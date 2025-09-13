Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

"Podle odhadů izraelské armády více než čtvrt milionu lidí opustilo město Gaza v uplynulých dnech," uvedl armádní mluvčí. Odhaduje se, že před vydáním výzev k evakuaci byl ve městě a okolí zhruba jeden milion lidí. Podle mluvčího v oblastech, kam se mají přesunout, dostanou evakuovaní lepší humanitární pomoc.
Izrael schválil v srpnu vojenskou ofenzivu na město Gaza a okolí. Armáda v této souvislosti vydává evakuační rozkazy a tvrdí, že před spuštěním rozsáhlé vojenské akce chce palestinským civilistům umožnit odchod do bezpečnějších oblastí na jihu Pásma Gazy. Část Palestinců ale z oblasti odmítá z různých důvodů odejít.
Izraelské letectvo v pátek uvedlo, že na Gazu a okolí od začátku týdne provedlo na 500 úderů, jejichž cílem byly Hamás a vojenské struktury. Palestinská civilní ochrana, kterou kontroluje Hamás, však tvrdí, že údery výrazně poškodily či zničily obytné domy civilistů. Podle stanice Al-Džazíra izraelské údery v oblasti pokračovaly i v noci na sobotu.
Podle Izraele město Gaza a okolní tábory jsou mezi posledními bašty Hamásu v Pásmu Gazy. Izrael chce vojenské struktury palestinského hnutí zničit. Od začátku války kvůli bojům zemřelo na palestinském území přes 64 tisíc lidí, v drtivé většině civilistů, uvádí tamní ministerstvo zdravotnictví pod kontrolou Hamásu.
OSN tuto statistiku, která nerozlišuje mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivou. Dalších 1200 lidí zahynulo při útoku Hamásu na izraelské území ze 7. října roku 2023. Válka vedla také k výraznému zhoršení humanitární situaci pro obyvatele Pásma Gazy, kde velká část lidí čelí extrémnímu nedostatku potravin a dalšího základního zboží.