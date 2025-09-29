Domácí

Svatý Václav jako symbol kolaborace s Říší. Nacisté to šikovně otočili, říká historik

před 33 minutami
Svatý Václav je pro Čechy patron a neodmyslitelný symbol státnosti, který se datuje až do dob raného středověku. Jenže během druhé světové války se jeho obraz snažili pokřivit Nacisté ve svůj vlastní prospěch. Vrchní představitelé protektorátu využili jeho odkaz a proměnili jej v ikonu loajality k velké německé Říši.
Jak se svatováclavská orlice stala symbolem kolaborace s nacistickým Německem | Video: Vojtěch Gross

Podle historika Petra Kubína nacisté využili známou historickou událost z 10. století, kdy se kníže Václav musel podrobit Jindřichu Ptáčníkovi, tehdejšímu hegemonovi Východofranské říše. Tento domělý akt slabosti či kolaborace byl ale podle Kubína prostým výsledkem politické reality. "Byl knížetem malého území a proti saskému králi nemohl vyhrát. Podřízení a placení tributu bylo tehdy jediným možným řešením," vysvětluje Kubín. Dodává, že ve své době šlo o běžný postup - slabší vládce se smířil s mocnějším a výměnou za mír platil poplatek.

A právě tento historický okamžik o tisíc let později mistrně využili Nacisté. Vytvořili unikátní vyznamenání se svatováclavskou orlicí a postavili Václava do role loajálního Čecha, který se podřizuje Říši. "Pro nás je Václav symbolem české státnosti, ale pro Nacisty se stal symbolem podřízenosti vůči Němcům. Bylo to velmi chytré převrácení symboliky," říká Kubín. Podle něj tak protektorátní propaganda využila nejhlubší národní tradici k upevnění vlastní moci.

 
Další zprávy