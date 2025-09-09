Izrael zaútočil na vedení Hamásu v Kataru, zahynul předák Hajjá

Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety.
Izraelský útok v Kataru je jasným porušením jeho suverenity a územní celistvosti, uvedl v úterý generální tajemník OSN António Guterres. Papež Lev XIV. označil situaci za velmi vážnou, napsala agentura ANSA. Útok ostře odsoudily Egypt, Írán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty či Turecko.
Katar, který je prostředníkem mírových jednání, útok na svém území označil za flagrantní porušení mezinárodního práva.
Podrobnosti o útoku zatím nejsou známy, izraelská armáda jen sdělila, že použila přesnou munici a zpravodajské informace ve snaze minimalizovat civilní oběti.
Izraelská televize Channel 12 uvedla, že Trump o útoku věděl a dal mu zelenou. Šéf Bílého domu v neděli uvedl, že dává Hamásu poslední varování poté, co Izrael jeho návrh na příměří přijal. Hamás pak uvedl, že návrh dostal a že s prostředníky diskutuje, jak jej dál rozvíjet.
Návrh podle stanice Channel 12 počítá s propuštěním všech rukojmích v první den příměří a s ukončením války v Pásmu Gazy, pokud následná jednání přinesou výsledky.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.
Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle údajů místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito více než 64.200 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.