Princ Andrew se po kritice za vztah s Epsteinem vzdal titulu vévody z Yorku

"Po rozmluvách s králem a svou rodinou jsme dospěli k závěru, že neustálá obvinění proti mně poškozují práci Jeho Veličenstva a britské královské rodiny. Rozhodl jsem se, jako vždy, dát přednost povinnosti vůči své rodině a své zemi," uvedl Andrew. Druhý syn královny Alžběty II. bude ale nadále používat titulu princ, na který má právo od narození.
Pětašedesátiletý muž upadl v nemilost kvůli vazbám na amerického finančníka a sexuálního delikventa Epsteina, který byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězení, kde čekal na soud v souvislosti s obviněními ze sexuálních zločinů. Reuters píše také o skandálu spojeném s tím, že jednoho z Andrewových blízkých obchodních partnerů označila britská vláda za čínského špióna.
Odhalení o Andrewových vztazích s Epsteinem pokračují zejména s blížícím se vydáním posmrtných pamětí Virginie Giuffreové, z nichž tisk v posledních dnech zveřejnil ukázky. Žena popsala, že s princem i s Epsteinem měla ve svých 17 letech vynucený pohlavní styk.
Giuffreová, která v dubnu spáchala sebevraždu, podala v roce 2021 na prince žalobu. Ten se soudu vyhnul tím, že ženě zaplatil odškodné ve výši několik milionů dolarů. V roce 2019 se kvůli svým skandálům princ stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic. Kvůli vazbám na Epsteina odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.
Kritice kvůli vazbám na Epsteina čelí mimo jiné i současný americký prezident Donald Trump, jehož administrativa navzdory slíbené transparentnosti není ochotná zveřejnit další dokumenty z vyšetřování sexuálního delikventa.