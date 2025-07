Přes 100 let starý konflikt znovu ožil. Co se děje mezi Thajskem a Kambodžou?

Na hranici mezi Thajskem a Kambodžou pokračují těžké přeshraniční střety. Už si vyžádaly mrtvé a desetitisíce evakuovaných. Konflikt o sporná území znovu ožil a obě země posilují svoji vojenskou přítomnost. Napětí je nejvyšší za poslední dekádu. Co za konfliktem stojí a jaký to má dopad na české turisty?

Co se děje na thajsko-kambodžských hranicích?

Mezi Thajskem a Kambodžou eskalují přeshraniční střety, během nichž země nasazují dělostřelectvo a další těžké zbraně. Na thajské straně si boje vyžádaly k pátku už nejméně 15 obětí, více než 100 tisíc lidí muselo opustit své domovy. Kambodžské úřady hlásily k pátku jednoho mrtvého civilistu a přibližně 1500 evakuovaných rodin.

Podle thajské strany nasadila Kambodža ve čtvrtek poblíž hranic drony a shromáždila v oblasti své jednotky. Po neúspěšném vyjednávání měly kambodžské síly zahájit palbu, na niž Thajsko reagovalo odvetným útokem. Při něm měly být použity i těžké zbraně, včetně raketometů BM-21 a dělostřelectva. Kambodžské útoky údajně zasáhly i civilní infrastrukturu, jako jsou nemocnice nebo čerpací stanice.

Kambodžská strana naopak tvrdí, že střet vyvolali thajští vojáci, kteří podle ní porušili předchozí dohody, přiblížili se ke khmérsko-hinduistickému chrámu a začali v jeho okolí natahovat ostnatý drát. O několik hodin později thajské jednotky zahájily palbu na kambodžské vojáky.

Thajsko do bojů nasadilo i stíhací letoun F-16, čímž demonstrovalo svou vojenskou převahu. Kambodža žádné stíhačky nemá a její obranné kapacity - jak z hlediska výzbroje, tak počtu vojáků - jsou výrazně omezené.

K nynějším střetům dochází zejména v okolí tří chrámových komplexů Ta Moan Thom, Ta Krabey a Mom Bei.

Boje na hranicích mezi Thajskem a Kambodžou se stupňují | Video: Reuters

Co střetu předcházelo?

Kořeny sporu sahají více než sto let nazpět, kdy byly hranice oběma zeměmi vytyčeny po francouzské kolonizaci Kambodže. Situace se vyhrotila v roce 2008, kdy se Kambodža pokusila zapsat chrám z 11. století, ležící ve sporné oblasti, na seznam světového dědictví UNESCO. Thajsko tehdy bouřlivě reagovalo.

V průběhu let docházelo mezi zeměmi ke sporadickým střetům, které si vyžádaly oběti na životech mezi vojáky i civilisty.

Současné napětí eskalovalo letos v květnu, kdy byl při potyčce zabit kambodžský voják. Vztahy mezi zeměmi se poté zhoršily na nejnižší úroveň za více posledních než deset let. Obě strany zavedly hraniční omezení a zastavily dovoz některých komodit, včetně energií nebo ovoce a zeleniny.

V pondělí Thajsko obvinilo Kambodžu z pokládání nových min na hranicích, kvůli nimž byli v předchozím týdnu zraněni tři thajští vojáci. Ve středu pak Bangkok stáhl svého velvyslance z Phnompenhu.

V posledních týdnech navíc obě země výrazně posílily vojenskou přítomnost v příhraničních oblastech.

Přeroste střet ve válku v plném rozsahu?

Thajský premiér Pchúmtcham Večajačaj uvedl, že spor musí být vyřešen obezřetně a v souladu s mezinárodním právem. Kambodžský premiér Hun Manet zdůraznil, že jeho země usiluje o mírové řešení.

V minulosti se většina podobných incidentů podařila poměrně rychle uklidnit. Podle redaktora BBC Jonathana Heada však v obou zemích v současné době chybějí silní a sebevědomí lídři, kteří by měli odvahu konfrontaci ukončit.

V pátek Thajsko odmítlo nabídky na zprostředkovaní jednání ze strany Spojených států, Číny a Malajsie. Podle Bangkoku je potřeba spor řešit výhradně formou bilaterálních rozhovorů.

V pátek Thajsko vyhlásilo stanné právo v osmi správních jednotkách na hranicích s Kambodžou.

Je bezpečné cestovat do Thajska a Kambodži?

České ministerstvo zahraničí ve čtvrtek vydalo varování před cestami do příhraničních oblastí mezi oběma zeměmi. Konkrétně se to týká thajských provincií Burinam, Surin, Si Sa Ket a Ubon Ratchathani. V Kambodže je to provincie Preah Vihear. Ve všech těchto oblastech byly zároveň uzavřeny všechny hraniční přechody. Omezena může být také letecká doprava mezi Thajskem a Kambodžou.

Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří směřuje většina českých turistů v Thajsku zejména do Bangkoku a na ostrovy v okolí Pattayi, které se nacházejí 200 až 300 kilometrů od příhraničních oblastí.

Podle vyjádření ministerstva zahraničí pro Aktuálně.cz obdrželo české velvyslanectví v Bangkoku několik dotazů, které se týkaly zejména možnosti dopravního spojení mezi Thajskem a Kambodžou. Větší problémy v souvislosti s touto situací ministerstvo zatím nezaznamenalo.