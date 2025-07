"Přestanete dýchat a doufáte, že se netrefí." Trump pohořel, útoky na Kyjev zesilují

ČTK/AFP

Marija Brestonová se během ruských vzdušných útoků, které cílí na Kyjev od začátku ruské invaze v roce 2022, vždy ukrývala v relativním bezpečí chodby svého domova. Nedávné zintenzivnění úderů ji však přimělo změnit přístup a uchylovat se na noc na jógovou podložku ve stanici metra.

"Dřív to tak nebylo. Útoky se odehrávaly možná jednou za měsíc. Teď nám nedají ani chvíli oddechu. Trochu jsem si na to zvykla, ale raději chodím do metra," řekla devatenáctiletá žena.

Intenzivnější ruské údery donutily nevyspalé obyvatele Kyjeva volit mezi tím, zda se v noci vydají do bezpečí v podzemí, nebo zůstanou v posteli a budou doufat, že útok jejich domovy nezasáhne. Stanice metra od začátku invaze slouží také jako protiletecké kryty.

Brestonová z hloubi podzemí neslyšela výbuchy, které se ozývaly celou noc, když Rusko v noci zahájilo svůj dosud největší útok na Ukrajinu, kdy použilo 539 dronů a 11 střel. Útočilo jen několik hodin poté, co americký prezident Donald Trump nedosáhl žádného pokroku v hovoru s ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně ukončení války.

Sedmačtyřicetiletou Juliju Holovninovou zvuk úderů pronásleduje od loňského útoku na dětskou nemocnici Ochmatdyt, která se nachází nedaleko jejího domova. "Přestanete dýchat. Na určitou dobu život kolem vás prostě zamrzne. A nevíte, co se stane po výbuchu," řekla. "Bude další? Zřítí se na vás něco? Bude tady dým, vypukne požár? Takže v těch vteřinách prostě zadržíte dech a čekáte, co bude dál," svěřila se.

Ve snaze vyhnout se těmto pocitům chodí Holovninová pravidelně se sousedkou a její dcerou dolů do stanice metra Universytet.

Zatímco poslední vzdušný úder pokračoval, do stanice podzemní drány postupně přišlo přes sto obyvatel Kyjeva, vyzbrojených tenkými matracemi, dekami a občerstvením. Některým se podařilo usnout a lehce pospávali.

Jeden z mužů opravoval jakési papíry, které si přinesl v kartonové krabici. Když s prací skončil, lehl si na matraci a objal svou přítelkyni. Holovninova tuto scénku už zná. "Je příjemné, když jsou kolem vás lidé, které znáte," pronesla Holovninová.

Hodila pak spacák Hanně Šmihelské, která noci v podzemí začala trávit v poslední době. "Vždycky se najde někdo, kdo může pomoci psychicky i materiálně. (Potřebujete) deku, teplou bundu a to je v podstatě všechno. A určitě je třeba vzít si do metra sluchátka. Může tady být velký hluk," řekla Šmihelská s tím, že první den byl pro ni těžký.

Brestonová mezitím prohlásila, že se v metru cítí bezpečněji než doma. "Možná usnu o něco později," řekla, zatímco v telefonu pročítala aktuální informace o raketové hrozbě.

