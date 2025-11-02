Zahraničí

Za miliardovou krádeží v Louvru jsou malí zlodějíčci, ne organizovaný zločin

ČTK Zahraničí ČTK, Zahraničí
před 1 hodinou
Za loupeží historických šperků v Louvru z 19. října jsou malí zločinci, a ne profesionálové napojení na organizovaný zločin. Řekla to v neděli rozhlasové stanici franceinfo pařížská prokurátorka Laure Beccuauová.
Okno pařížského Louvru, kudy zloději vnikli do muzea, aby ukradli vzácné klenoty.
Okno pařížského Louvru, kudy zloději vnikli do muzea, aby ukradli vzácné klenoty. | Foto: Reuters

V neděli ráno před dvěma týdny dva muži převlečení za dělníky s pomocí výsuvného žebříku vystoupali do druhého patra, rozbili okno, bruskami rozbili vitríny a poté utekli na skútrech řízených dvěma komplici. Loupež trvala méně než sedm minut. "Není to běžný zločin, ale je to typ zločinu, který si obecně nespojujeme s vyššími vrstvami organizovaného zločinu," řekla Beccuauová.

Prokurátorka zdůraznila, že profily čtyř dosud zatčených osob, mezi nimiž je i přítelkyně jednoho z podezřelých lupičů, nejsou typické pro profesionály z organizovaného zločinu schopné provádět složité operace. "Jde o místní. Všichni žijí víceméně v Seine-Saint-Denis," uvedla s odkazem na nízkopříjmovou oblast na severu metropolitní oblasti Paříže.

Související

Z Louvru ukradli kus dědictví Francie. Co všechno zmizelo z Apollonovy galerie

koruna císařovny Evženie
Přehled

Francouzská média už dříve spekulovala, že lupiči byli amatéři, protože během útěku upustili nejcennější z klenotů - korunu císařovny Evženie, vyrobenou ze zlata, smaragdů a diamantů. Na místě také nechali nářadí a další předměty a před útěkem nezapálili stěhovací vůz, s jehož pomocí troufalý čin provedli.

Týden po razii policie zatkla dva muže podezřelé z vloupání - 34letého Alžířana, který žije ve Francii od roku 2010 a policie jej zadržela při pokusu o nástup do letadla do Alžírska, a 39letého muže, který je pod soudním dohledem kvůli jiné krádeži. Oba žijí v Aubervilliers na severu Paříže a svůj podíl na vloupání podle dřívějšího prohlášení prokurátorky částečně přiznali.

Další dva podezřelí, 37letý muž a 38letá žena, byli zatčeni ve středu a v sobotu byli formálně obviněni, podíl na činu však popírají. Další tři lidé, kteří byli zadržení spolu s párem, byli propuštěni bez vznesení obvinění.

Související

Z krádeže v Louvru obvinila prokuratura dva podezřelé, do vazby šla i 38letá žena

krádež v Louvru

Beccuauová uvedla, že po nejméně jedné osobě úřady stále pátrají. Součástí čtyřčlenné skupiny, která loupež provedla, byl patrně 37letý muž, jehož DNA se našla ve stěhovacím voze. Tento muž má v rejstříku trestů 11 záznamů za řadu trestných činů, včetně dopravních přestupků, krádeže s přitěžujícími okolnostmi a pokusu o vloupání do bankomatu. Podle prokurátorky byl ve vztahu se zatčenou 38letou ženou, s níž má i děti.

Hodnota ukradených šperků, které se stále nenašly, se odhaduje na 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč).

Lupiči ukradli safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III. Odcizen byl i náhrdelník s náušnicemi ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparta, císařovny Marie Luisy, stejně jako perlový diadém a dvě brože manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Evženie.

Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.

 
Mohlo by vás zajímat

Spojené státy ovládl nebezpečný kult osobnosti, varuje analytik z Washingtonu

Spojené státy ovládl nebezpečný kult osobnosti, varuje analytik z Washingtonu

Andrew pilotoval vrtulník a velel minolovce. Teď přijde i o poslední vojenský titul

Andrew pilotoval vrtulník a velel minolovce. Teď přijde i o poslední vojenský titul

Škoda tyhle fotky minout: Memento mori, klídek a tabáček nebo divoká Melissa

Škoda tyhle fotky minout: Memento mori, klídek a tabáček nebo divoká Melissa
12 fotografií

Útok nožem v britském vlaku: devět lidí je v ohrožení života

Útok nožem v britském vlaku: devět lidí je v ohrožení života
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Louvre krádež šperky Francie Paříž

Právě se děje

před 19 minutami
Turnaj mistryň: Siniaková s Townsendovou zahajují prestižní klání v Rijádu

ŽIVĚ
Turnaj mistryň: Siniaková s Townsendovou zahajují prestižní klání v Rijádu

Sledujte online přenos z utkání základní skupiny tenisového Turnaje mistryň.
před 43 minutami
O superdávku už požádalo skoro 200 tisíc lidí. Podívejte se, zda máte nárok

O superdávku už požádalo skoro 200 tisíc lidí. Podívejte se, zda máte nárok

Ministerstvo práce nově zveřejnilo orientační kalkulačku, kde si každý může spočítat, zda má na podporu nárok.
před 44 minutami
Obrovská výhra pro Karvinou a trenéra Jarolíma. Slezané doma srazili Spartu

Obrovská výhra pro Karvinou a trenéra Jarolíma. Slezané doma srazili Spartu

Fotbalisté Karviné porazili pražskou Spartu 2:1. Letenští tak zůstali po 14. kole první ligy na stejné bodové úrovni jako jejich městský rival Slavia.
před 44 minutami
Spojené státy ovládl nebezpečný kult osobnosti, varuje analytik z Washingtonu

Spojené státy ovládl nebezpečný kult osobnosti, varuje analytik z Washingtonu

Rozhovor s Daliborem Roháčem z American Enterprise Institute o tom, co se děje ve Spojených státech od nástupu Donalda Trumpa do úřadu.
před 1 hodinou
Gólový žolík Souček. Čech stvrdil důležitý triumf West Hamu v boji o posun vzhůru

Gólový žolík Souček. Čech stvrdil důležitý triumf West Hamu v boji o posun vzhůru

West Ham i díky Tomáši Součkovi doma porazil Newcastle 3:1 a připsal si první domácí výhru v sezoně. Čech ztrácí už jen jeden gól na Patrika Bergera.
před 1 hodinou
Suverénní nástup světové jedničky, Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězstvím

Suverénní nástup světové jedničky, Sabalenková zahájila Turnaj mistryň vítězstvím

Ve čtyřhře dnes do Turnaje mistryň v Saúdské Arábii vstoupí také Kateřina Siniaková.
před 1 hodinou
Za miliardovou krádeží v Louvru jsou malí zlodějíčci, ne organizovaný zločin

Za miliardovou krádeží v Louvru jsou malí zlodějíčci, ne organizovaný zločin

"Jde o místní. Všichni žijí víceméně v Seine-Saint-Denis," uvedla prokurátorka s odkazem na oblast na severu metropolitní oblasti Paříže.
Další zprávy