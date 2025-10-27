Počasí

Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Tento týden bude v Česku převážně deštivý se zataženou oblohou, ale denní teploty vystoupají až na 17 stupňů Celsia. Ani v noci zřejmě nebude mrznout. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejchladnější bude zřejmě pondělí s teplotami maximálně deset stupňů a sněžením na horách. Pak se však bude postupně oteplovat.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

"První polovina týdne přinese hodně oblačnosti, kterou bude provázet déšť nebo přeháňky a zpočátku v polohách nad 800 metrů (nadmořské výšky) očekáváme výskyt sněhových vloček," uvedli pracovníci ČHMÚ na síti X. Po následném oteplení by se mohlo koncem týdne i vyjasnit. "Samotný závěr týdne přinese o trochu více sluníčka, ale také mlhy. Jejich výskyt je ale pro období kolem Dušiček typický," doplnili meteorologové.

Pro pondělí předpovídají teploty přes den maximálně pět až deset stupňů a na horách se mohou v nejvyšších polohách přiblížit až k bodu mrazu. V polohách nad 900 metrů nad mořem může dokonce podle ČHMÚ napadnout v Krkonoších pět až 15 centimetrů sněhu a na Šumavě až 20 centimetrů.

Související

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

Lipno nad Vltavou v zimě, turismus, sníh

Ještě v úterý se mohou na hřebenech hor objevovat sněhové nebo smíšené srážky, ale v dalších dnech už bude v Česku jen déšť, případně mrholení. Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.

Teploty se po chladnějším dnešku dostanou nejprve v úterý přes den na sedm až 12 stupňů a ve středu a čtvrtek potom na 11 až 16 stupňů. V dalších dnech tohoto týdne pak bude 12 až 17 stupňů. Ani v noci pravděpodobně neklesnou teploty pod nulu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od dvou po šest stupňů.

 
Mohlo by vás zajímat

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

V části Česka vydatně nasněží. Meteorologové ukázali, do kdy bude řádit vítr

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde udeří a kde bude sněžit

Na Česko se žene velmi silný vítr. Předpověď ukazuje, kde udeří a kde bude sněžit

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Jaká bude letos zima? Meteorolog vysvětluje, co lze s jistotou předpovědět

Výrazně se oteplí, pak sprcha. Mapa s předpovědí ukazuje zajímavý slunečný "příkop"

Výrazně se oteplí, pak sprcha. Mapa s předpovědí ukazuje zajímavý slunečný "příkop"
počasí Aktuálně.cz domácí Obsah Česko

Právě se děje

před 57 minutami
Turecko stupňuje tlak na opozici, soud vydal další zatykač na vězněného starostu

Turecko stupňuje tlak na opozici, soud vydal další zatykač na vězněného starostu

Imamoglu, který je považovaný za hlavního politického rivala prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, je od března ve vězení kvůli obvinění z korupce.
před 1 hodinou
Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.
před 1 hodinou

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá

Elitní vyjednavač Dolník: Putin ví, o co Trumpovi jde. A maximálně toho využívá
29:59
před 1 hodinou
Volby v Argentině ovládl pravicový prezident Milei. Voliči si přejí tvrdší reformy

Volby v Argentině ovládl pravicový prezident Milei. Voliči si přejí tvrdší reformy

Mileiova strana Svoboda postupuje získala podle téměř konečných výsledků ve volbě 127 poslanců ze 257 členů dolní parlamentnu.
Aktualizováno před 2 hodinami
Babiš dorazil za prezidentem. Oznámí mu, jak pokročil ve skládání vlády

ŽIVĚ
Babiš dorazil za prezidentem. Oznámí mu, jak pokročil ve skládání vlády

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 3 hodinami
Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Vaněček v NHL vychytal výhru rozjetému Utahu, Faksa a Hronek asistovali

Brankář Vítek Vaněček dovedl hokejisty Utahu v NHL k výhře 3:2 na ledě Winnipegu, která byla pro tým Mammoth už sedmá v řadě.
před 3 hodinami
"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

"Mary, zabij tu mrchu." Národní hrdinku Francie týral otec, z jejího řevu pořád mrazí

Devatenáct let uplynulo od srdcervoucího okamžiku, který ukončil kariéru tenisové šampionky Mary Pierceové.
Další zprávy