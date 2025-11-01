Zahraničí

O jednoho méně. Jeden z pětice podezřelých z loupeže v Louvru už byl propuštěn

před 53 minutami
Jeden z pěti podezřelých v případu loupeže v pařížském muzeu Louvre byl v sobotu propuštěn bez obvinění. S odvoláním na jeho právničky Sofii Bougrinovou a Noémii Gorinovou to uvedla agentura AFP. Další čtyři podezřelí zůstávají od sobotního rána v budově pařížské prokuratury, která rozhodne o dalším soudním řízení proti nim.
Okno pařížského Louvru, kudy zloději vnikli do muzea, aby ukradli vzácné klenoty.
Okno pařížského Louvru, kudy zloději vnikli do muzea, aby ukradli vzácné klenoty. | Foto: Reuters

Hodnota ukradených šperků se odhaduje na 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy Kč). Ve středu bylo zadrženo pět lidí, z nichž jeden je podezřelý z přímé účasti na loupeži šperků.

Čtyřčlenná skupina zlodějů převlečená za dělníky pronikla 19. října do Louvru přes balkon pomocí výsuvného žebříku. Vloupání trvalo sedm až osm minut, zloději pak odjeli na dvou skútrech.

Francouzská policie nejprve 25. října zatkla dva muže, kteří se podle prokuratury k zapojení do loupeže částečně přiznali, a později ve středu dalších pět osob.

Lupiči ukradli safírový diadém, náhrdelník a náušnice, které nosily Marie-Amélie, manželka posledního francouzského krále Ludvíka Filipa I., a královna Hortense, matka Napoleona III. Odcizen byl i náhrdelník s náušnicemi ze smaragdové soupravy druhé manželky Napoleona Bonaparta, císařovny Marie Luisy, stejně jako perlový diadém a dvě brože manželky Napoleona III. a poslední francouzské císařovny Eugénie. Koruny císařovny Eugénie se lupiči při útěku zbavili.

Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři vyvolanou nedostatečnou ochranou uměleckých děl. I francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.

 
