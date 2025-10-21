Zahraničí

"Popadl bych dědu a udeřil ho." Němec náhodou zjistil, že je vnukem nacisty Himmlera

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Osmačtyřicetiletý Němec Henrik Lenkeit před rokem zjistil, že je vnukem nacistického pohlavára Heinricha Himmlera. V rozhovoru, který poskytl časopisu Der Spiegel, řekl, že po zhlédnutí dokumentu o jednom z nejmocnějších mužů třetí říše brouzdal po internetu a přišel na to, že jeho babička Hedwig byla Himmlerovou osobní sekretářkou - a milenkou.
Nacista Heinrich Himmler (druhý zprava).
Nacista Heinrich Himmler (druhý zprava). | Foto: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Lenkeit žije se svou mexickou ženou a třemi dětmi ve Španělsku a pracuje jako vztahový kouč. Časopis Der Spiegel kontaktoval letos v červenci, aby mu vyprávěl o svém původu, který před ním rodina tajila 47 let. Der Spiegel napsal, že vyhodnotil dokumenty, které mu Lenkeit poskytl, a vše konzultoval i s historiky a Lenkeitovými blízkými. Dospěl přitom k závěru, že jeho líčení odpovídá pravdě. Lenkeit je skutečně Himmlerovým vnukem, jeho matka se narodila z mimomanželského vztahu Hedwig Potthastové a jednoho z největších nacistických zločinců.

"Kdyby bylo možné, aby lidé vstali z mrtvých, popadl bych svého dědu a udeřil ho pěstí," řekl Lenkeit v rozhovoru. Dodal ale, že své předky nedokáže nenávidět a chtěl by se smířit se svým původem. Právě proto se rozhodl svůj příběh zveřejnit.

Pátrat na internetu začal Lenkeit podle svých slov poté, co viděl dokument o Himmlerovi, říšském vůdci jednotek SS, šéfovi gestapa a jednom z hlavních organizátorů holokaustu. Narazil přitom na fotografii Himmlerovy sekretářky a milenky, která se nápadně podobala jeho babičce. "Na Wikipedii jsem náhle hleděl do tváře své babičky," doplnil.

Zjistil, že Potthastová porodila Himmlerovi dvě děti - v roce 1942 syna Helgeho a v roce 1944 dceru Dorotheu. Helge a Dorothea byla jména Lenkeitova strýce a matky. "Byl jsem v naprostém šoku," řekl. "Najednou jsi vnukem masového vraha," popsal své pocity. "Jak mohla moje babička milovat takové monstrum?" dodal Lenkeit.

Odpověď na tuto otázku nemá dodnes. Nepomohli mu ani historici.

"Bohužel o vztahu Hedwig Potthastové a Heinricha Himmlera nevíme skoro nic," vysvětlil expert na nacistické Německo, profesor Peter Longerich. V memoárech se o Potthastové zmínila Lina Heydrichová, vdova po zastupujícím říšském protektorovi Čech a Moravy Reinhardu Heydrichovi, který v roce 1942 podlehl následkům atentátu československých výsadkářů. Podle ní měla Lenkeitova babička na Himmlera velký vliv. Historik Longerich si ale myslí, že zřejmě nevěděla mnoho o zločinech šéfa SS, i když byla jeho osobní sekretářkou.

Ve vzpomínkách Martina Bormanna mladšího, syna stejnojmenného důvěrníka Adolfa Hitlera, ale Potthastová vystupuje jako někdo, kdo měl v domácnosti v roce 1944 sbírku nábytku z lidských kostí. "Paní Potthastová nám ukázala vydání knihy Mein Kampf svázané v kůži z lidských zad," uvedl v roce 1999 Bormann mladší.

Lenkeit časopisu Der Spiegel řekl, že má svou babičku v paměti jako "přátelskou starou paní", která mu dávala čokoládu, když u ní byl na návštěvě v Baden-Badenu. V tomto jihoněmeckém městě Potthastová v roce 1994 zemřela. Její někdejší milenec Himmler unikl justici, když v květnu 1945 spáchal sebevraždu kyanidovou kapslí. Potthastovou vyslýchali v roce 1945 američtí vojáci, před soudy se ale kvůli zapletení s nacistickým režimem nikdy nezodpovídala.

Svůj rodinný příběh chce nyní Lenkeit využít, aby bojoval proti vzestupu pravicového extremismu v Německu. V rozhovoru řekl, že chce usilovat o to, aby Němci uznali nacistické dědictví ve svých rodinách a bojovali proti pravicově extremistickým silám v současné společnosti. "Nacistická ideologie nebyla vykořeněna, to mi leží na srdci," dodal.

 
