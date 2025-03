Polovina světa sní o naší diktatuře, holedbal se Lukašenko při své sedmé inauguraci

Sedmdesátiletý Alexandr Lukašenko se stal posedmé běloruským prezidentem. Člověk, o kterém média mluví jako o posledním evropském diktátorovi, vyhrál lednové volby se ziskem bezmála 87 procent hlasů. Většina opozice je však v emigraci nebo ve vězení. V úterý proběhla jeho inaugurace.

Černý automobil značky Mercedes v doprovodu několika dalších vozidel a motocyklů přijíždí k prezidentskému paláci v Minsku. Pak s rukou na ústavě, kterou sám pomáhal měnit, přečte slib a stane se posedmé prezidentem. Takové scény mohly v úterý ráno sledovat tisíce lidí lidí a podporovatelé běloruského vládce Alexandra Lukašenka.

"Je to vítězství nejen pro mě, prezidenta, ale i pro miliony našich Bělorusů. Překonali jsme další historickou křižovatku. Prošli jsme jí sebevědomě a moudře, aniž bychom sešli z cesty, po níž kráčíme již třetinu století. Je to cesta míru a tvorby, národní jednoty a vlastenectví, spravedlnosti a širokých možností pro každého. A to vše nazýváme stát pro lidi. To je naše běloruská cesta," burácel během inauguračního projevu.

Lukašenko znovu mluvil také o tom, že Bělorusko je svobodné. "Polovina světa sní o naší diktatuře. Diktatuře skutečných činů a zájmů našeho lidu," řekl. Bělorusko má podle něj více demokracie než ti, kteří se považují za její chloubu.

Lukašenko ve svých veřejných vyjádřeních s oblibou kritizuje zejména západní země. Nedávno prohlásil, že Bělorusko je svobodnější než Velká Británie. Západní pozorovatelé přitom mluví o tom, že běloruská justice je zmanipulovaná, v zemi stále existuje možnost udělit trest smrti.

Nezastavila ho opozice a ani ústavní soud

V projevu Lukašenko nezapomněl zmínit ani volby, které oficiálně vyhrál s převahou bezmála 87 procent hlasů a v nichž de facto neměl žádného protikandidáta. Většina jeho kritiků a lidí z opozice je v emigraci nebo ve vězení, jako například jeho protikandidáti z voleb proběhlých v roce 2020. Přesto se Lukašenko holedbal svým výsledkem a neváhal ho dávat jako příklad ostatním. "Podařilo se nám vytvořit standard pro konání voleb, který může sloužit jako mezinárodní měřítko," tvrdil.

Lukašenko je u moci už přes 30 let. Se svým protikorupčním programem vyhrál v roce 1994 hned první prezidentské volby a od té doby moc ze svých rukou nepustil. Nezastavila ho opozice a ani ústavní soud, který už v 90. letech ovládl.

V roce 2020 zažila země masivní protesty po volbách, které byly podle pozorovatelů i názoru opozice jednoznačně zfalšované. Západ je odmítl uznat.

Lukašenko, kterého podporovala Moskva, tehdejší protesty násilím potlačil. Následně Západ na Minsk uvalil sankce. Cenou za udržení se u moci je podle komentátorů zvýšení závislosti Minsku na Moskvě.