Trumpův druhý pokus s (údajnou) pomluvou. Žaluje deník, chce 15 miliard dolarů

Soudce Steven Merryday 19. září Trumpovu původní 85stránkovou žalobu zamítl, jelikož podle něj obsahovala spoustu "únavných a obtížných" formulací, které neměly v případu význam. Zároveň dal prezidentovi 28 dnů na podání upravené žaloby, která však nesměla přesáhnout 40 stran.
Nová žaloba má přesně 40 stran a reportér The New York Times Michael Schmidt oproti první verzi není uveden mezi žalovanými. V nové verzi už nejsou věty oslavující Trumpa včetně té, ve které bylo jeho vítězství v loňských prezidentských volbách popsáno jako "největší osobní a politický úspěch v americké historii". Peněžní částka, kterou prezident od deníku požaduje, ale zůstává stejná.
Trump v žalobě tvrdí, že deník publikoval dva články, jejichž cílem bylo podkopat Trumpovu pověst úspěšného podnikatele a hvězdy televizní show The Apprentice. Autory jednoho ze článků jsou reportéři The New York Times Susanne Craigová a Russ Buettner, zatímco druhý článek napsal reportér Pete Baker.
Stejně jako v původní žalobě je mezi žalovanými také nakladatelství Penguin Random House, které loni vydalo knihu o Trumpovi s názvem Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father's Fortune and Created The Illusion of Success (Břídil, který měl štěstí: Jak Donald Trump prohýřil jmění svého otce a vytvořil iluzi úspěchu). Knihu napsali Craigová s Buettnerem.
"Tato žaloba je neopodstatněná… Jedná se o pouhý pokus potlačit nezávislé zpravodajství a upoutat pozornost médií, ale The New York Times se nenechá odradit zastrašujícími taktikami," uvedl mluvčí listu. Penguin Random House podle listu v minulosti žalobu rovněž označil za nepodloženou.
Trump v minulosti The New York Times už několikrát žaloval. V roce 2021 list soudně napadl kvůli článku o jeho finanční historii. Žaloba byla zamítnuta a Trump musel listu uhradit právní poplatky. Trumpova prezidentská kampaň v roce 2020 zažalovala list za pomluvu kvůli komentáři, který publikoval. Soud zamítl i tuto žalobu.