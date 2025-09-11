Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

Návrh, který je znám jako newyorská deklarace, podporuje budoucí vznik palestinského státu a také právo palestinských uprchlíků na návrat na izraelské území. Agentura Bloomberg poznamenala, že Berlín se tak po izraelském úderu v Kataru rozchází s pozicí Izraele a USA.
Newyorskou deklaraci přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábií. Dokument odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní, zároveň potvrzuje požadavek na vznik palestinského státu a právo na návrat palestinských uprchlíků.
Die Welt uvedl, že právě návrat uprchlíků vnímá Izrael jako bezpečnostní riziko. Toto právo, pokud si palestinští uprchlíci přejí žít v míru se svými sousedy, zmiňuje rezoluce OSN z roku 1948. Palestinští představitelé zmíněné právo vykládají tak, že možnost návratu se vztahuje na Palestince vysídlené během války v roce 1948 a také na všechny a jejich potomky, kteří uprchli později. Německý list poznamenal, že by se taková interpretace týkala nyní asi šesti milionů lidí. Izrael má zhruba deset milionů obyvatel.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek mezitím podle agentur AFP a Reuters prohlásil, že palestinský stát nevznikne. Netanjahuovo vyjádření představuje jasné odmítnutí dvoustátního řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, které podporuje velká část zemí světa, připomínají agentury.
Izrael nyní čelí mezinárodnímu tlaku, aby zlepšil humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde vede ofenzivu proti Hamásu v odvetě za útok z října 2023. Ozbrojenci Hamásu a jeho spojenců tehdy v Izraeli zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, které je pod správou Hamásu, při izraelské ofenzivě zahynulo více než 64.500 Palestinců. Údaje úřadů v Gaze nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty. OSN tyto statistiky považuje za spolehlivé a uvádí, že většina mrtvých jsou civilisté.