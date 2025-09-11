Zahraničí

Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Německo v pátek ve Valném shromáždění OSN podpoří francouzsko-saúdský návrh dvoustátního řešení izraelsko-palestinského konfliktu, státnost Palestiny ale zatím neuzná. Na svém webu o tom informoval deník Die Welt.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. | Foto: Reuters

Návrh, který je znám jako newyorská deklarace, podporuje budoucí vznik palestinského státu a také právo palestinských uprchlíků na návrat na izraelské území. Agentura Bloomberg poznamenala, že Berlín se tak po izraelském úderu v Kataru rozchází s pozicí Izraele a USA.

Newyorskou deklaraci přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábií. Dokument odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní, zároveň potvrzuje požadavek na vznik palestinského státu a právo na návrat palestinských uprchlíků.

