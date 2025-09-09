Zahraničí

Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

ČTK ČTK
Aktualizováno před 57 minutami
Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila to v úterý na síti X. Agentura AP a další média informují, že Izrael úder provedl v katarské metropoli Dauhá a že jeho obětí se stal šéf politického křídla a hlavní vyjednávač Chalíl Hajjá a několik dalších předních postav hnutí
Archivní foto. Bývalý vůdce Hamásu Chálid Mišál hovoří během rozhovoru s agenturou Reuters v katarské Dauhá, 5. října 2024.
Archivní foto. Bývalý vůdce Hamásu Chálid Mišál hovoří během rozhovoru s agenturou Reuters v katarské Dauhá, 5. října 2024. | Foto: Reuters

Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety.

Izraelský útok v Kataru je jasným porušením jeho suverenity a územní celistvosti, uvedl v úterý generální tajemník OSN António Guterres. Papež Lev XIV. označil situaci za velmi vážnou, napsala agentura ANSA. Útok ostře odsoudily Egypt, Írán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty či Turecko.

Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.

Související

Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům

Suspected shooting attack in Jerusalem

Podrobnosti o útoku zatím nejsou známy, izraelská armáda jen sdělila, že použila přesnou munici a zpravodajské informace ve snaze minimalizovat civilní oběti.

Izraelská televize Channel 12 uvedla, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Šéf Bílého domu v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak uvedl, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet.

Návrh podle stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64.200 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

 
Mohlo by vás zajímat

Etiopie otevřela na Nilu největší hydroelektrárnu v Africe, Egypt se obává o vodu

Etiopie otevřela na Nilu největší hydroelektrárnu v Africe, Egypt se obává o vodu

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem
9 fotografií

Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

Ruský granát zabil přes 20 ukrajinských vesničanů ve frontě na důchod, píše Zelenskyj

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z

Nepál na pokraji zhroucení: parlament v plamenech, ulice ovládla generace Z
9 fotografií
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Hamás Palestina Izrael Katar

Právě se děje

před 6 minutami
Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program

Daňový džihád. Stanjura ve sněmovně cupoval Babišův volební program

Výběr daní funguje, Daňová kobra zachránila poplatníkům miliardy, ukázal ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
před 29 minutami
Etiopie otevřela na Nilu největší hydroelektrárnu v Africe, Egypt se obává o vodu

Etiopie otevřela na Nilu největší hydroelektrárnu v Africe, Egypt se obává o vodu

Etiopie otevřela na řece Modrý Nil vodní dílo nazvané Velká přehrada etiopského znovuzrození. Jeho součástí je i největší hydroelektrárna v Africe.
před 35 minutami
Kde jsou vakcíny? Neřekneme, tají stát. Epidemie žloutenky mezitím sílí

Kde jsou vakcíny? Neřekneme, tají stát. Epidemie žloutenky mezitím sílí

Mluvčí lékového ústavu Jitka Zinke tvrdí, že požadovaná data zveřejnit nemůže. Odmítla vydat jak počty dětských vakcín, tak jejich rozmístění na trhu.
před 37 minutami
Návrat bývalé světové jedničky. Jsem trošku paranoidní a na problémy zvyklá, přiznává

Návrat bývalé světové jedničky. Jsem trošku paranoidní a na problémy zvyklá, přiznává

Karolína Plíšková nehraje od loňského US Open, kde si poranila kotník. Příští týden se vrátí na menším turnaji v Portugalsku.
Aktualizováno před 57 minutami
Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Izraelská armáda zaútočila na členy vedení palestinské teroristické organizace Hamás, oznámila to v úterý na síti X. Agentura AP.
Aktualizováno před 1 hodinou

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem

Britská cenzura si došlápla na kulturní ikonu. Banksy narazil se soudcovským muralem
Prohlédnout si 9 fotografií
Banksy, jehož identita dosud nebyla nikdy potvrzena, zveřejnil v pondělí fotografie muralu na svém instagramovém profilu.
Ačkoli Banksy své dílo nikdy veřejně nekomentuje, už dříve vytvořil práce vyjadřující podporu Palestincům, zejména muraly na separační bariéře na Západním břehu v okolí Betléma.
před 1 hodinou
Zase a znovu. Etapu Vuelty zkrátily velké protesty, zvítězil Bernal

Zase a znovu. Etapu Vuelty zkrátily velké protesty, zvítězil Bernal

Propalestinští demonstranti ucpali silnici tři kilometry před cílem úterní etapy. Španěl, který v neděli kvůli dalším protestům spadl, Vueltu vzdal.
Další zprávy