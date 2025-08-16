"Prásk, a jsou mrtví." Hrůzná skutečnost války na Ukrajině láme i nejsilnější chlapy

V americkém Seattlu narozeného Carla Larsona nasadili před lety v Iráku. Po rozpoutání plnohodnotné ruské agrese se rozhodl vyrazit na pomoc napadené Ukrajině a připojil se k jednotce Mezinárodní legie. Nyní podle serveru Business Insider přiznává, že enormní přítomnost bezpilotních letounů strašlivě škodí morálce vojáků.
"Nemohu mluvit za ruskou stranu, ale na té ukrajinské to neuvěřitelně poškozuje vaši schopnost vést bojové operace. Nemůžete opustit svůj ochranný přístřešek, svůj bunkr, alespoň ne během dne," prohlásil na konferenci o bezpilotních strojích v Lotyšsku. Podle něho vojáci někdy ani nezahlédnou přilétající dron a on je zabije.
Larson prý takhle ztratil mnoho dobrých přátel. "Vedle nich z ničeho nic vybuchl granát, pod modrou oblohou, ani to nebylo slyšet. Prásk, a jsou mrtví," popsal zkušenosti z ukrajinské fronty. Podle něho každý, kdo byl pod dělostřeleckou palbou, ví, jak negativně to působí na psychiku a kolik vojáků, zdánlivě silných, takový stres nezvládá.
Američan uvedl, že nejvražednější zabijáci jsou nyní drony řízené optickými vlákny, které využívají obě strany. Přilétají z ničeho nic rychlostí přesahující sto kilometrů za hodinu a nedá se jim rušit signál. Larson řekl, že pokud je vojáci nemohou zneškodnit tradičnějšími prostředky, jako jsou střelné zbraně, "je to pak hrozné".
Larson nyní pomáhá Ukrajině mimo jiné jako výkonný ředitel skupiny Defense Tech for Ukraine. Ta se snaží dostat drony a další technologie k bránícím se vojákům. "Věřím, že Ukrajinci bojují za nás všechny," dodává Larson, jehož zkušenosti z fronty potvrzují zážitky jiných vojáků.
Jeden z ukrajinských operátorů letos pro Business Insider uvedl, že dronů je na obloze tolik, že vojáci často nedokážou určit, komu patří. Samotný jejich počet znamená, že vojáci musí hledat způsoby, jak zůstat v bezpečí, včetně budování falešných pozic a kopání zákopů, v nichž se mohou skrývat.
Drony jsou na Ukrajině podle dalšího amerického veterána tak rozšířené, že odstranily tzv. "zlatou hodinu". Jde o kritických prvních 60 minut, kdy léčba po těžkém zranění může zvýšit šance vojáka na přežití. Veterán s volacím znakem Jackie prohlásil, že drony zásadně změnily vojenskou taktiku, protože odstraňují moment překvapení.
Larson také upozornil na dlouhodobou psychickou zátěž, kterou si válka dronů vybírá na lidech. Podle něho je velmi náročné rehabilitovat demobilizované ukrajinské vojáky, kteří trpí posttraumatickou stresovou poruchou, aby se mohli vrátit zpět do běžného civilního života.