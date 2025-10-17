Zahraničí

Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

ČTK ČTK
před 45 minutami
Britský princ Andrew se po letech kritiky za blízký vztah s americkým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem v pátek vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených poct. Mladší bratr krále Karla III. v prohlášení přitom znovu popřel všechna obvinění, která proti němu kvůli jeho spojení s Epsteinem padla.
Princ Andrew, člen britské královské rodiny. Archivní foto.
Princ Andrew, člen britské královské rodiny. Archivní foto. | Foto: Reuters

"Po rozmluvách s králem a svou rodinou jsme dospěli k závěru, že neustálá obvinění proti mně poškozují práci Jeho Veličenstva a britské královské rodiny. Rozhodl jsem se, jako vždy, dát přednost povinnosti vůči své rodině a své zemi," uvedl Andrew. Druhý syn královny Alžběty II. bude ale nadále používat titulu princ, na který má právo od narození.

Pětašedesátiletý muž upadl v nemilost kvůli vazbám na amerického finančníka a sexuálního delikventa Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Reuters píše také o skandálu spojeném s tím, že jednoho z Andrewových blízkých obchodních partnerů označila britská vláda za čínského špióna.

Odhalení o Andrewových vztazích s Epsteinem pokračují zejména s blížícím se vydáním posmrtných pamětí Virginie Giuffreové, z nichž tisk v posledních dnech zveřejnil ukázky. Žena popsala, že s princem i s Epsteinem měla ve svých 17 letech vynucený pohlavní styk.

Související

Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Donald Trump, USA, Washington, vizualizace, Vítězný oblouk, večeře, sponzoři

Giuffreová, která v dubnu spáchala sebevraždu, podala v roce 2021 na prince žalobu. Ten se soudu vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několik milionů dolarů. V roce 2019 se kvůli svým skandálům princ stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic. Kvůli vazbám na Epsteina odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.

Kritice kvůli vazbám na Epsteina čelí mimo jiné i současný americký prezident Donald Trump, jehož administrativa navzdory slíbené transparentnosti není ochotná zveřejnit další dokumenty z vyšetřování sexuálního delikventa.

 
Mohlo by vás zajímat

Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

Humanitární pomoc v Gaze opět stojí, týmy záchranářů čekají na povolení Izarelců

Humanitární pomoc v Gaze opět stojí, týmy záchranářů čekají na povolení Izarelců
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Anglie princ Andrew, vévoda z Yorku Donald Trump kritika

Právě se děje

před 9 minutami
Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Neznámí útočníci se pokusili hodit zápalnou láhev na sídlo Tuskovy strany

Neznámí útočníci se v pátek odpoledne v centru Varšavy pokusili Molotovovým koktejlem zapálit sídlo Občanské platformy premiéra Donalda Tuska.
před 31 minutami
"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

"Zeptám se manžela a Boha". Bolsonarová zvažuje kandidaturu na prezidentku

Rozhodne se po debatě s manželem, někdejším prezidentem Jairem Bolsonarem, a pokud jí Bůh ukáže, že chce, aby se dala na politiku.
Aktualizováno před 41 minutami
Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Jágr zase posunul rekord, Kladnu přinesl štěstí. Pardubice doma těžce vyhořely

Litvínov utrpěl porážku 0:3 ve Varech, poslední celek prohrál už podeváté v řadě. Brno nevyužilo možnost jít do čela tabulky, padlo s Boleslaví.
před 45 minutami
Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

Britský princ Andrew se po letech kritiky za blízký vztah s Jeffreyem Epsteinem vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených poct.
Aktualizováno před 55 minutami
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

ŽIVĚ
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Humanitární pomoc v Gaze opět stojí, týmy záchranářů čekají na povolení Izarelců

ŽIVĚ
Humanitární pomoc v Gaze opět stojí, týmy záchranářů čekají na povolení Izarelců

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Problém napravujeme, deportace zrychlují, prohlásil Merz o migrantech. Sklízí kritiku

Problém napravujeme, deportace zrychlují, prohlásil Merz o migrantech. Sklízí kritiku

V nápravě chyb předchozích vlád daří dosahovat pokroku, v rázu německých měst je ale ještě problém znatelný, zrychlují tak deportace, řekl Merz.
Další zprávy