NATO může nečekaně rychle obsadit ruský Kaliningrad, pohrozil generál

Generál Chris Donahue, velitel amerických sil v Evropě a Africe, prohlásil, že NATO by mohlo rychle obsadit ruskou Kaliningradskou oblast, která je klíčovým ruským územím s jadernými zbraněmi. Generál zároveň představil novou strategii aliance na posílení pozemních sil na východním křídle, zaměřenou zejména na obranu pobaltských států proti možnému ruskému útoku.

Západní zpravodajské služby varují, že Rusko by se během příštích pěti až deseti let mohlo pokusit zaútočit na některý ze států NATO. | Foto: Reuters

Donahue prohlásil minulý týden na konferenci Asociace americké armády Land Euro v německém Wiesbadenu, že NATO by v případě potřeby mohlo dobýt ruskou Kaliningradskou oblast "nebývale rychle".

Silně militarizovaná ruská exkláva, obklopená zeměmi NATO, je sídlem hlavní základny ruské Baltské flotily a nachází se zde také zásoby jaderných zbraní. V případě širšího konfliktu mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem je Kaliningrad považován za možné ohnisko střetu.

Donahue zároveň uvedl, že americká armáda spolu s aliančními spojenci zavádí novou strategii známou jako "linie odstrašení" na východním křídle NATO. Jejím cílem je posílit alianční pozemní síly a zlepšit koordinaci mezi členskými státy, píše deník Kyiv Post.

Plán se nejprve zaměřuje na pobaltské státy - Litvu, Lotyšsko a Estonsko. NATO chce v těchto zemích jasně definovat, jaké zbraně a systémy jsou nejvíce potřeba, aby mohli tamější výrobci efektivněji plánovat výrobu.

Generál Donahue zdůraznil, že klíčem k odstrašení ruských hrozeb jsou pozemní síly. "Důležitost pozemních sil neklesá, naopak roste," řekl. Zkušenosti z Ukrajiny podle něj ukazují, že je ze země možné například narušit systémy protivzdušné a protiraketové obrany nebo zasahovat do námořních operací.

Hrozba ruského útoku na NATO

Západní zpravodajské služby varují, že Rusko by se během příštích pěti až deseti let mohlo pokusit zaútočit na některý ze států NATO. Nejohroženější jsou podle expertů právě pobaltské země, na než by Moskva mohla zaútočit pod záminkou ochrany ruskojazyčné menšiny.

Podle analytiků by se ruský postup mohl odehrát přes tzv. Suwalský koridor - úzký pás podél polsko-litevské hranice, který odděluje Kaliningrad od Běloruska. Obsazením této oblasti by Rusko odřízlo spojencům jedinou pozemní cestu do Pobaltí.

Generální tajemník NATO Mark Rutte v březnu při návštěvě Polska prohlásil, že aliance by jakýkoli útok ze strany Ruska tvrdě oplatila. "Pokud by se někdo přepočítal a myslel si, že mu útok na Polsko nebo na jakéhokoli jiného spojence projde, setká se s plnou silou této nelítostné aliance," uvedl.

Východopruský Královec připadl v rámci postupimské konference po druhé světové válce Sovětskému svazu a po jeho rozpadu zůstal součástí Ruské federace. Jde o nejzápadnější oblast Ruska s přibližně jedním milionem obyvatel. S velikostí 15 tisíc kilometrů čtverečních je oblast jen o něco málo větší než Středočeský kraj.