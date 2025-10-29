Jeho kvalitu měřící stanice vyhodnotily jako velmi špatnou. Dillí a přiléhající region, oblast s více než 30 miliony obyvateli, běžně patří mezi místa s nejvíce znečištěným ovzduším na planetě.
After a gap of 53 years, Delhi conducted cloud seeding trials on Tuesday to induce artificial rain in the national capital amid surging pollution levels, even as the weather department did not record any traces of rainfall in the city.— The Hindu (@the_hindu) October 28, 2025
Dillí je podle švýcarské databáze IQAir hlavním městem s nejhorší kvalitou vzduchu na světě a situace se každoročně zhoršuje v zimě, kdy zemědělci v okolních státech pálí zbytky rostlin na polích; v chladných teplotách se dým nerozptýlí a naopak se ještě promísí se znečištěním z aut a průmyslu. Míra znečištění je často dvacetkrát vyšší než bezpečné limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací.
Indické úřady zavádějí zákazy ve stavebnictví, omezují generátory na naftu, nasazují rozprašovače vody a speciální protismogová děla a podnikají další opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Nicméně kritici upozorňují, že je nutné přistoupit k dlouhodobému řešení, které by vedlo k výraznému omezení samotného znečištění.
Krišna Ačuta Raó z centra pro výzkum atmosféry Indického technologického institutu říká, že umělé vyvolávání srážek je neefektivní, protože znečištění to dokáže rozptýlit jen na několik dnů a poté se kvalita ovzduší vrátí na původní úroveň. Místo toho navrhuje zavést přísné zákony, které by vedly k omezení emisí ze všech zdrojů, včetně různých průmyslových odvětví, dopravy a stavebnictví. V tom vidí jedinou možnost, jak pročistit ovzduší v Indii, píše AP.
Umělé vyvolávání deště se používá v regionech sužovaných suchem, jako je západ Spojených států nebo Spojené arabské emiráty. Nicméně podle vědců je efektivita tohoto postupu nejistá.