vyhlásil stav nouze kvůli údajně vysoké kriminalitě a oznámil dočasné převzetí městského policejního sboru pod federální kontrolu. Hlavní město, které je federálním distriktem podřízeným Kongresu, Trump vykreslil jako město zaplavené zločinem, ačkoli podle údajů ministerstva spravedlnosti násilná kriminalita loni klesla na třicetileté minimum. Federální vláda navíc do ulic vyslala i agenty z řady úřadů, včetně FBI.
Zatýkání a slabé důkazy
Zatímco někteří, včetně demokratů, kritizovali nasazení Národní gardy v hlavním městě, Trump a jeho spojenci poukazují na pokles kriminality v distriktu jako na důkaz úspěšnosti tohoto kroku.
Trumpův zásah proti kriminalitě ve Washingtonu za pomoci Národní gardy také provází zatýkání stovek lidí a naráží na překážky u soudů. Velká porota v pátek odmítla obžalovat muže zachyceného na videu, jak hází sendvič po federálním agentovi, a státní zástupci stáhli jiný případ poté, co se objevily stížnosti na nezákonnou policejní prohlídku tašky s nalezenou zbraní. Někteří soudci navíc odmítli držet obviněné ve vazbě kvůli slabým důkazům a sporným obviněním, což podle právníků ukazuje na pochybnou kvalitu části trestních stíhání.