Polovina mladých lidí by měla raději svět bez internetu, zjistila britská studie

Téměř polovina mladých lidí by raději žila ve světě, kde neexistuje internet. Zjistil to britský průzkum, o kterém dnes informoval server The Guardian. Téměř 70 procent mladých lidí ve věku 16 až 21 let se podle průzkumu cítí hůř, když stráví čas na sociálních sítích. 46 procent respondentů uvedlo, že by raději byli mladí ve světě, kde by internet vůbec neexistoval.

Čtvrtina respondentů tráví na sociálních sítích čtyři a více hodin denně, zatímco 42 procent dotázaných přiznalo, že svým rodičům a opatrovníkům lže o tom, co dělají on-line, píše The Guardian. Polovina z nich by podpořila tzv. noční digitální klid, který by omezil jejich přístup k některým aplikacím a stránkám po desáté hodině večer. Související Hry už nejsou výsadou mladých. Na telefonu nebo počítači je "paří" 60 procent Čechů Dvaačtyřicet procent respondentů také uvedlo, že už někdy na internetu lhali o svém věku, 40 procent přiznalo, že mají kromě hlavního i další účet, který používají k aktivitám, při kterých nechtějí prozradit svou totožnost, a 27 procent uvedlo, že se vydávají za úplně jinou osobu. Průzkum, který vypracovala organizace British Standards Institutions (BSI) přichází v době, kdy britská vláda zvažuje možnost zavést povinnou dobu vypnutí pro některé aplikace, jako je TikTok a Instagram. O tomto možném kroku informoval koncem dubna britský ministr pro vědu a technologie Peter Kyle. Vedoucí oddělení pro bezpečnost dětí na internetu v britské charitativní organizaci NSPCC Rani Govenderová uvedla, že omezení přístupu v nočních hodinách je sice užitečné, ale bez zavedení dalších opatření nemůže zabránit tomu, aby byly děti na internetu vystaveny škodlivým materiálům. "Musíme jasně říci, že samotný noční digitální klid děti neochrání před riziky, kterým čelí na internetu. Všechna tato rizika budou moci vidět i v jiných částech dne a budou na ně mít stále stejný dopad," řekla Govenderová. Dodala, že společnosti a vláda se musejí především zaměřit na to, aby děti používaly mnohem bezpečnější a méně návykové stránky. Související Jak žijí vaše děti? I přes deprese jsou spokojenější než vy. Po třicítce se ale změní Studie mimo jiné zjistila, že 27 procent respondentů sdílelo svou polohu na internetu s cizími lidmi. Ve stejném průzkumu tři čtvrtiny dotázaných uvedly, že v důsledku pandemie trávily více času on-line, zatímco 68 procent uvedlo, že čas strávený on-line podle nich poškozoval jejich duševní zdraví. Výkonný ředitel charitativní organizace Molly Rose Foundation Andy Burrows uvedl, že je jasné, že mladí lidé si uvědomují rizika na internetu, a navíc chtějí, aby je technologické společnosti chránily. Organizace se zabývá prevencí sebevražd.