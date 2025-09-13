Zahraničí

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

ČTK ČTK
před 12 minutami
Z města Gazy a jeho okolí podle izraelské armády odešlo na 250 tisíc lidí, což je zhruba čtvrtina osob, které se v oblasti nacházely. V sobotu o tom informovala izraelská média. Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Podle palestinských zdrojů Izrael útočil na město i v noci na sobotu.
Izrael tvrdí, že před spuštěním rozsáhlé vojenské akce chce palestinským civilistům umožnit odchod do bezpečnějších oblastí na jihu Pásma Gazy; cesta z Gazy, 13. 9. 2025.
Izrael tvrdí, že před spuštěním rozsáhlé vojenské akce chce palestinským civilistům umožnit odchod do bezpečnějších oblastí na jihu Pásma Gazy; cesta z Gazy, 13. 9. 2025. | Foto: Reuters

"Podle odhadů izraelské armády více než čtvrt milionu lidí opustilo město Gaza v uplynulých dnech," uvedl armádní mluvčí. Odhaduje se, že před vydáním výzev k evakuaci byl ve městě a okolí zhruba jeden milion lidí. Podle mluvčího v oblastech, kam se mají přesunout, dostanou evakuovaní lepší humanitární pomoc.

Související

Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

Benjamin Netanjahu

Izrael schválil v srpnu vojenskou ofenzivu na město Gaza a okolí. Armáda v této souvislosti vydává evakuační rozkazy a tvrdí, že před spuštěním rozsáhlé vojenské akce chce palestinským civilistům umožnit odchod do bezpečnějších oblastí na jihu Pásma Gazy. Část Palestinců ale z oblasti odmítá z různých důvodů odejít.

Izraelské letectvo v pátek uvedlo, že na Gazu a okolí od začátku týdne provedlo na 500 úderů, jejichž cílem byly Hamás a vojenské struktury. Palestinská civilní ochrana, kterou kontroluje Hamás, však tvrdí, že údery výrazně poškodily či zničily obytné domy civilistů. Podle stanice Al-Džazíra izraelské údery v oblasti pokračovaly i v noci na sobotu.

Související

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem

FILE PHOTO: Years of 'unbearable' Palestinian suffering prompted Oct 7 attacks, former Hamas chief Meshaal says in Doha

Podle Izraele město Gaza a okolní tábory jsou mezi posledními bašty Hamásu v Pásmu Gazy. Izrael chce vojenské struktury palestinského hnutí zničit. Od začátku války kvůli bojům zemřelo na palestinském území přes 64 tisíc lidí, v drtivé většině civilistů, uvádí tamní ministerstvo zdravotnictví pod kontrolou Hamásu.

OSN tuto statistiku, která nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivou. Dalších 1200 lidí zahynulo při útoku Hamásu na izraelské území ze 7. října roku 2023. Válka vedla také k výraznému zhoršení humanitární situaci pro obyvatele Pásma Gazy, kde velká část lidí čelí extrémnímu nedostatku potravin a dalšího základního zboží.

 
Mohlo by vás zajímat

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael gaza palestina válka evakuace

Právě se děje

před 12 minutami
Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Armáda vyzývá lidi v Gaze k evakuaci před rozsáhlou ofenzivou proti teroristickému hnutí Hamás. Izrael útočil na město i v noci na sobotu.
před 56 minutami
Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Už má Kim Čong-un vybráno? Připravuje se převzít moc, tvrdí analytici o jeho nástupci

Severní Korea, jeden z nejuzavřenějších států světa, má nový předmět zahraničního zájmu: Kim Ču-ae, dceru současného vůdce Kim Čong-una.
před 59 minutami
Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Turecká policie zadržela opozičního starostu a dalších 47 lidí. Viní je z korupce

Zástupci opoziční Lidové republikánské strany (CHP) dlouhodobě odmítají nařčení z korupce svých starostů s tím, že úřady jednají na objednávku vlády.
před 1 hodinou
Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Jsi zrádce, spílají Srbové Djokovičovi. Tenista se přestěhoval i s rodinou do Atén

Před rokem v létě Novak Djokovič křepčil pod Eiffelovou věží s obmotanou srbskou vlajkou jako hrdina národa.
před 1 hodinou

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog

Vesmír může být plný lovců, rozhodně bych na nás neupozorňoval, říká známý ufolog
Prohlédnout si 7 fotografií
Případ Služín
Případ Vranov
Aktualizováno před 2 hodinami
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

ŽIVĚ
Reakce na ruské drony v Polsku. Operace Východní stráž posílí ochranu NATO

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Ve Švédsku zuří netradiční válka gangů. Klany v ní bojují o monopol na pita chleba

Zločinecké sítě ve švédském stockholmském regionu využívají pekárny jako krytí pro praní peněz a další nelegální činnost.
Další zprávy