Déšť a zataženo, ale teplo jako na jaře. Teploty v Česku vystoupí až na 17 stupňů

"První polovina týdne přinese hodně oblačnosti, kterou bude provázet déšť nebo přeháňky a zpočátku v polohách nad 800 metrů (nadmořské výšky) očekáváme výskyt sněhových vloček," uvedli pracovníci ČHMÚ na síti X. Po následném oteplení by se mohlo koncem týdne i vyjasnit. "Samotný závěr týdne přinese o trochu více sluníčka, ale také mlhy. Jejich výskyt je ale pro období kolem Dušiček typický," doplnili meteorologové.
Pro pondělí předpovídají teploty přes den maximálně pět až deset stupňů a na horách se mohou v nejvyšších polohách přiblížit až k bodu mrazu. V polohách nad 900 metrů nad mořem může dokonce podle ČHMÚ napadnout v Krkonoších pět až 15 centimetrů sněhu a na Šumavě až 20 centimetrů.
Ještě v úterý se mohou na hřebenech hor objevovat sněhové nebo smíšené srážky, ale v dalších dnech už bude v Česku jen déšť, případně mrholení. Po většinu týdne bude oblačno či zataženo, v některých dnech může být přechodně polojasno.
Teploty se po chladnějším dnešku dostanou nejprve v úterý přes den na sedm až 12 stupňů a ve středu a čtvrtek potom na 11 až 16 stupňů. V dalších dnech tohoto týdne pak bude 12 až 17 stupňů. Ani v noci pravděpodobně neklesnou teploty pod nulu. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat od dvou po šest stupňů.