Zahraničí

Německo musí platit, rozhodl soud. Za nacistický masakr v roce 1944

ČTK ČTK
před 16 minutami
Odvolací soud v Bologni uložil Německu zaplatit odškodnění v celkové výši zhruba 50 milionů eur (1,25 miliardy korun) za nacistický masakr v obci Marzabotto v roce 1944, kde zahynulo přes sedm stovek lidí. Napsal to v pátek deník Corriere della Sera. Odškodnění mají podle soudu dostat zhruba tři desítky pozůstalých. Peníze však nakonec možná vyplatí italská vláda.
Německý kancléř Friedrich Merz
Německý kancléř Friedrich Merz | Foto: Reuters

Vyvraždění obce Marzabotto, která se nachází v Apeninách u Bologně, patří k nejznámějším masakrům nacistických vojsk při okupaci severní Itálie v letech 1943 až 1945. Nacisté v oblasti působili spolu s italskými fašisty v operacích proti partyzánům. Z jihu se pak blížila spojenecká vojska.

Odvolací soud potvrdil odškodnění, které uznal již prvoinstanční soud v loňském roce. Podle rozsudku se nacistická vojska dopustila válečných činů a jejich cílem bylo vyhladit civilní obyvatelstvo. Soud se domnívá, že odškodnění by měla vyplatit Spolková republika Německo, protože tento stát nastoupil po nacistické Třetí říši.

Související

Jestli máme s Německem budovat NATO, musíme vyřešit válečné reparace, míní Nawrocki

Karol Nawrocki

V posledních letech italské soudy opakovaně uznaly odškodnění za masakry způsobené nacisty během okupace od bývalého spojence Itálie v letech 1943 až 1945. Německo ale odškodné odmítá zaplatit s odkazem na smlouvu s Itálii ze 60. let. Tehdy se Itálie zavázala, že odškodní oběti nacistické perzekuce a dostala za to od Spolkové republiky Německo 40 milionů marek.

Situaci se snažila vyřešit vláda premiéra Maria Draghiho, která zřídila speciální fond pro odškodnění obětí nacismu v Itálii. Podle deníku Corriere della Sera však fond nemá zaručené financování, aby pokryl všechny nároky uznané soudy.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump se nevzdává, Národní gardu tlačí do Illinois přes nejvyšší soud

Trump se nevzdává, Národní gardu tlačí do Illinois přes nejvyšší soud

Něco se stát musí. Hněv Rusů sílí, Putinovi stratégové chystají politické čistky

Něco se stát musí. Hněv Rusů sílí, Putinovi stratégové chystají politické čistky
0:49

Zelenskyj po jednání s Trumpem: Putin mě nenávidí. Vím, čeho Rusko se bojí nejvíce

Zelenskyj po jednání s Trumpem: Putin mě nenávidí. Vím, čeho Rusko se bojí nejvíce

"Další válku nechystáme, zbraně ale neodevzdáme," říká Hamás a chce tříleté příměří

"Další válku nechystáme, zbraně ale neodevzdáme," říká Hamás a chce tříleté příměří
Aktuálně.cz nacismus zahraničí Itálie Německo 2. světová válka soud odškodnění zločin masakr

Právě se děje

před 38 minutami
Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Pohádková jízda Valentové pokračuje. Díky dalšímu obratu si zahraje životní finále

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila v Ósace Jaqueline Cristianovou z Rumunska 6:7, 6:4, 6:3 a zahraje si o první titul na okruhu WTA.
před 52 minutami
Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Zažloutlé bělmo vůbec nemusí nastat. Expert radí, jak spolehlivě poznat žloutenku

Nemoc pronikla i mezi děti. A tím se šíří i doma, mezi rodinou. Úmrtí ale hrozí většinou jen lidem, kteří mají dlouhodobější problémy s játry.
před 1 hodinou
KVÍZ: Mlčeti zlato. Zvládnete 10 hlášek přiradit správným politikům?
Infografika

KVÍZ: Mlčeti zlato. Zvládnete 10 hlášek přiradit správným politikům?

Poznáte, kdo to řekl? Otestujte se z legendárních hlášek českých politiků.
před 3 hodinami
Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Jedlá soda jako zázrak na odkyselení? Nebezpečný mýtus, který může hodně uškodit

Na sociálních sítích se šíří nový „zázrak na zdraví“ – pití vody s jedlou sodou prý dokáže odkyselit tělo a přinést vitalitu. Jenže realita je jiná.
před 3 hodinami
Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

ŽIVĚ
Valentová - Cristianová 2:1 na sety. Češka otočila maratonskou bitvu a je ve finále

Sledujte online přenos ze semifinále tenisového turnaje v Ósace mezi Češkou Terezou Valentovou a Jaqueline Cristianovou z Rumunska.
před 4 hodinami

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže

Takhle bydlí boháči. Známá designérka navrhla penthouse u Vltavy na vrcholu věže
Prohlédnout si 19 fotografií
Na samém vrcholu rezidenční věže Prokop v pražském Karlíně vzniká místo, které nemá v této čtvrti obdoby. V rámci ambiciózního projektu Nový Rohan se tu rodí penthouse – výjimečný prostor s dechberoucím výhledem na Vltavu, okolní zeleň i Pražský hrad.
A právě tento luxusní byt nese rukopis jedné z nejvýraznějších osobností českého designu – Lucie Koldové.
před 4 hodinami
KVÍZ: Odhalte vetřelce v literárních ságách. Která kniha mezi ostatní nepatří?
Infografika

KVÍZ: Odhalte vetřelce v literárních ságách. Která kniha mezi ostatní nepatří?

Dokážete mezi čtyřmi možnostmi odhalit jeden titul, který tam nemá co dělat, protože ho zkrátka napsal někdo jiný, je z jiné série, nebo neexistuje?
Další zprávy