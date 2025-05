Tisíc mrtvých na tisíc metrů. Ale nesmějte se jim, varuje před Rusy elitní důstojník

Důstojník ukrajinské vojenské rozvědky s volacím znakem Filozof se během ruské agrese účastnil největších obranných operací své země. V exkluzivním rozhovoru popsal, jak se změnila ruská armáda a kde nesmí Ukrajina selhat.

„Rychlé manévry, přesná střelba, likvidace nepřátel. Záběry zachycují odstřelovače jednotky ukrajinské vojenské rozvědky Kraken v akci. | Video: Aktuálně.cz/X/Defence Intelligence of Ukraine

Filozof bojoval o Hostomelské letiště, koordinoval obranu Irpinu a Moščunu. Následně se zapojil do bojů o Severodoněck a Bachmut. Země ho ocenila titulem Hrdina Ukrajiny a obdržel Řád Bohdana Chmelnického. Voják v rozhovoru pro tiskovou agenturu RBC-Ukrajina poodhalil vznik a roli speciálních akčních jednotek, jako jsou Šamanbat, Kraken, Artan, Tymur, Mezinárodní legie, jejichž činnost koordinuje.

"Když máte všechny informace o nepříteli, můžete plánovat opatření, která mohou ovlivnit situaci na frontě. Umět je realizovat je úplně jiný příběh. Tak jsme přišli s myšlenkou, že potřebujeme nástroje k uskutečnění našich plánů, a tím se staly akční jednotky," vysvětlil důstojník vojenské rozvědky.

Jednotky provádějí obranné a útočné operace, znovu dobývají jednotlivé objekty, provádějí sabotáže či operace hluboko v ruském týlu. "Ve srovnání s jinými podobnými formacemi v rámci zpravodajských služeb dalších zemí je ukrajinská praxe v mnoha ohledech unikátní," uvedl Filozof, který jako nejvýznamnější operace jednotek označil bitvu o Kyjev, Charkovskou protiofenzivu a znovuzískání Hadího ostrova.

Podle Filozofa ne každý chápe význam osvobození tohoto malého ostrova a jeho dopad na válku. "V té době se linie ruské kontroly v Černém moři táhla podél celého pobřeží Ukrajiny až k Rumunsku. Celá vodní oblast pro nás byla uzavřena. Ale když je Hadí ostrov ukrajinský, kde je ta červená linie? Přesně tak - posunula se na Krym," osvětluje Filozof.

Ruské akce byly v roce 2022 cílené a mířily hluboko na ukrajinské území, neexistovala žádná pevná fronta. Agresor si plně neuvědomoval, že bude muset doopravdy bojovat, takže utrpěl obrovské ztráty. Pak podle Filozofa změnil taktiku. Začal ničit města, jako byl například Bachmut, těžkou dělostřeleckou palbou a pomocí masových útoků. Důvodem byl i nedostatek techniky.

"Dnes přijedou s technikou, vyskáčou, obsadí klíčové pozice, pak přijedou další jednotky a obsadí další pozice. Jsou neustále pod palbou, ale některým se podaří proklouznout. Když se jim to povede v určitém množství, zasadí nám úder a zatlačí zpět," popisuje současnou ruskou taktiku na bojišti Filozof.

Ruská armáda má mnoho jednotek, které nyní bojují v malých skupinách. Některé z nich vyrážejí do útoku na čtyřkolkách, jiné pěšky. "Jejich taktika se nemění. Mají lidské zdroje a využívají je, hlavní je dosáhnout cíle - a klidně při tom nechat zabít tisíc vojáků na tisíc metrů. Někdo se ale nakonec připlazí a zaujme pozici. To jsou současné ruské taktiky - s použitím techniky a bez ní. Nicméně ruská armáda, ať si říká kdo chce, co chce, je zcela profesionální," upozorňuje před podceňováním Rusů Filozof.

Hrozba v podobě Ruska podle ukrajinského rozvědčíka nezmizí. Ukrajinská armáda se musí rozvíjet i po skončení války. Jako příklad uvedl Finy, kteří naposledy bojovali s Ruskem v roce 1939. Stále však mají vybavené bunkry, vybudovali obranu a cvičí své zálohy. Filozof vidí riziko v tom, že po válce se může ukrajinská agenda obrátit k vnitřním problémům a zapomenout na skutečnou hrozbu.

