Zahraničí

Poroučet větru, dešti. Indové se snažili kvůli smogu uměle vyvolat déšť

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Úřady v indickém Dillí v úterý podnikly experiment, při kterém se nad městem, jehož obyvatele dusí smog, pokusily uměle vyvolat déšť. Informovala o tom agentura AP. Letadlo v mracích nad některými čtvrtěmi indické metropole rozptýlilo chemikálie, které mají spustit déšť a pročistit ovzduší.
Smogová situace v Dillí.
Smogová situace v Dillí. | Foto: Reuters

Jeho kvalitu měřící stanice vyhodnotily jako velmi špatnou. Dillí a přiléhající region, oblast s více než 30 miliony obyvateli, běžně patří mezi místa s nejvíce znečištěným ovzduším na planetě.

Dillí je podle švýcarské databáze IQAir hlavním městem s nejhorší kvalitou vzduchu na světě a situace se každoročně zhoršuje v zimě, kdy zemědělci v okolních státech pálí zbytky rostlin na polích; v chladných teplotách se dým nerozptýlí a naopak se ještě promísí se znečištěním z aut a průmyslu. Míra znečištění je často dvacetkrát vyšší než bezpečné limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací.

Související

Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Zahraničí / Ilustrační snímek / Podzim / Počasí / Špatné počasí / Déšť / Deštivo / Sychravo / Oblačno

Indické úřady zavádějí zákazy ve stavebnictví, omezují generátory na naftu, nasazují rozprašovače vody a speciální protismogová děla a podnikají další opatření pro zlepšení kvality ovzduší. Nicméně kritici upozorňují, že je nutné přistoupit k dlouhodobému řešení, které by vedlo k výraznému omezení samotného znečištění.

Krišna Ačuta Raó z centra pro výzkum atmosféry Indického technologického institutu říká, že umělé vyvolávání srážek je neefektivní, protože znečištění to dokáže rozptýlit jen na několik dnů a poté se kvalita ovzduší vrátí na původní úroveň. Místo toho navrhuje zavést přísné zákony, které by vedly k omezení emisí ze všech zdrojů, včetně různých průmyslových odvětví, dopravy a stavebnictví. V tom vidí jedinou možnost, jak pročistit ovzduší v Indii, píše AP.

Umělé vyvolávání deště se používá v regionech sužovaných suchem, jako je západ Spojených států nebo Spojené arabské emiráty. Nicméně podle vědců je efektivita tohoto postupu nejistá.

 
Mohlo by vás zajímat

Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Kyjev tlačí. Rusko hlásí třetí den v řadě útok ukrajinských dronů na Moskvu

Kyjev tlačí. Rusko hlásí třetí den v řadě útok ukrajinských dronů na Moskvu

Zinscenoval Hamás nález těla? Netanjahu nařídil armádě okamžitě zaútočit v Gaze

Zinscenoval Hamás nález těla? Netanjahu nařídil armádě okamžitě zaútočit v Gaze

Demonstrace síly. Kim Čong-un před příletem Trumpa odpálil rakety

Demonstrace síly. Kim Čong-un před příletem Trumpa odpálil rakety
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Indie déšť znečištění smog pokus experiment chemikálie

Právě se děje

před 8 minutami
Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Fruhvirtová vstoupila úspěšně do turnaje v Indii, který před třemi lety vyhrála

Linda Fruhvirtová porazila Francouzku Astrid Lew Yan Foonovou, Nikola Bartůňková naopak nestačila na Kimberly Birrellovou z Austrálie.
před 11 minutami
Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Trumpovo finále. Korejci nečekaně zahráli "jeho" písničku, dostal i zlatou korunu

Šéf Bílého domu čeká několik důležitých jednání. Závěrečnou destinaci jeho asijského turné doprovází jednání s Čínou a možná i se Severní Koreou.
Aktualizováno před 12 minutami
Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas
1:25

Pastrňák pomohl probrat Boston a byl za hvězdu. Hertl pečetil závěrečnou smršť Vegas

Jakub Dobeš si připsal výhru i v šestém startu sezony. Montreal i díky jeho osmnácti zákrokům zdolal Seattle 4:3 v prodloužení.
před 15 minutami
"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

"Všichni chcípnete!" Místo drogy dostal bílý prášek, tak zapálil bar. Dostal 18 let

Za podpálení baru v Liberci si Kamil Petr sí odpyká 18 let ve vězení. Jeho dovolání odmítl Nejvyšší soud. Při požáru se zranilo 15 lidí.
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno

Komentář: Pirátka Olga Richterová versus Aliance pro rodinu - opravdu 1:0?

Aktualizováno před 40 minutami
Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

ŽIVĚ
Babiš oznámil informaci ke koaliční smlouvě. Teď řeší "jízdní řád" sněmovny

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 1 hodinou
Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky
3:32

Já i Turek budeme ve vládě, říká nepřímo Macinka. Chce vládnout i déle než čtyři roky

Podle Petra Macinky se budoucí vládní koalice domluvila na snižování státního dluhu a konsolidaci veřejných financí. "To můžu prozradit," sdělil.
Další zprávy